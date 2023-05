Share Market Closing: लगातार 7वें दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 311 अंक उछला, निफ्टी 17722 के पार बंद

Share Market News Today: डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स NSE Nifty और BSE Sensex मंगलवार को सातवें दिन बढ़त के साथ हरे रंग में बंद हुए

बैंकिंग स्टॉक इंडेक्स, बैंक निफ्टी 1.3 फीसदी बढ़कर 41,366 पर बंद हुआ.