SBI का मुनाफा 178% बढ़कर 16,884 करोड़, एसेट क्‍वालिटी में सुधार, GNPA घटकर 2.76%

SBI Results: एसबीआई ने बताया कि बैड लोन में कमी और ब्याज आय में सुधार के चलते मुाफा बढ़ा है. जून तिमाही में बैंक ने हर सेग्‍मेंट में ग्रोथ हासिल की है.

SBI Profit: जून तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 178 फीसदी बढ़कर 16,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. (Reuters)

SBI Q1FY24: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के लिए जून तिमाही दमदार रही है. इस दौरान कंपनी का मुनाफा 178 फीसदी बढ़कर 16,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यानी SBI को करीब 3 गुना मुनाफा हुआ है. बैंक ने बताया कि उसके बेहतर प्रदर्शन में बैड लोन में कमी और ब्याज आय में सुधार का विशेष योगदान रहा है. एसबीआई ने बीते वित्‍त वर्ष की समान तिमाही में 6,068 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था. जून तिमाही में बैंक की एसेट क्‍वालिटी में सुधार रही है. बैंक ने हर सेग्‍मेंट में ग्रोथ हासिल की है. कुल आय बढ़कर 1,08,039 करोड़ शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक 2023-24 की पहली तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 1,08,039 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 74,989 करोड़ रुपये थी. जून तिमाही में बैंक की ब्याज आय 95,975 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 72,676 करोड़ रुपये थी. जून 2023 के अंत में बैंक का ग्रॉस एनपीए (GNPA) घटकर 2.76 फीसदी रह गया, जो एक साल पहले 3.91 फीसदी था. इसी तरह, नेट एनपीए (NNPAs) भी जून 2023 में घटकर 0.71 फीसदी हो गया, जो एक साल पहले 1 फीसदी था. NIM सालाना बेसिस पर 3.02% बढ़ा बैंक की नेट इंटरेस्‍ट इनकम (NIM) सालाना बेसिस पर 3.02 फीसदी से बढ़कर 3.33 फीसदी रहा है. जबकि एक तिमाही पहले NIM 3.6 फीसदी था. डोमेस्टिक इंटरेस्‍ट मार्जिन 24 bps बढ़कर 3.47 फीसदी रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3.23 फीसदी था. बैंक की कुल डिपॉजिट ग्रोथ 12 फीसदी रही और यह सालाना बेसिस पर 40.45 लाख करोड़ से बढ़कर 45.31 लाख करोड़ हो गया. क्रेडिट ग्रोथ 13.90 फीसदी बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 13.90 फीसदी रही, जबकि डोमेस्टिक एडवांस में 15.08 फीसदी ग्रोथ रही है. रिटेल पर्सनल एडवांस 10.34 लाख करोड़ से बढ़कर 12.04 लाख करोड़ रुपये हो गया. एग्री लोन 2.29 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.64 लाख करोड़ रुपये हो गया. कॉरपोरेट लोन पिछले साल के 8.74 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 9.82 लाख करोड़ रुपये हो गया. छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को लोन 3.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.69 लाख करोड़ रुपये हो गया. बैंक का प्रोविजंस घटकर 2501 करोड़ बैंक का प्रोविजंस 2501 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 4392 करोड़ रुपये था. अप्रैल-जून FY24 तिमाही के लिए बैंक का स्‍लीपेजेज पिछले साल के 9740 करोड़ रुपये से 21.37 फीसदी कम होकर 7659 करोड़ रुपये रही. जून तिमाही में बैंक ने अपने गैर-जीवन बीमा उद्यम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में 489.67 करोड़ रुपये का निवेश किया. इसके अलावा 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में 82.16 करोड़ रुपये का निवेश किया गया.