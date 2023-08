Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 175 अंक टूटा, निफ्टी 19500 के नीचे, HCLTECH टॉप गेनर, HUL टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. वहीं इसके पहले गुरूवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए थे.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में गिरावट देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स में 150 अंकों से ज्‍यादा कमजोरी देखने को मिल रही है. जबकि निफ्टी 19500 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में निफ्टी पर आईटी, पीएसयू बैंक, रियल्‍टी इंडेक्‍स हरे निशान में दिख रहे हैं. जबकि बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल, फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्‍स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 175 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है और यह 65,512.65 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी में 57 अंकों की कमजोरी है और यह 19,486.45 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर लाल निशान में दिख रहे हैं. आरज के टॉप गनर्स में HCLTECH, TATAMOTORS, TECHM, WIPRO, TITAN शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HUL, JSWSTEEL, SUNPHARMA, ICICIBANK, NTPC शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:57 (IST) 11 Aug 2023 Aurobindo Pharma के नतीजे कल कल शनिवार यानी 12 अगस्‍त को Aurobindo Pharma, Advanced Enzyme, Amara Raja Batteries, Crompton Greaves, JK Cement, PTC India, RVNL, Zee Media Corporation के तिमाही नतीजे आएंगे. 09:56 (IST) 11 Aug 2023 ONGC, Nykaa के नतीजे आज आज यानी 11 अगस्‍त को ONGC, Nykaa, ABB India, Zydus Lifesciences, Apollo Hospitals, Glenmark Pharma, NALCO, SpiceJet, Astral, BEML, City Union Bank, HAL, HEG, IRFC, Jindal Steel, NMDC, Raymond, Voltas के तिमाही नतीजे आएंगे. 09:56 (IST) 11 Aug 2023 Torrent Power News टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) का मुनाफा जून तिमाही में 6 फीसदी बढ़कर 532.28 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल पहले इसी अवधि में उसका मुनाफा 502.01 करोड़ रुपये था. समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 7,413.32 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 6,618.62 करोड़ रुपये थी. 09:55 (IST) 11 Aug 2023 Air India News टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद एयर इंडिया का कायाकल्प करने की योजना के तहत एयरलाइन की नई ब्रांड पहचान और विमान के रंगरूप का अनावरण किया गया. एयर इंडिया ने कहा कि विमान का नया रूप एयर इंडिया द्वारा पहले से इस्तेमाल की जाती रही भारतीय खिड़की को सोने की खिड़की के फ्रेम में डिजाइन किया गया है. इसे 'संभावनाओं की खिड़की' का प्रतीक बताया गया है. 09:55 (IST) 11 Aug 2023 Karur Vysya Bank News निजी क्षेत्र के करूर वैश्य बैंक ने मानक उधारी दर को 0.15 फीसदी बढ़ाकर 7.75 फीसदी करने की घोषणा की. बैंक ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि नई दर 14 अगस्त से प्रभावी होगी. बैंक ने कहा कि उसकी बाहरी बेंचमार्क दर – रेपो लिंक्ड (ईबीआर-आर) को 9.60 फीसदी से बढ़ाकर 9.75 फीसदी किया जाएगा. 09:55 (IST) 11 Aug 2023 Hero Motocorp News दोपहिया वाहन विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 19.63 फीसदी बढ़कर 700.54 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 585.58 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. हीरो मोटोकॉर्प का परिचालन से एकीकृत रेवेन्‍यू जून तिमाही में बढ़कर 8,851.01 करोड़ रुपये हो गया, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8,447.54 करोड़ रुपये था. 09:55 (IST) 11 Aug 2023 SAIL News सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में मुनाफा 74 फीसदी घटकर 212.48 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने कहा कि खर्च बढ़ने से उसके लाभ में गिरावट आई है. एक साल पहले की समान तिमाही में उसका मुनाफा 804.50 करोड़ रुपये रहा था. सेल ने कहा कि जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 24,822.83 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 24,199.51 करोड़ रुपये रही थी. 09:54 (IST) 11 Aug 2023 LIC News भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का मुनाफा जून तिमाही में कई गुना बढ़कर 9544 करोड़ रुपये हो गया. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 683 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. एलआईसी की कुल आय जून तिमाही में बढ़कर 1,88,749 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,68,881 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने कहा कि हालांकि जून तिमाही में पहले साल का प्रीमियम घटकर 6,811 करोड़ रुपये रह गया, जो जून, 2022 तिमाही में 7,429 करोड़ रुपये था. 09:53 (IST) 11 Aug 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 10 अगस्‍त के कारोबार में 9 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज Can Fin Homes, Granules India, Manappuram Finance और Zee Entertainment Enterprises को जोड़ा है. जबकि Chambal Fertilisers & Chemicals, Delta Corp, Balrampur Chini Mills, Hindustan Copper और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:53 (IST) 11 Aug 2023 FII और DII डाटा गुरूवार यानी 10 अगस्‍त 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने गुरूवार को 331.22 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 10 अगस्‍त को 703.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:53 (IST) 11 Aug 2023 ब्रेंट क्रूड 87 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड में हल्‍की गिरावट है लेकिन यह 87 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआा है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड करीब आधा फीसदी टूटकर 87.09 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी करीब 1 फीसदी कमजोर होकर 83.68 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. क्रूड की कीमतें जनवरी के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर बनी हुई हैं. 09:53 (IST) 11 Aug 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्र्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. GIFT NIFTY में 0.09 फीसदी तो निक्‍केई 225 में 0.83 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 1.15 फीसदी और हैंगसेंग में 0.66 फीसदी गिरावट है. ताइवान वेटेड में 0.18 फीसदी बढ़त है तो कोस्‍पी में 0.09 फीसदी की बढ़त है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 1.23 फीसदी कमजोरी दिख रही है. 09:52 (IST) 11 Aug 2023 अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद गुरूवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे. Dow Jones में 53 अंकों की तेजी रही और यह 35,176.15 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 1 अंक की मामूली बढ़त रही और यह 4468.83 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 16 अंकों की बढ़त रही और यह 13,737.99 के लेवल पर बंद हुआ है. जुलाई कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स के अनुसार कीमतें 3.2 फीसदी सालाना बेसिस पर बढ़ रही हैं. हालांकि यह अनुमान 3.3 फीसदी से कुछ कम है.