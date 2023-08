Live

Stock Market Live: सेंसेक्स 350 अंक टूटा, निफ्टी 19350 के नीचे, INFY टॉप गेनर, HDFCBANK टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. इसके प‍हले मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार भी कमजोर होकर बंद हुए थे.

Stock Market: आज के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स टूट गए हैं. सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की गिरावट है तो निफ्टी भी 19350 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में बिकवाली है. निफ्टी पर आईटी और मीडिया इंडेक्स हरे निशान में हैं. जबकि बैंक, फाइनेंशियल, आटो, फार्मा, मेटल सहित ज्यादातर इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 347 अंकों की कमजोरी है और यह 65,054.69 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 112 अंक टूटकर 19,322.80 के लेवल पर है. हैवीवेट शेयरों पर आज दबाव है. सेंसेक्स 30 के 20 शेयर लाल निशान में दिख रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में INFY, TECHM, ITC, HCLTECH, M&M शामिल है. जबकि टॉप लूजर्स में HDFCBANK, TATASTEEL, ICICIBANK, SUNPHARMA, TATAMOTORS शामिल हैं. 10:26 (IST) 16 Aug 2023 SBFC Finance: स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस (SBFC Finance) ने शेयर बाजार में मजबूत एंट्री की है. आज कंपनी का शेयर बीएसई पर फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्‍ट हुआ. SBFC Finance ने आईपीओ के लिए शेयर का अपर प्राइस बैंड 57 रुपये रखा था, जबकि आज स्‍टॉक रुपये पर लिस्‍ट हुआ है. यानी लिस्टिंग पर उन निवेशकों को फीसदी रिटर्न मिल गया, जिन्‍हें शेयर अलॉट हुए थे. जिस तरह से आईपीओ को मजबूत सब्‍सक्रिप्‍शन मिला था और एनालिस्‍ट की ओर से पॉजिटिव कमेंट मिले थे, उसे देखते हुए बेहतर लिस्टिंग का अनुमान लगाया जा रहा था. 10:25 (IST) 16 Aug 2023 SBI News भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चालू वित्त वर्ष में देशभर में 300 शाखाएं खोलेगा. एसबीआई की फिलहाल देशभर में 22,405 शाखाएं हैं. इसके अलावा विदेशों में 235 शाखाएं और कार्यालय हैं. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा के अनुसार हम अपने डिजिटल परिचालन का विस्तार करने पर गौर कर रहे हैं. इसके साथ हमारी चालू वित्त वर्ष में लगभग 300 शाखाएं खोलने की योजना हैं. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इनकी कहां जरूरत है. 10:25 (IST) 16 Aug 2023 Adani Green Energy अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रही है. कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के पास 8,316 मेगावाट (8.3 गीगावॉट) की नवीकरणीय ऊर्जा परिचालन क्षमता है और अन्य 12,118 मेगावाट की क्षमता या तो निर्माण के करीब है या क्रियान्वयन के स्तर पर है. 10:25 (IST) 16 Aug 2023 ITC News आईटीसी लिमिटेड का मुनाफा वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में सालाना बेसिस पर 16.08 फीसदी बढ़कर 5180.12 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में मुनाफा 4,462.25 करोड़ रुपये था. आईटीसी लिमिटेड की परिचालन आय 6 फीसदी की गिरावट के साथ 18,639.48 करोड़ रुपये रही, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 19,831.27 करोड़ रुपये थी. समीक्षाधीन तिमाही में आईटीसी का कुल खर्च 12,421.77 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही से 12.53 फीसदी कम है. 10:25 (IST) 16 Aug 2023 Infosys News वीडियो, ब्रॉडबैंड एवं संचार क्षेत्र की कंपनी लिबर्टी ग्लोबल और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने 1.5 अरब यूरो (करीब 1.63 अरब डॉलर) के मल्‍टी-ईयर समझौते की घोषणा की जिसमें लिबर्टी ग्लोबल के डिजिटल मनोरंजन व संपर्क मंचों का विस्तार किया जाएगा. एक बयान के मुताबिक, इंफोसिस शुरुआती 5 साल की अवधि में लिबर्टी ग्लोबल को अनुमानित रूप से 1.5 अरब यूरो की सेवाएं प्रदान करेगी और 8 साल पूरे होने तक यह सौदा कुल 2.3 अरब यूरो का हो जाएगा. 10:24 (IST) 16 Aug 2023 M&M News घरेलू वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगले 3 सालों में ट्रैक्टर का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने की योजना के तहत छोटे आकार के ट्रैक्टर की एक नई सीरीज लॉन्‍च की है. दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 18,000 ट्रैक्टरों का निर्यात किया था. कंपनी ने कहा कि उसने ट्रैक्टरों के लिए ओजेए प्लेटफॉर्म के विकास पर 1,200 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इस प्लेटफॉर्म पर 20-70 एचपी क्षमता वाले उत्पाद बनाए जा सकते हैं. कंपनी का लक्ष्य नई रेंज के साथ विशेष रूप से भारत, अमेरिका और आसियान क्षेत्र में छोटी जोत वाले किसानों की जरूरतों को पूरा करना है. 09:03 (IST) 16 Aug 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 16 अगस्‍त के कारोबार में 9 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals (GNFC) को जोड़ा है. जबकि Balrampur Chini Mills, Chambal Fertilisers & Chemicals, Delta Corp, India Cements, Indiabulls Housing Finance, Granules India, Manappuram Finance और Zee Entertainment Enterprises को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:02 (IST) 16 Aug 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 14 अगस्‍त 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने सोमवार को 2324.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 14 अगस्‍त को 1460.90 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:02 (IST) 16 Aug 2023 ब्रेंट क्रूड 85 डॉलर के नीचे ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. चीन की ओर से डिमांड घटने के डर से कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड करीब 1.5 फीसदी टूटकर 84.90 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी करीब 1.44 फीसदी कमजोर होकर 81.07 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. हाल ही में क्रूड की कीमतें फरवरी के बाद सबसे ऊंचे लेवल 87 डॉलर के पार चली गई थीं. 09:02 (IST) 16 Aug 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. GIFT NIFTY में 0.39 फीसदी तो निक्‍केई 225 में 1.04 फीसदी कमजोरी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.59 फीसदी गिरावट है तो हैंगसेंग भी 1.29 फीसदी टूट गा है. ताइवान वेटेड में 0.27 फीसदी और कोस्‍पी में 1.33 फीसदी कमजोरी है तो शंघाई कंपोजिट भी 0.43 फीसदी टूट गया है. 09:02 (IST) 16 Aug 2023 Dow Jones 361 अंक टूटकर बंद मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार कमजोर होकर बंद हुए थे. मंगलवार को Dow Jones में 361 अंकों की कमजोरी रही और यह 34,946.39 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 52 अंकों की गिरावट रही और यह 4,437.86 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq करीब 157 अंक टूटकर 13,631.05 के लेवल पर बंद हुआ.