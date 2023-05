Stock Market: सेंसक्‍स और निफ्टी लाल निशान में बंद, टॉप गेनर्स में HUL-NTPC, टॉप लूजर्स में LT-ITC

Stock Market News: सेंसेक्स में 36 अंकों की गिरावट रही है और यह 61905 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 18 अंक गिरकर 18297 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिली है.

Stock Market Update Today: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स की शुरूआत हल्की बढ़त के साथ हुई, लेकिन बाद में दोनों इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए. निफ्टी 18300 के नीचे बंद हुआ है. आज की ट्रेडिंग में बाजार में भी मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला है. निफ्टी पर मेटल, फार्मा इंडेक्‍स लाल निशान में बंद हुए हैं. जबकि बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, एफएमसीजी और आटो इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 36 अंकों की गिरावट रही है और यह 61905 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 18 अंक गिरकर 18297 के लेवल पर बंद हुआ है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्स 30 के 22 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं, जबकि 8 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में ASIANPAINT, HUL, NTPC, INDUSINDBK, MARUTI, SUNPHARMA, AXISBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में LT, ITC, Artel, RIL, Tat Steel, Infosys शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:00 (IST) 11 May 2023 अपोलो टायर्स विस्तार को तैयार अपोलो टायर्स शेष दुनिया से बेहतर प्रदर्शन कर रहे भारतीय बाजार को लेकर आशान्वित है. अपोलो टायर्स के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नीरज कंवर ने कहा है कि कंपनी अमेरिका और पश्चिम एशिया के बाजार में विस्तार करना चाहती है, इसलिए वह भारत को निर्यात केंद्र के रूप में देख रही है. 11:58 (IST) 11 May 2023 मैनकाइंड फार्मा के परिसरों पर छापेमारी टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर आयकर विभाग ने गुरूवार को मैनकाइंड फार्मा के दिल्ली स्थित परिसरों पर छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग कंपनी के दिल्ली और आसपास के परिसरों में तलाशी ले रहा है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है. लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. कंपनी का शेयर मंगलवार को शेयर बाजारों में लिस्ट हुआ था. 11:50 (IST) 11 May 2023 Dr Reddy’s Share Price डॉ रेड्डीज के शेयरों में आज बड़ी गिरावट है; आज के कारोबार में शेयर करीब 7 फीसदी टूटकर 4545 रुपये के भाव पर आ गया है. जबकि बुधवार को यह शेयर 4867 रुपये पर बंद हुआ था. खास बात है कि बुधवार को फार्मा कंपनी ने नतीजे जारी किए थे, जिसमें उसका मुनाफा करीब 11 गुना या 1000 फीसदी बढ़ गया है. 09:33 (IST) 11 May 2023 Asian Paints, Eicher Motors के नतीजे आज आज 11 मई 2023 को Asian Paints और Eicher Motors के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. इनके अलावा Siemens, Aditya Birla Capital, Balrampur Chini Mills, CARE Ratings, Deepak Nitrite, Gillette India, Gujarat State Petronet, Dr Lal PathLabs, Shankara Building Products, South Indian Bank, Ujjivan Small Finance Bank और Zensar Technologies के भी नतीजे आएंगे. 09:32 (IST) 11 May 2023 HDFC News कंपनी को एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नियंत्रण में बदलाव के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अंतिम मंजूरी मिल गई है, जो एचडीएफसी एएमसी एआईएफ II के निवेश प्रबंधक के समामेलन के लिए समामेलन की प्रस्तावित समग्र योजना के कारण है. 09:32 (IST) 11 May 2023 JSW Steel News जेएसडब्ल्यू स्टील का अप्रैल में एकल आधार पर कच्चे इस्पात का उत्पादन 7 फीसदी बढ़कर 17.77 लाख टन पर पहुंच गया. पिछले साल समान महीने में कंपनी ने 16.67 लाख टन का कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था. कंपनी ने कहा कि अप्रैल 2023 में, उसके फ्लैट-रोल्ड उत्पादों का उत्पादन एक साल पहले के 12 लाख टन से 16 फीसदी बढ़कर 13.92 लाख टन हो गया. 09:32 (IST) 11 May 2023 NHPC News टीएचडीसीआईएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजीव कुमार विश्नोई 1 मार्च, 2023 से अगले छह महीने के लिए और एनएचपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे. 6 अप्रैल को एनएचपीसी ने एक्सचेंजों को सूचित किया था कि विश्नोई को एक मार्च, 2023 से दो महीने के लिए या नियमित नियुक्ति या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. अतिरिक्त प्रभार अब चार महीने बढ़ा दिया गया है. 09:31 (IST) 11 May 2023 Dr Reddy’s News डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज का मुनाफा मार्च तिमाही में कई गुना बढ़कर 959.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 87.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. रेवेन्‍यू 25 फीसदी बढ़कर 6,297 करोड़ रुपये रहा. पूरे वित्त वर्ष में 2022-23 में कंपनी का मुनाफा 91 फीसदी बढ़कर 4,507 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो 2021-22 में 2,357 करोड़ रुपये रहा था. 09:31 (IST) 11 May 2023 Dhanuka Agritech News कृषि रसायन कंपनी धानुका एग्रीटेक ने अबतक 2 स्टार्टअप में निवेश किया है। धानुका एग्रीटेक ने कहा कि वह देश के कृषि क्षेत्र में युवा उद्यमियों की मदद के लिए ऐसी और कंपनियों में निवेश करने को तैयार है. धानुका एग्रीटेक ने 2021 में गुरुग्राम की कृषि ड्रोन विनिर्माता आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन में अल्पांश हिस्सेदारी के लिए 30 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी. दूसरा स्टार्टअप जहां धानुका ने निवेश किया है, वह कृषि क्षेत्र के लिए मृदा सेंसर जैसे आईओटी और कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित उपकरण बनाती है. 09:31 (IST) 11 May 2023 L&T Q4 News इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) का मुनाफा मार्च, 2023 तिमाही में 10 फीसदी बढ़कर 3,987 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 3,621 करोड़ रुपये का मुाफा हुआ था. कंपनी का कुल रेवेन्‍यू 11 फीसदी बढ़कर 51,502 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है, जिसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. 09:20 (IST) 11 May 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 10 मई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार उन्होंने 10 मई को बाजार में 1,833.13 करोड़ रुपये का निवेश किया. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) नेट सेलर्स रहे. उन्होंने 10 मई को करीब 789.67 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:19 (IST) 11 May 2023 क्रूड में गिरावट ब्रेंट क्रूड में 3 दिनों से चली आ रही रैली थम गई है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.27 फीसदी टूटकर 76.46 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) में 1.4 फीसदी कमजोरी रही और यह 72.68 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:19 (IST) 11 May 2023 एशियाई बाजारों पर दबाव आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों पर दबाव देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.24 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई 225 में 0.21 फीसदी, स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.33 फीसदी और हैंगसेंग में 0.09 फसदी गिरावट है. ताइवान वेटेड करीब 0.42 फसदी टूटा है तो कोस्‍पी में 0.37 फीसदी बढ़त है. शंघाई कंपोजिट फ्लैट है. 09:18 (IST) 11 May 2023 अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड बुधवार को अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. हालांकि टेक शेयरों में खरीदारी से बाजारों को कुछ सपोर्ट मिला. बुधवार को Dow Jones में 30 अंकों की गिरावट रही और यह 33,531.33 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 18 अंकों की बढ़त रही और यह 4,137.64 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 127 अंकों की बढ़त रही और यह 12,306.44 केलेवल पर बंद हुआ.