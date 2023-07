Live

Stock Market Live: बाजार नए हाई पर, निफ्टी 19550 के पार, सेंसेक्स ने पहली बार तोड़ा 66000 का लेवल, TCS टॉप गेनर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले बुधवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद हुए हैं.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं. (Pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: बेहतर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में रैली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स अपने आलटाइम हाई पर हुंच गए हैं. सेंसेक्‍स में करीब 650 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है. वहीं निफ्टी भी 19550 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में तकरीबन हर सेक्‍टर में खरीदारी देखने को मिल रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, मेटल, फार्मा और रियल्‍टी सहित ज्‍यादातर इंडेक्‍स हरे निशान में दिख रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 631 अंकों की बढ़त है और यह‍ 66,024.63 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 173 अंक बढ़कर 19,556.90 के लेवल पर है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 25 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATASTEEL, M&M, TCS, SBI, HDFCBANK, INFY शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HCLTECH, POWERGRID, ASIANPAINT, NESTLEIND शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:42 (IST) 13 Jul 2023 Netweb Technologies IPO Price Band सर्वर बनाने वाली दिग्गज कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (Netweb Technologies IPO) का आईपीओ 17 जुलाई 2023 से 19 जुलाई 2023 तक सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 475-500 रुपये प्रति शेयर तय कर दिया है. इश्‍यू का साइज 632 करोड़ रुपये है. यह एंकर निवेशकों के लिए 14 जुलाई को ही खुल जाएगा. 11:42 (IST) 13 Jul 2023 एचसीएल टेक अधिग्रहण एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी की ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी एएसएपी ग्रुप का 25.11 करोड़ यूरो (लगभग 2,300 करोड़ रुपये) में अधिग्रहण किया है. शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक एएसएपी ग्रुप में 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण उसकी ब्रिटेन स्थित सहायक कंपनी के जरिए पूरी तरह नकद सौदे के रूप में किया गया है. 09:13 (IST) 13 Jul 2023 Wipro, Federal Bank Results Today आज 13 जुलाई को कुछ कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Wipro और Federal Bank भी शामिल हैं. वहीं इनके अलावा Aditya Birla Money, Unitech, Tata Metaliks, Angel One, sterling & Wilson, Avantel, Polymers, Bhansali Engineering के भी नतीजे आज आएंगे. 09:13 (IST) 13 Jul 2023 Maruti Suzuki News देश की सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल फ्रॉन्क्स का सीएनजी संस्करण पेश किया है. इसकी शुरुआती कीमत 8.41 लाख रुपये है. एमएसआई ने फ्रॉन्क्स का सीएनजी संस्करण दो ट्रिम में उतारा है. सिग्मा ट्रिम में इसकी कीमत 8.41 लाख रुपये और डेल्टा ट्रिम में इसकी कीमत 9.27 लाख रुपये रखी गई है. 09:12 (IST) 13 Jul 2023 Vedanta News वेदांता समूह की सेमीकंडक्टर परियोजना से ताइवानी साझेदार फॉक्सकॉन के अलग होने के बाद कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस उपक्रम के लिए कई भागीदार तैयार हैं. पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार, सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए 19.5 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था. उन्होंने कहा कि वेदांता इस साल चिप विनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करेगी. 09:12 (IST) 13 Jul 2023 HCL Tech News सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL Tech का मौजूदा वित्त वर्ष की जून तिमाही में मुनाफा 7 फीसदी बढ़कर 3,534 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. नए ऑर्डर बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 3,324 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 11 फीसदी घटा है. जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी ने 3,983 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. रेवेन्‍यू 26,296 करोड़ रुपये रहा जो तिमाही आधार पर 1.2 फीसदी कम है. 09:12 (IST) 13 Jul 2023 Patanjali Foods News बाबा रामदेव की अगुवाई वाली पतंजलि आयुर्वेद शेयर बाजारों में अपनी समूह की कंपनी पतंजलि फूड्स के 2.53 करोड़ शेयर या 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. कंपनी यह कदम लिस्टिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाने जा रही है. खाद्य तेल और अन्य खाद्य उत्पाद कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर बिक्री पेशकश (ओएफएस) मार्ग से बेचे जाएंगे. इस पेशकश के लिए न्यूनतम कीमत 1,000 रुपये प्रति शेयर तय की गई है. यह पेशकश 13 जुलाई को खुलकर 14 जुलाई को बंद होगी. 09:12 (IST) 13 Jul 2023 TCS News देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 16.83 फीसदी बढ़कर 11,074 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि, कंपनी बाजार अनिश्चितताओं के कारण वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर सतर्क है. टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टीसीएस की आय सालाना आधार पर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 12.55 फीसदी बढ़कर 59,381 करोड़ रुपये रही. 09:11 (IST) 13 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 13 जुलाई के कारोबार में 6 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में Hindustan Copper को जोड़ा है. जबकि Manappuram Finance, Indiabulls Housing Finance, Punjab National Bank, Zee Entertainment और India Cements को रीटेन किया है. वहीं Granules India, BHEL और Delta Corp को बाहर किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:11 (IST) 13 Jul 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 12 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने बुधवार को 1242.44 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 12 जुलाई 2023 को 436.71 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:10 (IST) 13 Jul 2023 क्रूड ऑयल 80 डॉलर के पार गुरूवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है. सऊदी अरब और रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती की उम्मीद से कीमतों को कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.4 फीसदी बढ़कर 80.44 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 0.40 फीसदी की बढ़त के साथ 76 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:04 (IST) 13 Jul 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. GIFT NIFTY में फ्लैट ट्रेडिंग है जबकि निक्‍केई 225 में 1.28 फीसदी मजबूती दिख रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 1.55 फीसदी और हैंगसेंग में 2.58 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 1.42 फीसदी तेजी है तो कोस्‍पी भी 0.89 फीसदी मजबूत हुआ है. शंघाई कंपोजिट में 0.85 फीसदी बढ़त नजर आ रही है. 09:04 (IST) 13 Jul 2023 Dow Jones 317 अंक बढ़कर बंद बुधवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद हुए हैं. बुधवार को Dow Jones में 86 अंकों की तेजी रही और यह 34,347.43 के लेवल पर बंद हुआ. NASDAQ Composite में 158 अंकों की बढ़त रही और यह 13,918.96के लेवल पर बंद हुआ. जबकि S&P 500 इंडेक्‍स 33 अंक बढ़कर 4,472.16 के लेवल पर बंद हुआ है. यूएस फेड ने रेट हाइक साइकिल खत्‍म होने के संकेत दिए हैं. वहीं यूएस इनफ्लेशन रिपोर्ट भी कुछ पॉजिटिव संकेत दे रही है. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट