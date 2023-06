Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 200 अंक मजबूत, निफ्टी 18750 के पार; ICICIBANK टॉप गेनर, TCS टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. वहीं इसके पहले गुरूवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए हैं.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत हुए हैं. सेंसेक्‍स में 200 अंकों के करीब तेजी है. जबकि निफ्टी 18750 के करीब ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में तकरीबन हर प्रमुख सेक्‍टर में खरीदारी देखने को मिल रही है. सिर्फ आईटी इंडेक्‍स निफ्टी पर फ्लैट दिख रहा है. बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल, फार्मा और रियल्‍टी सहित अन्‍य इंडेक्‍स मजबूत हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 179 अंकों की तेजी है और यह 63,096.48 के लेवल पर है. जबकि निफ्टी 53 अंक बढ़कर 18,741.35 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 23 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में ICICIBANK, TATASTEEL, TITAN, RELIANCE, NESTLEIND, HCLTECH शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TCS, POWERGRID, BHARTIARTL, WIPRO, NTPC शामिल हैं. 10:20 (IST) 16 Jun 2023 IKIO Lighting Listing आईकियो लाइटिंग (IKIO Lighting) की आज शेयर बाजार में जोरदार एंट्री हुई है. आईपीओ के तहत अपर प्राइस बैंड 285 रुपये था, जबकि शेयर बीएसई पर 391 रुपये पर लिस्ट होने के बाद से 404 रुपये पर पहुंच गया. यानी 37 फीसदी लिस्टिंग गेंस के बाद इसमें रिटर्न करीब 42 फीसदी हो गया है. इस लिहाज से लिस्टिंग के समय प्रति शेयर निवेशकों को 118 रुपये रिटर्न मिला है. 09:07 (IST) 16 Jun 2023 IGL News इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के नए प्रबंध निदेशक कमल किशोर चटिवाल ने पदभार संभाल लिया. आईजीएल देश की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है. पनी ने बयान में कहा कि चटिवाल आईजीएल से जुड़ने से पहले 'गेल' जयपुर में कार्यकारी निदेशक और क्षेत्रीय विपणन के प्रमुख के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. सरकारी गैस कंपनी गेल आईजीएल की प्रवर्तक है. 09:06 (IST) 16 Jun 2023 HCL Technologies प्रौद्योगिकी कंपनी ने Microsoft की Azure OpenAI सेवा के साथ जनरेटिव AI को अपनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए Microsoft के साथ सहयोग का विस्तार किया है. 09:06 (IST) 16 Jun 2023 IKIO Lighting आज IKIO Lighting के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी. इस इश्‍यू को करीब 68 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला था. वहीं इसका अपर प्राइस बैंड 285 रुपये है और ग्रे मार्केट में शेयर 32 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. 09:06 (IST) 16 Jun 2023 TVS Motor Company कंपनी ने एमराल्ड हेवन रियल्टी लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी 166.83 करोड़ रुपये में बेच दी है. एमराल्ड हेवन रियल्टी में ऑटोमेकर की 43.54 फीसदी हिस्सेदारी थी. खरीदार टीवीएस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो प्रमोटर/प्रमोटर समूह का एक हिस्सा है. 09:05 (IST) 16 Jun 2023 SBI, LIC यूटीआई म्यूचुअल फंड के प्रायोजक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश के सबसे पुराने फंड हाउस यूटीआई म्यूचुअल फंड में अपनी हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, इन इकाइयों ने हिस्सेदारी बिक्री पर सलाह देने के लिए मर्चेंट बैंकरों से संपर्क किया है. यूटीआई म्युचुअल फंड के प्रवर्तकों में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) शामिल हैं. 09:05 (IST) 16 Jun 2023 GAIL (India) संजय कुमार ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड में नए मार्केटिंग डायरेक्‍टर का पद संभाल लिया है. इससे पहले वह देश में सीएनजी की सबसे बड़ी वितरक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे. गेल ने एक बयान में कहा कि आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए डिग्रीधारक संजय कुमार के पास प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 35 से अधिक साल का समृद्ध अनुभव है. 09:04 (IST) 16 Jun 2023 FII और DII डाटा गुरूवार 15 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने गुरूवार को 3,085.51 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 15 जून 2023 को 297.88 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:04 (IST) 16 Jun 2023 क्रूड में दिखी तेजी गिरावट के बाद क्रूड ऑयल संभला है. क्रूड की कीमतों में बीते कुछ घंटों में तेजी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 3.4 फीसदी बढ़कर 75.67 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 3.4 फीसदी बढ़कर 70.62 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. चीन की ओर से डिमांड बढ़ने के चलते क्रूड की कीमतों को सपोर्ट मिला है. 09:04 (IST) 16 Jun 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. SGX Nifty में 0.23 फीसदी बढ़त है, जबकि निक्‍केई 225 में 0.54 फीसदी की गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.61 फीसदी की तेजी है तो हैंगसेंग में 0.49 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.39 फीसदी गिरावट है तो कोस्‍पी करीब 0.25 फीसदी और शंघाई कंपाजिट 0.29 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:04 (IST) 16 Jun 2023 Dow Jones 429 अंक बढ़कर बंद गुरूवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए हैं. गुरूवार को Dow Jones में 429 अंकों की बढ़त रही और यह 34,408.06 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 53 अंकों की तेजी रही और यह 4425.84 के लेवल पर बंद हुआ. Nasdaq में 156 अंकों की बढ़त रही है और यह 13,782.82 के लेवल पर बंद हुआ है. एस फेड ने जून पॉलिसी में ब्‍याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. हालांकि आगे इस साल 2 बार और रेट हाइक के संकेत दिए हैं.