Go to Live Updates Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत हुए हैं. सेंसेक्स में 200 अंकों की बढ़त है तो निफ्टी 18300 के पार है. आज बाजार में तकरीबन हर सेक्टर में खरीदारी है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आटो, मेटल, आईटी और फार्मा सहित ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 191 अंकों की तेजी है ओर यह 61,952.48 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 51 अंक बढ़कर 18,316.50 के लेवल पर है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्स 30 के 25 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में POWERGRID, INDUSINDBK, TATAMOTORS, HCLTECH, BAJFINANCE, M&M, TCS शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में SBI, ASIANPAINT, HDFC, HUL, NTPC शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:17 (IST) 10 May 2023 L&T, Dr Reddy’s के तिमाही नतीजे आज आज यानी 10 मई 2023 को Larsen & Toubro और Dr Reddy's Lab के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. इनके अलावा Bosch, Escorts Kubota, Godrej Consumer Products, BASF India, Cera Sanitaryware, Chambal Breweries & Distilleries, Gujarat Gas, HG Infra Engineering, JBM Auto, Novartis India, Orchid Pharma, Procter & Gamble Hygiene & Health Care, Pricol, Relaxo Footwears, Sanofi India और Venky's के भी तिमाह नतीजे आएंगे. 09:16 (IST) 10 May 2023 RIL Q4 News दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी है. न्यायाधिकरण ने केजी बेसिन में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी के क्षेत्रों से गैस रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जाने के विवाद मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पक्ष में फैसला सुनाया था. सरकार ने ओएनजीसी के परिचालन वाले केजी-डी5 ब्लॉक से निजी कंपनी के निकटवर्ती केजी-डी6 क्षेत्र में जाने वाली गैस से ‘गलत तरीके से एक की कीमत पर दूसरे को हुए लाभ’ को लेकर रिलायंस पर 1.55 अरब डॉलर का अस्थायी जुर्माना लगाया था. 09:16 (IST) 10 May 2023 Nazara Technologies Q4 News नजारा टेक का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 92 फीसदी बढ़कर 9.4 करोड़ रहा है. हेल्‍दी टॉपलाइन और ऑपरेटिंग नंबर्स के चलते मुनाफा बढ़ा है. मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्‍यू 65 फीसदी बढ़कर 289.3 करोड़ रहा. EBITDA करीब 86% YoY बढ़कर 27.7 करोड़ रहा. 09:15 (IST) 10 May 2023 Apollo Tyres Q4 News अपोलो टायर्स का मार्च तिमाही में मुनाफा 3 गुना से अधिक होकर 427 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कच्चे माल के दाम घटने और लागत दक्ष उपायों से कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 113 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 6,247 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,578 करोड़ रुपये थी. 09:15 (IST) 10 May 2023 SRFQ4 News औद्योगिक और विशेष मध्यवर्ती सामान बनाने वाली कंपनी एसआरएफ का मुनाफा मार्च 2023 तिमाही में 7.13 फीसदी घटकर 562.45 करोड़ रुपये रह गया. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 605.65 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी की परिचालन आय 6.10 फीसदी बढ़कर 3,719.30 करोड़ रुपये हो गयी, जो साल भर पहले इसी अवधि में 3,505.28 करोड़ रुपये थी. 09:15 (IST) 10 May 2023 Raymond Q4 News रेमंड लिमिटेड का मुनाफा मार्च, 2023 तिमाही में 25.84 फीसदी घटकर 196.48 करोड़ रुपये रहा है. प्रमुख कपड़ा और परिधान कंपनी ने ने पिछले वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में 264.97 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय 9.8 फीसदी बढ़कर 2,150.18 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,958.10 करोड़ रुपये थी. 09:14 (IST) 10 May 2023 Mankind Pharma Stock Price मैनकाइंड फार्मा ने मंगलवार को शेयर बाजारों में अपने पहले दिन के कारोबार में काफी अच्छा प्रदर्शन किया. कंपनी का शेयर 1,080 रुपये के इश्‍यू प्राइस के मुकाबले 32 फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ. मैनकाइंड फार्मा के शेयर बीएसई पर 20.37 फीसदी की बढ़त के साथ 1,300 रुपये पर लिस्‍ट हुए. बाद के कारोबार में ये 32.40 फीसदी चढ़कर 1,430 रुपये पर पहुंच गए. 09:12 (IST) 10 May 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 9 मई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार उन्होंने 9 मई को बाजार में 1,942.19 करोड़ रुपये का निवेश किया. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्होंने 9 मई को करीब 404.70 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:12 (IST) 10 May 2023 क्रूड ऑयल में गिरावट ब्रेंट क्रूड में गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 0.3 फीसदी बढ़कर 77.23 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 0.5 फीसदी बढ़कर 73.49 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:12 (IST) 10 May 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. हालांकि SGX Nifty में 0.19 फीसदी की बढ़त है. निक्‍केई 225 में 0.44 फीसदी गिरावट है तो स्‍ट्रेट टाइम्‍स फ्लैट है. हैंगसेंग में 0.51 फीसदी, ताइवान वेटेड में 0.78 फसदी और कोस्‍पी में 0.13 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. शंघाई कंपोजिट में 1.13 फीसदी गिरावट है. 09:12 (IST) 10 May 2023 Dow Jones 57 अंक टूटकर बंद मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. यूएस फेड द्वारा आगे ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी रोकने के कोई स्‍पष्‍ट संकेत नहीं दिए गए हैं. वहीं अर्निंग सीजन भी बहुत उत्‍साह बढ़ाने वाला नहीं है. मंगलवार को Dow Jones में 57 अंकों की गिरावट रही और यह 33,561.81 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 19 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,119.17 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 77 अंकों की गिरावट रही और यह 12,179.55 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट