Stock Market Live: बाजार रिकॉर्ड हाई पर, निफ्टी 19600 के पार, सेंसेक्‍स 66200 के करीब, टॉप गेनर्स में ITC, लूजर में TCS

Stock Market News: आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं, शुक्रवार के कारोबार में अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल सेंटीमेंट मिले जुले नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं. निफ्टी 19600 के पार है तो सेंसेक्‍स भी 66200 के करीब दिख रहा है. आज के कारोबार में ज्‍यादातर सेक्‍टर में खरीदारी देखने को मिल रही है. निफ्टी पर बैंक और आईटी इंडेक्‍स में हल्‍का दबाव देखने को मिल रहा है. जबकि फाइनेंशियल, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा और रियल्‍टी इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 100 अंकों से ज्‍यादा तेजी है और यह 66189 के लेवल पर पहुंच गया. जबकि निफ्टी करीब 50 अंक बढ़कर 19612 के लेवल तक पहुंचा. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी नजर आ रही है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में POWERGRID, ASIANPAINT, ITC, BAJFINANCE, SUNPHARMA, TATASTEEL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TCS, BHARTIARTL, HDFCBANK, INFY, ICICIBANK, KOTAKBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:09 (IST) 17 Jul 2023 Netweb Tech IPO खुला अगर आप आईपीओ मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं तो आपके पास अच्‍छा मौका है. सर्वर बनाने वाली दिग्गज कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (Netweb Technologies IPO) का आईपीओ आज यानी 17 जुलाई 2023 से सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए खुल रहा है. इसमें 19 जुलाई 2023 तक निवेश किया जा सकता है. कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 475-500 रुपये प्रति शेयर तय कर दिया है. इश्‍यू का साइज 632 करोड़ रुपये है. ब्रोकरेज हाउस ने आईपीओ में निवेश की सलाह दी है. जानते हें कंपनी के साथ क्‍या पॉजिटिव है और किस तरह के रिस्‍क हैं. 11:09 (IST) 17 Jul 2023 आज HDFC Bank के तिमाही नतीजे आज यानी 17 जुलाई के कारोबार में कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें HDFC Bank, LTIMindtree और Tata Elxsi शामिल हैं. वहीं इनके अलावा Tinplate, Central Bank of India, CRISIL, Hathway Cable & Datacom, Huhtamaki India, Onward Technologies, Seacoast Shipping Services और Tarapur Transformers के भी तिमाही नतीजे आज आएंगे. 11:08 (IST) 17 Jul 2023 Bandhan Bank News बंधन बैंक का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 18.7 फीसदी घटकर 721 करोड़ रुपये रहा. शुद्ध ब्याज आय में गिरावट के कारण बैंक का लाभ घटा है. एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 887 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. जून तिमाही के दौरान कुल आय वित्त वर्ष 2022-23 के 4,385 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,908 करोड़ रुपये हो गई. बैंक की ब्याज आय एक साल पहले जून तिमाही में 4,055 करोड़ रुपये से बढ़कर इस बार 4,523 करोड़ रुपये हो गयी. 11:08 (IST) 17 Jul 2023 SBI Ndews भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर 0.05 फीसदी बढ़ा दी है. एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार संशोधित एमसीएलआर दर 15 जुलाई से प्रभावी होगी. इस बढ़ोतरी के साथ एक साल के लिये एमसीएलआर बढ़कर 8.55 फीसदी हो गयी है, जो अबतक 8.50 फीसदी थी. ज्यादातर कर्ज एक साल की एमसीएलआर दर से जुड़े होते हैं. 11:07 (IST) 17 Jul 2023 D-Mart News खुदरा श्रृंखला डी-मार्ट का संचालन करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का मुनाफा वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 2.46 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 658.71 करोड़ रुपये रहा है. कपड़ों और अन्य घरेलू उपयोग के उत्पादों की कम बिक्री होने से उसका मार्जिन कम रहा. कंपनी का वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 642.89 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी की परिचालन आय 18.20 फीसदी बढ़कर 11,865.44 करोड़ रुपये हो गई. 11:07 (IST) 17 Jul 2023 Rallis India News कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनी रैलिस इंडिया लिमिटेड का कहना है कि कम आय होने के कारण अप्रैल-जून तिमाही में उसका मुनाफा मामूली रूप से घटकर 63 करोड़ रुपये रह गया. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. पहली तिमाही में कुल आय घटकर 765 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 867 करोड़ रुपये थी. 11:07 (IST) 17 Jul 2023 ONGC News सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की नई ऊर्जा, पेट्रोरसायन और कॉरपोरेट रणनीति की अगुवाई एक नए निदेशक को सौंपी जाएगी. ओएनजीसी के निदेशक मंडल ने कंपनी में नई जान फूंकने के लिए यह कदम उठाने का फैसला किया है. कंपनी के एक कार्यालय आदेश के अनुसार, रणनीति और कॉरपोरेट मामलों के लिए एक नए निदेशक का पद बनाया जाएगा. यह निदेशक मंडल के पुनर्गठन के बाद एक नए एकीकृत उत्पादन प्रभाग के अलावा होगा. 09:09 (IST) 17 Jul 2023 क्रूड ऑयल 80 डॉलर के नीचे सोमवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है. लीबिया में वीकेंड में उत्पादन फिर से शुरू होने के बाद तेल की कीमतों में सोमवार को गिरावट आई, जबकि दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक चीन द्वारा आर्थिक आंकड़े जारी करने की उम्मीद है, जिससे पता चलता है कि महामारी के बाद इसकी रिकवरी कमजोर हो रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.7 फीसदी टूटकर 79.30 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 0.7 फीसदी की कमजोरी के साथ 74.90 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:08 (IST) 17 Jul 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 14 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने शुक्रवार को 2,636.43 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 14 जुलाई 2023 को 772.45 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:08 (IST) 17 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 17 जुलाई के कारोबार में 6 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में RBL Bank को जोड़ा है. जबकि Hindustan Copper, डेल्‍टा कॉर्प, Manappuram Finance, Indiabulls Housing Finance और Punjab National Bank को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:08 (IST) 17 Jul 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. GIFT NIFTY में 0.09 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 0.20 फीसदी कमजोरी दिख रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.33 फीसदी कमजोरी है तो हैंगसेंग में 0.36 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.28 फीसदी तेजी है तो कोस्‍पी में 0.30 फीसदी गिरावट है. शंघाई कंपोजिट में 1.13 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. 09:07 (IST) 17 Jul 2023 Dow Jones 114 अंक बढ़कर बंद शुक्रवार के कारोबार में अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. शुक्रवार को Dow Jones में 114 अंकों की तेजी रही और यह 34,509.03 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 4.62 अंकों की गिरावट रही और यह 4,505.42 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 24.87 अंकों की कमजोरी रही और यह 14,113.70 के लेवल पर बंद हुआ. शुक्रवार को अर्निंग सीजन शुरू होने के बाद बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट दिखी. जेपी मॉर्गन के शेयरों में 0.6 फीसदीत और वेल्स फार्गो में 0.3 फीसदी की गिरावट आई, जबकि एसएंडपी 500 बैंक इंडेक्स 0.9 फीसदी टूट गया. हालांकि वीकली बेसिस पर तीनों इंडेक्‍स बढ़त के साथ बंद हुए. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट