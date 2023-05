Stock Market Live: शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद, IT में गिरावट, बैंकिंग सेक्टर ने दिखाई चमक

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं अमेरिकी बाजार भी बुधवार को गिरावट पर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update Today: कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन आज देश के शेयर बाजार बेहद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 38 अंकों की तेजी के साथ 60,431 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 में 15.60 अंकों की मामूली बढ़त दिखी और यह 17,828 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी ने गुरुवार को अच्छा प्रदर्शन किया और यह 574.60 अंक यानी 1.38% की तेजी के साथ 42,132.55 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स 637.50 अंक यानी 2.20% की भारी गिरावट के साथ 28,342.80 पर बंद हुआ. शुक्रवार यानी 14 अप्रैल 2023 को अंबेडकर जयंती की छुट्टी के कारण देश के शेयर बाजार बंद रहेंगे. Nifty पर आज IndusInd Bank, HDFC Life, Eicher Motors, Apollo Hospitals और Power Grid टॉप गेनर रहे, जबकि Infosys, HCL Tech, Tech Mahindra और TCS जैसे दिग्गज टॉप लूजर में लिस्ट में नजर आए. गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में दिन भर एक रेंज यानी दायरे के भीतर ही कारोबार हुआ. सुबह की शुरुआत लगभग फ्लैट रही, लेकिन कुछ देर बाद आईटी सेक्टर के दिग्गज शेयरों पर दबाव का असर निफ्टी पर पड़ता नजर आया. हालांकि बैंकिंग सेक्टर, रियल्टी और ऑटो सेक्टर के कुछ अच्छे शेयरों में खरीदारी ने इंडेक्स को संभाला और बाजार आखिरकार हरे निशान में बंद हुआ.