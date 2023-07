Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 175 अंक चढ़ा, निफ्टी 19400 के करीब, RIL टॉप गेनर, HCL Tech टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.

Go to Live Updates Stocks Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी नजर आ रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में तेजी देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स करीब 200 अंक मजबूत हुआ है तो निफ्टी भी 19400 के करीब पहुंच गया है. आज के कारोबार में सेक्‍टर वाइज मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आटो और मेटल इंडेक्‍स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. वहीं एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और रियल्टी इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 175 अंकों की तेजी है और यह 65,455.84 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 58 अंक बढ़कर 19,389.50 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों पर दबाव दिख रहा है. सेंसेक्‍स 30 के 12 शेयर हरे निशान में तो 18 लाल निशान में दिख रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में RELIANCE, TATAMOTORS, TATASTEEL, LT, HDFC, HDFCBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HCLTECH, POWERGRID, TITAN, BAJFINANCE, TECHM, TCS शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 14:35 (IST) 10 Jul 2023 आयोटेकवर्ल्ड को इफको से ऑर्डर मिला कृषि-ड्रोन बनाने वाली कंपनी आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन को अग्रणी सहकारी संस्था इफको से 500 ड्रोन की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है. इन ड्रोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से नैनो तरल यूरिया और डीएपी के छिड़काव के लिए किया जाएगा. भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि. (इफको) की योजना नैनो यूरिया और नैरो डाइअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के छिड़काव के लिए 2,500 कृषि-ड्रोन खरीदने की है. 14:34 (IST) 10 Jul 2023 रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी (पीई) निवेश चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून की तिमाही में सालाना आधार पर पांच फीसदी घटकर 1.9 अरब डॉलर रह गया है. रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ऊंची ब्याज दरों की वजह से निजी इक्विटी प्रवाह में कमी आई है. इससे पिछले साल की समान तिमाही में रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश दो अरब डॉलर रहा था. 14:33 (IST) 10 Jul 2023 उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने 500 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मूल्य दायरा 23-25 ​​रुपये प्रति शेयर तय किया है. वाराणसी मुख्यालय वाले लघु वित्त बैंक (एसएफबी) का आईपीओ 12 जुलाई को खुलकर 14 जुलाई को बंद होगा. एंकर निवेशक 11 जुलाई को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे. 14:32 (IST) 10 Jul 2023 साइंट डीएलएम: लिस्टिंग पर हाई रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनी साइंट डीएलएम के शेयर की सोमवार को जबर्दस्त शुरुआत हुई. कंपनी का शेयर अपने 265 रुपये के इश्यू प्राइस पर 52 प्रतिशत की बढ़त के साथ लिस्ट हुआ. बीएसई पर कंपनी का शेयर 51.32 फीसदी की बढ़त के साथ 401 रुपये पर लिस्ट हुआ. बाद में यह 60.15 फीसदी की बढ़त के साथ 424.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था. 11:08 (IST) 10 Jul 2023 Adani Enterprises News अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज ने रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़ी कंपनी स्टार्ट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) की लगभग 30 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है. एसईपीएल रेलवे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले मंच ट्रेनमैन की संचालक कंपनी है. एसईपीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 में 4.51 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. अडानी एंटरप्राइजेज ने पिछले महीने एसईपीएल की समूची हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता करने की घोषणा की थी. 11:08 (IST) 10 Jul 2023 Maruti Suzuki News देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) को घरेलू यात्री वाहन उद्योग की तुलना में अपनी बिक्री की रफ्तार अधिक रहने की उम्मीद है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मारुति के मॉडल विशेष रूप से एसयूवी श्रृंखला की मजबूत मांग से बिक्री की रफ्तार कायम रहेगी. कंपनी का अनुमान है कि कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहन बाजार की ग्रोथ 5 से 7 फीसदी रहेगी. 