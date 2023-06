Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 22 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Shriram Finance, TCS, NMDC, HDFC AMC, NTPC, LIC, Piramal Enterprises, Delhivery, LTIMindtree, Kalpataru Projects, Aptus Value Housing Finance India, Sula Vineyards, Mas Financial Services, Thyrocare Technologies, Kamdhenu Ventures जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है.

Shriram Finance

पिरामल एंटरप्राइजेज ने श्रीराम फाइनेंस में अपनी 8.34 फीसदी हिस्सेदारी ओपेन मार्केट में 4,824 करोड़ रुपये में बेच दी. एनएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान 3,12,21,449 शेयरों को 1,545 रुपये की दर से बेचा गया, जिससे कुल बिक्री 4,823.71 करोड़ रुपये की हुई.। इसके खरीदारों में आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड (एमएफ), कोटल महिंद्रा एमएफ, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ब्लैकरॉक और बीएनपी परिबास शामिल हैं.

TCS

आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को ब्रिटेन की कंपनी नेस्ट से पेंशन योजना के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करने का 84 करोड़ पौंड का अनुबंध मिला है. टीसीएस ने इस अनुबंध की जानकारी दी. कंपनी ने कहा कि अगर यह समझौता 18 साल की अधिकतम अवधि तक चलता है तो इसका अधिकतम मूल्य 1.5 अरब पौंड तक जा सकता है. बयान के अनुसार, यह करार 10 साल की अवधि के लिए है और दोनों कंपनियों के बीच पहले से चली आ रही साझेदारी का ही विस्तार है.

NMDC

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी में अपनी 2 फीसदी हिस्सेदारी करीब 649 करोड़ रुपये में बेच दी है. सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि उसने खुले बाजार में एनएमडीसी के अपने 6.06 करोड़ शेयरों को बेच दिया है जो 2.07 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. यह बिक्री 14 मार्च से 20 जून के दौरान की गई है. शेयरों की बिक्री 107.59 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई.

HDFC AMC

एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 20 जून को खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 3.96 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली है और शेयरधारिता पहले के 2.9% से बढ़ाकर 6.86% कर दी है. एसबीआई एमएफ प्रवर्तक इकाई एबर्डन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट द्वारा बेचे गए एचडीएफसी एएमसी के शेयरों के खरीदारों में से एक था.

NTPC

एनटीपीसी: देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी ने कहा कि बोर्ड के सदस्य 24 जून को 12,000 करोड़ रुपये तक के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे. यह आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.