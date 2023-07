Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 50 अंक मजबूत, निफ्टी 19450 के पार, 19439 पर, TITAN टॉप गेनर, INDUSINDBK टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (Pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: बेहतर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में मजबूती आई है. सेंसेक्‍स करीब 70 अंक मजबूत हुआ है तो निफ्टी भी 19450 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में ज्‍यादातर सेक्‍टर में खरीदारी देखी जा रही है. निफ्टी पर ऑटो और फार्मा इंडेक्‍स लाल निशान में दिख रहे हैं. जबकि बैंक, फाइनेंशियल, मेटल, रियल्‍टी, आईटी और एफएमसीजी इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 67 अंकों की बढ़त है और य‍ह 65685 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 15 अंक बढ़कर 19454 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी दिख रही है. सेंसेक्‍स 30 के 19 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में KOTAKBANK, TITAN, NTPC, ITC, RELIANCE शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INDUSINDBK, M&M, MARUTI, HUL, ASIANPAINT शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:09 (IST) 12 Jul 2023 Utkarsh Small Finance Bank IPO ब्रोकरेज हाउस रिलायंस सिक्‍योरिटीज ने उत्‍कर्ष स्‍माल फाइनेंस बैंक – USFB के आईपीओ पर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सब्‍सक्राइब रेटिंग दी है. ब्रोकरेज हाउस हेनसेक्‍स सिक्‍योरिटीज ने भी आईपीओ पर सब्‍सक्राइब रेटिंग दी है. यह शेयर ग्रे मार्केट में 15 रुपये के प्रीमियम पर है. 25 रुपये अपर प्राइस बैंड के लिहाज से इसका प्रीमियम 60 फीसदी है. 12:08 (IST) 12 Jul 2023 Delta Corp, Nazara 25% तक टूटे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में नजरा टेक का शेयर 14 फीसदी के करीब टूटकर 605 रुपये पर आ गया, जबकि डेल्‍टा कॉर्प में करीब 25 फीसदी गिरावट है और यह 185 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. असल में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है. बस यही फैसला इन शेयरों पर भारी पड़ गया और निवेशक आज इनमें जमकर बिकवाली कर रहे हैं. 09:01 (IST) 12 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 12 जुलाई के कारोबार में 8 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में Manappuram Finance को जोड़ा है. जबकि Indiabulls Housing Finance, Punjab National Bank, Zee Entertainment, Granules India, India Cements, BHEL और Delta Corp को रीटेन किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:01 (IST) 12 Jul 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 11 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने मंगलवार को 1,197.38 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 11 जुलाई 2023 को 7.25 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:00 (IST) 12 Jul 2023 क्रूड की कीमतों पर अपडेट बुधवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिली है. हालांकि सऊदी अरब और रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती की उम्मीद से कीमतों को कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.4 फीसदी फिसलकर 79.36 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 0.1 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 74.82 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:00 (IST) 12 Jul 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. GIFT NIFTY में फ्लैट ट्रेडिंग है जबकि निक्‍केई 225 में 0.77 फीसदी कमजोरी दिख रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.31 फीसदी और हैंगसेंग में 1.37 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.14 फीसदी तेजी है तो कोस्‍पी भी 0.16 फीसदी मजबूत हुआ है. शंघाई कंपोजिट में 0.09 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. 09:00 (IST) 12 Jul 2023 Dow Jones 317 अंक बढ़कर बंद मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है. यूएस फेड ने रेट हाइक साइकिल खत्‍म होने के संकेत दिए हैं. वहीं कुछ फ्रेश इकोनॉमिक डाटा इस हफ्ते आने वाले हैं, जिसे लेकर निवेशक पॉजिटिव दिखे और खरीदारी की. यूएस कंज्‍यूमर प्राइस डाटा आज आएगा. जबकि प्रोड्यूसर प्राइस डाटा गुरूवार को आना है. मंगलवार को Dow Jones में 317 अंकों की तेजी रही और यह 34,261.42 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 29.73 अंकों की बढ़त रही और यह 4,439.26 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 75.22 अंकों की तेजी रही और यह 13,760.70 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट