Live

Stock Market Live: Stock Market Live: सेंसेक्‍स 255 अंक चढ़ा, निफ्टी 18650 के पार, टॉप गेनर्स में ITC-HUL

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. जबकि सोमवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए थे.

Stock Market: घरेलू बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में अच्‍छी खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में रैली है. सेंसक्‍स 250 अंकों से ज्‍यादा मजबूत हुआ है तो निफ्टी 18650 का लेवल पार करने के बाद 18700 की ओर बढ़ रहा है. बाजार में हर सेक्‍टर में खरीदारी देखने को मिल रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, ऑटो, मेटल और फार्मा सहित ज्‍यादातर इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 255 अंकों की बढ़त है और यह 62980 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 74 अंक बढ़कर 18675 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है और सेंसेक्‍स 30 के सभी 30 शेयर हरे निशान में दिख रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में ASIANPAINT, ITC, HUL, INFY, BAJAJFINSV, INDUSINDBK, AXISBANK, WIPRO शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:24 (IST) 13 Jun 2023 Hero MotoCorp News हीरो मोटोकॉर्प ने नया मॉडल Passion+ लॉन्च किया है. नया Passion+ दिल्ली में 76,301 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर देश भर के डीलरशिप पर उपलब्ध है. 09:24 (IST) 13 Jun 2023 M&M News महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में उसके इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर दोगुने से अधिक होकर 36,816 इकाई रही. कंपनी की बिक्री वित्त वर्ष 2021-22 में 17,522 इकाई थी. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में अपना नया तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन जोर ग्रैंड पेश किया था. इस वाहन के लिए एक साल के भीतर 23,000 से अधिक की बुकिंग मिलीं. 09:24 (IST) 13 Jun 2023 ZEEL News मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और समूह की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्‍टेड कंपनी में निदेशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने की रोक लगा दी है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को चंद्रा और गोयनका पर यह कार्रवाई जेडईईएल के पैसे दूसरी जगह भेजने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद की है. 09:23 (IST) 13 Jun 2023 Patanjali Foods News खाद्य उत्पाद कंपनी पतंजलि फूड्स ने अगले पांच साल में 50,000 करोड़ रुपये का कारोबार और 5,000 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हासिल करने के लिए एक ग्रोथ योजना तैयार की है, जिसमें एफएमसीजी कारोबार की अहम भूमिका होगी. पतंजलि फूड्स लिमिटेड का नाम पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज था लेकिन सितंबर, 2019 में कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत पतंजलि समूह ने इसका अधिग्रहण कर लिया था. 09:23 (IST) 13 Jun 2023 Tata Motors News टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक सालाना 300 करोड़ पौंड का निवेश करने की है. इसके साथ कंपनी का सालाना 3000 करोड़ पौंड के कारोबार का लक्ष्य है. जेएलआर लैंड रोवर ब्रांड के तहत रेंज रोवर, डिफेंडर और डिस्कवरी जैसी एसयूवी तथा जगुआर लग्जरी कारें बनाती है. कंपनी का राजस्व 2023-24 में 2800 करोड़ पौंड रहने का अनुमान है. 09:23 (IST) 13 Jun 2023 Go Fashion सिकोया कैपिटल ने सोमवार को फैशन ब्रांड गो फैशन में अपनी पूरी 10.18 फीसदी हिस्सेदारी खुले बाजार में 625 करोड़ रुपये में बेच दी. अमेरिकी कंपनी सिकोया ने सिकोया कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट्स-4 के जरिये गो फैशन इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेची. इस सौदे का मूल्य 624.72 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने 54,98,875 शेयरों को 1,136.10 के भाव पर खुले बाजार में बेचा. 08:55 (IST) 13 Jun 2023 FII और DII डाटा सोमवार 12 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने सोमवार को 626.62 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 12 जून 2023 को 1793.85 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 08:55 (IST) 13 Jun 2023 क्रूड में गिरावट डिमांड में कमजोरी, चीन में कमजोर डाटा और स्‍लोडाउन की आशंकाओं के चलते पिछले कुछ घंटों में क्रूड की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 3.9 फीसदी कमजोर होकर 71.84 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 4.4 फीसदी टूटकर 67.12 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 08:55 (IST) 13 Jun 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. SGX Nifty में 0.33 फीसदी बढ़त है तारे निक्‍केई 225 में 1.56 फीसदी क तेजी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.59 फीसदी और हैंगसेंग में 0.29 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड 1.28 फीसदी और कोस्‍पी 0.35 फीसदी मजबूत हुआ है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.03 फीसदी गिरावट है. 08:55 (IST) 13 Jun 2023 अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद सोमवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए थे. सोमवार को Dow Jones में 190 अंकों की बढ़त रही और यह 34,066.33 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 40 अंकों की तेजी रही और यह‍ 4,338.93 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 203 अंकों की तेजी रही और यह 13,461.92 के लेवल पर बंद हुआ. निवेशकों को भरोसा है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में यूएस फेड दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, जिसके चलते वे खरीदारी कर रहे हैं. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट