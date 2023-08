Stock Market: RBI पॉलिसी से बाजार निराश, सेंसेक्स 308 अंक टूटकर बंद, निफ्टी 19543 पर, ASIANPAINT टॉप लूजर

Stock Market News: सेंसेक्‍स में 308 अंकों की कमजोरी रही है और यह 65,688 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 89 अंक टूटकर 19,543 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले रहे हैं. (pixabay)

Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली है. आरबीआई पॉलिसी से बाजार निराश हुआ है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. आज सेंसेक्‍स में करीब 300 अंकों की गिरावट रही है. जबकि निफ्टी 19550 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में निफ्टी पर सिर्फ मेटल, मीडिया इंडेक्‍स हरे निशान में बंद हुए हैं. जबकि निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी समेत ज्‍यादातर इंडेक्‍स लाल निशान में बंद हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 308 अंकों की कमजोरी रही है और यह 65,688 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 89 अंक टूटकर 19,543 के लेवल पर बंद हुआ है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है. सेंसेक्‍स 30 के 11 शेयर हरे और 19 लाल निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में INDUSINDBK, JSWSTEEL, TITAN, BAJFINANCE, TECHM शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ASIANPAINT, KOTAKBANK, ITC, BHARTIARTL, AXISBANK, ICICIBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:51 (IST) 10 Aug 2023 यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ी घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 2.94 फीसदी बढ़कर 3,02,521 इकाई हो गई. सियाम के अनुसार जुलाई 2022 में विनिर्माताओं द्वारा डीलरों को 2,93,865 यात्री वाहनों की आपूर्ति की गई थी. सियाम के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री घटकर 12,82,054 इकाई रह गई. जुलाई 2022 में यह 13,81,303 इकाई रही थी. 12:50 (IST) 10 Aug 2023 FY24 रिटेल महंगाई का अनुमान आरबीआई के अनुसार FY24 में रिटेल महंगाई 5.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जिसके पहले 5.1 फीसदी पर रहने का अनुमान था. Q1FY24 के लिए यह 5.4 फीसदी, Q2FY24 के लिए 6.2 फीसदी, Q3FY24 के लिए 5.7 फीसदी और Q4FY24 के लिए इसके 5.2 फीसदी पर रहने का अनुमान है. 12:49 (IST) 10 Aug 2023 FY24 में GDP ग्रोथ अनुमान RBI MPC ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 फीसदी पर बनाए रखा है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में मजबूती बनी हुई है. भारत दूसरे देशों के मुकाबले ग्‍लोबल चुनौतियों से निपटने में ज्‍यादा सक्षम है. 12:49 (IST) 10 Aug 2023 RBI Repo Rate रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्‍त वर्ष की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी में भी बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्‍याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का एलान किया है. यानी रेपो रेट पहले की तरह 6.50 फीसदी पर बरकरार रहेगा. शक्तिकांत दास ने कहा कि घरेलू और ग्‍लोबल स्‍तर पर महंगाई की चिंता अभी भी बनी हुई है. वित्त वर्ष 2024 के अंत तक इसके तय टारगेट 4 फीसदी के पार रहने का अनुमान है. 10:02 (IST) 10 Aug 2023 Hero MotoCorp, LIC के नतीजे आज आज यानी 10 अगस्‍त को Hero MotoCorp, LIC, Grasim Industries, Ipca Lab, Biocon, Apollo Tyres, Ashoka Buildcon, Bajaj Electricals, Lemon Tree Hotels, Mazagon Dock, MTAR, Page Industries, SAIL, Torrent Power के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. 10:02 (IST) 10 Aug 2023 Bata India News जूते-चपल बनाने वाली कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड का वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 10 फीसदी घटकर 107.8 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 119.3 करोड़ रुपये था. बाटा इंडिया की परिचालन आय सालाना आधार पर 2 फीसदी बढ़कर 958.1 करोड़ रुपये रही. 10:01 (IST) 10 Aug 2023 BSE News प्रमुख शेयर बाजार बीएसई का मुनाफा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 71 फीसदी बढ़कर 75.1 करोड़ रुपये रहा है. एक्सचेंज ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 44 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बीएसई का कुल रेवेन्‍यू जून तिमाही में सालाना आधार पर 37 फीसदी बढ़कर 271.