11:07 (IST) 10 Jul 2023 नए रिकॉर्ड पर सेंसेक्स का डेरिवेटिव कारोबार एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स के डेरिवेटिव कारोबार में तेजी जारी रही है और इसने वीकली एक्सपायरी पर रिकॉर्ड 13,58,297 करोड़ रुपये (ऑप्शंस में 13,58,227 करोड़ रुपये और फ्यूचर्स में 70 करोड़ रुपये) का टर्नओवर हासिल किया है. यह टर्नओवर पिछले सप्ताह के 8,28,108 करोड़ रुपये के एक्सपायरी टर्नओवर से 64% ज्यादा है. एक्सपायरी से पहले कुल ओपन इंटरेस्ट 8.17 लाख कांट्रैक्ट के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिनकी वैल्यू 53,358 करोड़ रुपये रही. 09:08 (IST) 10 Jul 2023 IOC News देश की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने राइट इश्यू के माध्यम से 22,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है. आईओसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने पूंजी जुटाने की योजना शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन खुदरा ईंधन विक्रेताओं में पूंजी निवेश की सरकार की योजना के तहत बनाई है. 09:08 (IST) 10 Jul 2023 Adani Group Stocks News अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने ग्रुप की तीन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 1.38 अरब डॉलर (11,330 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. इस तरह पिछले चार साल में अडानी ग्रुप 900 करोड़ अरब डॉलर से अधिक की राशि जुटा चुका है और उसने विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों को आकर्षित किया है. अडानी ग्रुप ने तीन पोर्टफोलियो कंपनियों – अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड में हिस्सेदारी बिक्री के जरिये 1.38 अरब डॉलर (11,330 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. 09:08 (IST) 10 Jul 2023 Tata Motors News टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की खुदरा बिक्री 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 29 फीसदी बढ़कर 1,01,994 इकाई रही. टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह बढ़ोतरी चिप और अन्य सप्‍लाई संबंधी बाधाओं में निरंतर सुधार को दर्शाती है. चेरी जगुआर लैंड रोवर चाइना संयुक्त उद्यम (जेवी) को छोड़कर, थोक बिक्री पहली तिमाही में 93,253 इकाई रही थी. 09:07 (IST) 10 Jul 2023 Titan Company टाटा समूह की कंपनी टाइटन चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने आभूषण ब्रांड तनिष्क के 18 नए अंतरराष्ट्रीय स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है. इनमें से ज्यादातर स्टोर खाड़ी क्षेत्र में खोले जाएंगे. इससे कंपनी के अंतरराष्ट्रीय स्टोर की संख्या 25 पर पहुंच जाएगी. टाइटन कंपनी लि. की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ नए क्षेत्रों में स्टोर खोलने की परिचालन जटिलताओं के बावजूद कंपनी ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और अमेरिकी बाजार में तनिष्क ब्रांड के आभूषणों की उपभोक्ता मांग के मद्देनजर ‘आक्रामक तरीके’ से विस्तार की रणनीति बनाई है. 09:07 (IST) 10 Jul 2023 क्रूड में हल्‍की गिरावट सोमवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि निवेशक इस हफ्ते टॉप कंज्‍यूमर देशों अमेरिका और चीन के ताजा आर्थिक आंकड़ों से पहले सावधानी बरत रहे हैं. हालांकि सऊदी अरब और रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती की उम्मीद से कीमतों को कुछ सपोर्ट मिला. क्रूड 0.3 फीसदी टूटकर 78.25 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 0.4 फीसदी टूटकर 73.57 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:07 (IST) 10 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 10 जुलाई के कारोबार में 5 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में Granules India और India Cements को जोड़ा है. जबकि BHEL और Delta Corp को रीटेन किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:06 (IST) 10 Jul 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 7 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने शुक्रवार को 790.40 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 7 जुलाई 2023 को 2964.23 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:06 (IST) 10 Jul 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. GIFT NIFTY में 0.24 फीसदी और निक्‍केई 225 में 0.67 फीसदी कमजोरी देखने को मिल रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.47 फीसदी बढ़त है तो हैंगसेंग में 1.07 फीसदी तेजी दिख रही है. ताइवान वेटेड में 0.60 फीसदी तो कोस्‍पी में 0.26 फीसदी बढ़त है. वहीं शंघाई कंपोजिट भी 0.43 फीसदी मजबूत दिख रहा है. 09:05 (IST) 10 Jul 2023 अमेरिकी बाजारों में रही गिरावट शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. शुक्रवार को Dow Jones में 187 अंकों की गिरावट रही और यह 33,734.88 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 13 अंक टूटकर 4,398.95 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 18 अंकों की कमजोरी रही और यह 13,660.72 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट