Share Market Closing: Sensex 235 अंक चढ़ा, Nifty 17800 के ऊपर बंद, इन शेयरों में हुई सबसे ज्यादा खरीदारी

Share Market Closing: मजबूत ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार लगातार 8वें दिन बढ़त पर बंद हुआ. सुबह बाजार की शुरुआत फ्लैट हुई लेकिन मार्केट क्लोज होने के समय दोनों घरेलू इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए. यह अपने आप में एक सकारात्मक संकेत हैं क्योंकि वैश्विक बाजारों में वोलैटिलिटी अभी भी बरकरार है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में तेज वृद्धि देखने को मिली है. सेंसेक्‍स 235 अंकों से अधिक मजबूत हुआ है तो निफ्टी 17800 के आस पास बंद हुआ है. आज के कारोबार में मिड कैप और स्माल कैप शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली. फार्म और ऑटो के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई. इसके अलावा मेटल और बैंकिंग इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए. इन शेयरों में रही तेजी आज Divis Labs, Bajaj Auto, Adani Enterprises, Dr Reddy's Laboratories और Eicher Motors टॉप गेनर रहे, तो वहीं, Power Grid Corp, NTPC, Nestle India निफ्टी का टॉप लूजर रहे. इसके अलावा मेटल और बैंकिंग इंडस्ट्री भी बढ़त पर बंद हुए. वहीं, FMCG और Capital Goods इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली. टीसीएस के शेयरों में 1 फीसदी से ज्यादा का उछाल Q4 परिणामों की घोषणा से पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 1.5 फीसदी की वृद्धि हुई. टीसीएस के शेयरों में पिछले एक महीने में लगभग 3 फीसदी और पिछले एक साल में 12 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है. हालांकि, पिछले 5 वर्षों में स्टॉक 100 फीसदी से अधिक बढ़ गया है. आज की बढ़त कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत है. दूसरी तरफ, 3242.50 रुपये के मौजूदा बाजार मूल्य पर, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11.86 लाख करोड़ रुपये है.