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 197.7 करोड़ रुपये था. इक्विटी कैश सेग्‍मेंट में बीएसई का औसत डेली कारोबार जून तिमाही में 4,025 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 4,057 करोड़ रुपये से कुछ कम है. 10:01 (IST) 10 Aug 2023 Union Bank News सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1712 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक सरकार को दिया है. बैंक ने बयान में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से किसी वित्त वर्ष में दिया गया यह सर्वाधिक डिविडेंड है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंध निदेशक ए मणिमेखलाई ने डिविडेंड चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा. 10:01 (IST) 10 Aug 2023 Reliance Power News रिलायंस पावर ने कहा है कि कम आय और अधिक खर्च के कारण जून तिमाही में उसका घाटा बढ़कर 296.31 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले इसी तिमाही के दौरान उसे 160.79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी की कुल आय मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 1958.72 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,144.97 करोड़ रुपये थी. 10:00 (IST) 10 Aug 2023 Tata Power News निजी क्षेत्र की प्रमुख बिजली उत्पादक कंपनी टाटा पावर का मुनाफा जून तिमाही में 29 फीसदी से अधिक बढ़कर 1140.97 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में मुनाफा 883.54 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आय बढ़कर 15,484.71 करोड़ रुपये हो गई, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 14638.78 करोड़ रुपये थी. टाटा पावर की कुल स्थापित क्षमता 14,319 मेगावाट है. 10:00 (IST) 10 Aug 2023 IRCTC News राज्य के स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी IRCTC को जून तिमाही में 231 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7 फीसदीकम है. यह एक्‍सेप्‍शनल लॉस (51.9 करोड़ रुपये) और लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन के चलते हुआ है. जून तिमाही में परिचालन से आने वाला रेवेन्‍यू सालाना आधार पर 17.5 फीसदी बढ़कर 1001.8 करोड़ रुपये हो गया है. 09:34 (IST) 10 Aug 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 10 अगस्‍त के कारोबार में 6 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज Chambal Fertilisers & Chemicals, Delta Corp, India Cements, Balrampur Chini Mills, Hindustan Copper और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:34 (IST) 10 Aug 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 9 अगस्‍त 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने बुधवार को 644.11 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 9 अगस्‍त को 597.88 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:33 (IST) 10 Aug 2023 क्रूड 87 डॉलर के पार ब्रेंट क्रूड के अप्रैल के बाद से सबसे ऊंचे दाम पर पहुंच गया है. सऊदी अरब और रूस से उत्पादन में कटौती के कारण सप्‍लाई में कमी आने से चीन से कमजोर मांग की चिंता दूर हुई है. इससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 1.2 फीसदी बढ़कर 87.24 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 1 फीसदी बढ़कर 83.72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. 09:33 (IST) 10 Aug 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में भी बिकवाली देखी जा रही है. GIFT NIFT में फ्लैट ट्रेडिंग है, जबकि निक्‍केई 225 में 0.42 फीसदी बढ़त है. वहीं स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.18 फीसदी और कोस्‍पी में 1.0 फीसदी की गिरावट है. ताइवान वेटेड में 1.31 फीसदी कमजोरी है तो कोस्‍पी में 0.44 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.15 फीसदी गिरावट है. 09:33 (IST) 10 Aug 2023 US मार्केट में रही बिकवाली गुरूवार के कारोबार में प्रमुख अमेरिकी बाजारों में बिकवाली देखने को मिली है. गुरूवार को Dow Jones में 191 अंकों की कमजोरी रही और यह 35,123.36 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 32 अंकों की गिरावट रही और यह 4,467.71 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 162 अंकों की कमजोरी देखनें को मिली और यह 13,722.02 के लेवल पर बंद हुआ. ट्रेडर्स गुरुवार को कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स का इंतजार कर रहे हैं, जो इस बारे में अधिक जानकारी दे सकती है कि केंद्रीय बैंक की नवीनतम दर कीमतों को कैसे प्रभावित कर रही हैं. ये रिजल्‍ट सितंबर में फेड के अगले निर्णय पर भी प्रभाव डाल सकते हैं. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट