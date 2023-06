Live

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी नजर आ रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में तेजी दिख रही है. सेंसेक्‍स में 150 अंकों की बढ़त है तो निफ्टी 18600 के पार किल गया है. आज के कारोबार में फार्मा सेक्‍टर पर कुछ दबाव है. वहीं निफ्टी पर बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल, आईटी और मेटल सहित अन्‍य इंडेक्‍स में बढ़त देखने को मिल रही है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 148 अंकों की बढ़त है और यह 62,774 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 38 अंक बढ़कर 18,601.65 के लेवल पर है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 23 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATAMOTORS, M&M, INFY, HUL, HCLTECH, Airtel शामिल हैं. जब‍कि टॉप लूजर्स में TITAN, RIL, INDUSINDBK, AXISBANK, LT, MARUTI शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 14:08 (IST) 12 Jun 2023 इंडिगो का शेयर टूटा इंडिगो के शेयर में करीब 4 फीसदी तक गिरावट आई और इंट्राडे में यह 2377 रुपये तक आ गया. असल में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के को-फाउंडर राकेश गंगवाल का परिवार 5 से 8 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. इसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपये हो सकती है. 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक राकेश गंगवाल और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल की इंटरग्लोब एविएशन में 13.23 फीसदी और 2.99 फीसदी हिस्सेदारी है. 14:03 (IST) 12 Jun 2023 यूबीएस ने क्रेडिट सुइस का अधिग्रहण पूरा किया स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने वित्तीय संकट का सामना कर रहे क्रेडिट सुइस का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. बैंक ने एक बयान में कहा कि यूबीएस ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करते हुए आज क्रेडिट सुइस का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. क्रेडिट सुइस लंबे समय तक यूबीएस बैंक का प्रतिस्पर्धी रहा है. 13:14 (IST) 12 Jun 2023 ग्रोथ पर आरबीआई डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने उत्पादकता और ग्रोथ बनाए रखने के लिए बहुआयामी नीतिगत प्रतिक्रिया की वकालत की है. उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब कई कारक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, इस तरह की कार्रवाई जरूरी हो जाती है. उन्होंने कहा कि नीतिगत प्रतिक्रिया को तकनीकी पूंजी, शोध एवं विकास में दीर्घकालिक निवेश, कौशल विकास और भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण से समर्थन मिलना चाहिए. 09:16 (IST) 12 Jun 2023 L&T Finance News देश की लीडिंग नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में शामिल एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 2 रुपये प्रति शेयर (फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर) के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है. यह कंपनी द्वारा अब तक घोषित किए जाने वाला सबसे ज्यादा डिविडेंड है. आगामी एनुअल जनरल मीटिंग यानी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों द्वारा एक बार अप्रूव हो जाने के बाद डिविडेंड का भुगतान एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा. 09:15 (IST) 12 Jun 2023 Tata Motors News एचएसबीसी इंडिया ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के वित्तपोषण के लिए टाटा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया है. सहयोग के तहत, एचएसबीसी इंडिया के साथ सैलरीड अकाउंट रखने वाले उपभोक्ताओं को टाटा मोटर्स के ईवी पोर्टफोलियो से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए एक टेलर मेड लोन के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा. 09:15 (IST) 12 Jun 2023 Kotak Mahindra Bank News विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से निजी क्षेत्र के लेंडर में 3.3 करोड़ इक्विटी शेयर या 1.66 फीसदी हिस्सेदारी बेची है. शेयर 1,855.64 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर बिके. CPP इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास मार्च 2023 तक बैंक में 8.63 करोड़ शेयर या 4.34% हिस्सेदारी थी. 09:15 (IST) 12 Jun 2023 PNB News पंजाब नेशनल बैंक ने भरोसा जताया है कि मल्‍टीडाइमेंशनल स्‍ट्रैटेजी और टारगेट पर लगातार ध्यान केंद्रित करने केबैंक (पीएनबी) के लिए वित्‍त वर्ष 2023-24 एक 'गोल्‍डेन ईयर' होगा. बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएनबी ने मल्‍टीडाइमेंशनल स्‍ट्रैटेजी अपनाई है. इसके तहत परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए मौजूदा क्षमताओं के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. 09:14 (IST) 12 Jun 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार 9 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने शुक्रवार को 308.97 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 9 जून 2023 को 1245.51 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:14 (IST) 12 Jun 2023 क्रूड में गिरावट डिमांड में कुछ कमजोरी, चीन में कमजोर डाटा और स्‍लोडाउन की आशंकाओं के चलते पिछले कुछ घंटों में क्रूड की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.5 फीसदी कमजोर होकर 74.79 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 1.6 फीसदी टूटकर 70.17 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:14 (IST) 12 Jun 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.33 फीसदी की बढ़त है तो निक्‍केई 225 भी 0.68 फीसदी मजबूत हुआ है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.13 फीसदी तेजी है तो हैंगसेंग में 0.48 फीसदी गिरावट है. ताइवान वेटेड 0.54 फीसदी मजबूत हुआ है तो कोस्‍पी में 0.48 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.43 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. 09:13 (IST) 12 Jun 2023 अमेरिकी बाजारों में रही बढ़त शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली थी. शुक्रवार को Dow Jones में 43 अंकों की तेजी रही और यह 33,876.78 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 5 अंकों की तेजी रही और यह 4298.86 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq कंपोजिट में 21 अंकों की बढ़त रही और यह 13,259.14 के लेवल पर बंद हुआ. पिछली हफ्ता अमेरिकी बाजारों के किए पॉजिटिव रहा. S&P 500 इंडेक्‍स लगातार चौथे हफ्ते बढ़त पर बंद हुआ और अगस्‍त 2022 के हाइएस्‍ट लेवल पर है. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट