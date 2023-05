Stock Market holiday: आज से लगातार 3 दिन बंद रहेंगे शेयर बाजार, इस साल BSE, NSE में और कितनी छुट्टियां?

Stock Market Shut Today: आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे. आज बीएसई और एनएसई में कारोबार नहीं हो रहा है. मेटल और बुलियन समेत होलसेल कमोडिटी मार्केट भी आज बंद है. वहीं फॉरेक्‍स और कमोडिटी मार्केट भी आज बंद रहेंगे. बता दें कि बीते हफ्ते भी 2 दिन शेयर बाजार बंद थे, जबकि अप्रैल में कुल 4 कारोबारी दिन ऐसे रहे, जब स्‍टॉक मार्केट में छुट्टी रही. इसके पहले गुरूवार को घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त पर बंद हुए थे. गुरूवार को बाजार का हाल 13 अप्रैल यानी गुरूवार को शेयर बाजार बेहद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स 38 अंकों की तेजी के साथ 60,431 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 में 15.60 अंकों की मामूली बढ़त दिखी और यह 17,828 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी ने गुरुवार को अच्छा प्रदर्शन किया और यह 574.60 अंक यानी 1.38% की तेजी के साथ 42,132.55 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स 637.50 अंक यानी 2.20% की भारी गिरावट के साथ 28,342.80 पर बंद हुआ. Nifty पर आज IndusInd Bank, HDFC Life, Eicher Motors, Apollo Hospitals और Power Grid टॉप गेनर रहे, जबकि Infosys, HCL Tech, Tech Mahindra और TCS जैसे दिग्गज टॉप लूजर में लिस्ट में नजर आए. आईटी सेक्टर के दिग्गज शेयरों पर दबाव देखने को मिला तो बैंकिंग सेक्टर, रियल्टी और ऑटो सेक्टर के कुछ अच्छे शेयरों में खरीदारी ने इंडेक्स को संभाला. 2023: आगे कब-कब बंद रहेंगे शेयर बाजार 1 मई, 2023: महाराष्‍ट्र डे, सोमवार

28 जून, 2023: बकरीद, बुधवार

15 अगस्‍त, 2023: स्‍वतंत्रता दिवस, मंगलवार

19 सितंबर, 2023: गणेश चतुर्थी, मंगलवार

2 अक्‍टूबर 2023: गांधी जयंती, सोमवार

24 अक्‍टूबर 2023: दशहरा, मंगलवार

14 नवंबर 2023: दिवाली बलिप्रतिपदा, मंगलवार

27 नवंबर 2023: गुरूनानक जयंती, सोमवार

25 दिसंबर 2023: क्रिसमस, सोमवार बाजार में आ सकती है शॉर्ट टर्म बिकवाली एक्‍सपर्ट का मानना है कि बाजार ओवरबॉट जोन में नर आ रहा है, इसलिए अगले हफ्ते की शुरूआत में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है. टेक्निकली बाजार 50 और 200 डे एसएमए के पार ट्रेड कर रहा है, वहीं इंट्राडे चार्ट पर हायर बॉटम फॉर्मेशन होल्‍ड कर रहा है. फिलहाल निफ्टी के लिए 17700-1600 का लेवल सपोर्ट जोन है, जबकि 17900 से 18000 का लेवल रेजिस्‍टेंस एरिया है. बैंक निफ्टी के लिए 41500 का लेवल सपोर्ट जोन है. इंडेक्‍स इसके पार बना रहता है तो 42500 से 42700 की ओर मूव कर सकता है. वहीं नीचे आने पर 41500 के लेवल तक कमजोर हो सकता है.