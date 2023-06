Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स और निफ्टी में फ्लैट ट्रेडिंग; Tech Mahindra-HDFC टॉप गेनर्स, Airtel टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं बुधवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Go to Live Updates Stock Market Updte Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में सतर्क कारोबार दिख रहा है. आज सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स फ्लैट नजर आ रहे हैं. निफ्टी 18550 के करीब है ते सेंसेक्‍स में 30 अंकों की तेजी नजर आ रही है. निफ्टी पर बैंक और ऑटो इंडेक्‍स लाल निशान में दिख रहे हैं. वहीं फाइनेंशियल, आईटी, मेटल और फार्मा इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 33 अंकों की तेजी है और यह 62,655.22 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 13 अंक बढ़कर 18,547.60 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 18 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TECHM, HDFC, TCS, HCLTECH, WIPRO, HINDUNILVR शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में BHARTIARTL, KOTAKBANK, POWERGRID, NTPC, MARUTI शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 10:29 (IST) 1 Jun 2023 Coal India में 5% गिरावट सरकारी कोल माइनिंग कंपनी कोल इंडिया (Coal India) के शेयरों को लेकर आज मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ गया है; आज कंपनी का शेयर 5 फीसदी टूटकर 230 रुपये के आस पास आ गया, जबकि बुधवार को यह 241 रुपये के पार बंद हुआ था. असल में यह खबर आई है कि सरकार कोल माइनिंग कंपनी कोल इंडिया में अपनी 3 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. कोल इंडिया ने कहा कि प्रस्ताव के तहत कंपनी के 9.24 करोड़ शेयर यानी 1.5 फीसदी हिस्सेदारी को बेची जाएगी. इसके अलावा, अतिरिक्त बोली आने पर, इतनी ही बिक्री और करने का विकल्प रखा गया है. 10:28 (IST) 1 Jun 2023 South Indian Bank News साउथ इंडियन बैंक ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) के पद के लिए उम्मीदवारों के पैनल को मंजूरी दे दी है. बैंक नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए अनुमोदन के लिए उम्मीदवारों के नाम के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को अपना आवेदन जमा करेगा. 10:28 (IST) 1 Jun 2023 HDFC Life News प्रवर्तक इकाई Abrdn (मॉरीशस होल्डिंग्स) 2006 लिमिटेड विभिन्न निवेशकों को पूरे 3.56 करोड़ शेयर या 1.66% हिस्सेदारी, 570.60 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेचकर जीवन बीमा कंपनी से बाहर निकल गई है. हिस्सेदारी की बिक्री 2,036.7 करोड़ रुपये की थी. हिस्सेदारी की बिक्री के साथ, abrdn के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर होंगे. 10:28 (IST) 1 Jun 2023 MOIL News मिनीरत्न राज्य के स्वामित्व वाली मैंगनीज अयस्क खनन कंपनी ने 1 जून से कुछ मैंगनीज अयस्क ग्रेड (BGF452, CHF473 और GMF569) की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी की है. कंपनी ने फेरो ग्रेड, SMGR, फाइन्स और केमिकल ग्रेड्स के साथ ही इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड की कीमतों को जून के लिए बनाए रखा है. 10:27 (IST) 1 Jun 2023 Adani Group Stocks गौतम अडानी ग्रुप अपनी 3 कंपनियों के शेयर संस्थागत निवेशकों को बेचकर तीन अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रहा है. हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप के बाद ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है. उसके बाद ग्रुप विभिन्न उपायों के जरिये अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है. सूत्रों के अनुसार प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के निदेशक मंडल पहले से ही पात्र संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचकर 2.5 अरब डॉलर (21,000 करोड़ रुपये) जुटाने को मंजूरी दे चुके हैं, वहीं अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का निदेशक मंडल 1 अरब डॉलर जुटाने के लिए मंजूरी दे सकता है. 10:27 (IST) 1 Jun 2023 SAIL News अमरेंदु प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने 30 अप्रैल, 2023 को सेवानिवृत्त हुईं सोमा मंडल का स्थान लिया है. सेल ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के बोकारो स्टील संयंत्र के प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई, 2023 से सेल के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया है. 09:07 (IST) 1 Jun 2023 FII और DII डाटा 31 मई यानी बुधवार के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. 31 मई को FIIs ने बाजार में 3,405.90 करोड़ का शुद्ध निवेश किया. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. एनएसई पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसारा उन्‍होंने 31 मई 2023 को 2,528.52 करोड़ के शेयर बेचे दिए. 09:07 (IST) 1 Jun 2023 ब्रेंट क्रूड 73 डॉलर के नीचे ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.28 फीसदी टूटकर 72.60 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी US WTI भी करीब 2.12 फीसदी टूटकर 67.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. 09:07 (IST) 1 Jun 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.34 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 0.20 फीसदी तेजी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.30 फीसदी और हैंगसेंग में 0.82 फीसदी बढ़त दिख रही है. ताइवान वेटेड में 0.45 फीसदी और कोस्‍पी में 0.32 फीसदी कमजोरी है तो शंघाई कंपोजिट में 0.43 फीसदी बढ़त है. 09:07 (IST) 1 Jun 2023 Dow Jones 135 अंक टूटकर बंद Dow Jones में 135 अंकों की कमजोरी रही और यह 32,908.27 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 26 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,179.83के लेवल पर बंद हुआ. वहीं Nasdaq में 82 अंकों की गिरावट रही और यह 12,935.29 के लेवल पर बंद हुआ. बुधवार को महीने के अंतिम दिन निवेशक सतर्क दिखे हैं, वहीं आगे आने वाले कुछ डाटा पर उनकी नजर बनी हुई है. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट