Stock Market Live: सेंसेक्‍स 300 अंक टूटा, निफ्टी 19250 के करीब, Axis Bank टॉप गेनर, TCS टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. निफ्टी 19250 के करीब आ गया है. जबकि सेंसेक्‍स करीब 300 अंक टूट गया है. आज के कारोबार में निफ्टी पर सिर्फ बैंक, ऑटो और फार्मा इंडेक्‍स ही हरे निशान में दिख रहे हैं. जबकि फाइनेंशियल, आईटी, मेटल, फार्मा और एफएमसीजी समेत ज्‍यादातर इंडेक्‍स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 313 अंकों की कमजोरी दिख रही है और यह 64838 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 96 अंक टूटकर 19,270 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है. सेंसेक्‍स 30 के 13 शेयर हरे निशान में हैं तो 17 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में LT, M&M, TATAMOTORS, MARUTI, HUL, JSWSTEEL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TCS, WIPRO, HCLTECH, INFY, TECHM, POWERGRID शामिल हैं. 11:44 (IST) 18 Aug 2023 Concord Biotech Listing कॉनकॉर्ड बॉयोटक Concord Biotech के स्टॉक की आज शेयर बाजार में पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 21 फीसदी प्रीमियम के साथ हुई है. Concord Biotech कॉनकॉर्ड बॉयोटक का शेयर बीएसई पर 900 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि आईपीओ में अपर प्राइस बैंड 741 रुपये था. यानी लिस्टिंग पर निवेशकों को फीसदी रिटर्न मिला है. इस आईपीओ को मजबूत सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसे देखते हुए पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद थी. 11:44 (IST) 18 Aug 2023 Pyramid Technoplast IPO Open पॉलिमर-बेस्‍ड मोल्डेड प्रोडक्‍ट मेकर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट (Pyramid Technoplast) का आईपीओ आज 18 अगस्‍त को खुल गया है. कंपनी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 151-166 रुपये प्रति शेयर तय किया है. SBFC फाइनेंस, Concord Biotech और TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के बाद यह इस महीने का चौथा आईपीओ है. इस आईपीओ में फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, वहीं इसमें ऑफर फॉर सेल (OFS) भी होगा. आईपीओ 22 अगस्‍त तक सब्‍सक्राइब किया जा सकता है. 11:43 (IST) 18 Aug 2023 Tata Steel News टाटा ग्रुप की कंपनी 18 सितंबर को अपने इक्विटी शेयरधारकों की बैठक करेगी. वे टाटा स्टील के साथ टीआरएफ विलय पर विचार करेंगे, और अगर उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के, समामेलन की योजना को मंजूरी देंगे. 11:42 (IST) 18 Aug 2023 Glenmark Pharm ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने कहा है कि उसे जेनेरिक टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है. इसका इस्तेमाल मध्यम से गंभीर ऐटोपिक डरमैटिटिस के उपचार के लिए किया जाता है. कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) ने टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट 0.03 फीसदी, प्रोटोपिक ऑइंटमेंट के सामान्य संस्करण, लियो फार्मा एएस के 0.03 फीसदी के लिए मंजूरी दी है. ग्लेनमार्क का टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट 0.03 फीसदी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इंक (अमेरिका) द्वारा अमेरिका में वितरित किया जाएगा. 11:42 (IST) 18 Aug 2023 ONGC News सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) कम कार्बन उत्सर्जन वाली कंपनी बनने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है. इसके तहत वह नवीकरणीय और हरित हाइड्रोजन समेत पर्यावरण अनुकूल माने जाने वाले ऊर्जा क्षेत्र में इस दशक के अंत तक एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी ने कहा कि उसने कम कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की है. 09:15 (IST) 18 Aug 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 18 अगस्‍त के कारोबार में 10 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज Punjab National Bank को जोड़ा है. जबकि Chambal Fertilisers & Chemicals, Delta Corp, Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals (GNFC), Granules India, Hindustan Copper, Indiabulls Housing Finance, India Cements, SAIL और Zee Entertainment Enterprises को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:13 (IST) 18 Aug 2023 FII और DII डाटा गुरूवार यानी 17 अगस्‍त 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने गुरूवार को 1510.86 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) भी नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 17 अगस्‍त को 313.97 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:13 (IST) 18 Aug 2023 क्रूड 85 डॉलर के करीब क्रूड की कीमतों में हल्‍की तेजी देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड करीब 1.38 फीसदी मजबूत होकर 84.60 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी (WTI) भी 1.74 फीसदी चढ़कर 80.76 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. पिछले हफ्ते क्रूड 87 डॉलर के लेवल को पार कर जनवरी 2023 के बाद सबसे महंगे लेवल पर पहुंच गया था. 09:13 (IST) 18 Aug 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज GIFT NIFTY तकरीबन फ्लैट ट्रेड कर रहा है. वहीं निक्‍केई 225 में 0.19 फीसदी और स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.73 फीसदी कमजोरी देखने को मिल रही है. हैंगसेंग 0.71 फीसदी टूटा है तो ताइवान वेटेड में 0.44 फीसदी और कोस्‍पी में 0.53 फीसदी गिरावट है. शंघाई कंपोजिट में 0.09 फीसदी की मामूली तेजी है. 09:12 (IST) 18 Aug 2023 अमेरिकी बाजारों में रही गिरावट गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. Dow Jones में 291 अंकों की कमजोरी रही और यह 34,474.83 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 34 अंकों की कमजोरी देखने को मिली और यह 4370.36 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 158 अंकों की गिरावट रही है और यह 13,316.93के लेवल पर बंद हुआ.