Stock Market Live: नए हाई पर बाजार, सेंसेक्‍स 67050 के पार, निफ्टी 19850 की ओर, INDUSINDBK-NTPC टॉप गेनर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों पर दबाव देखने को मिल रहा है. वहीं इसके पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स ने एक बार फिर अपना हाई टच किया. इंट्राडे में सेंसेक्‍स ने 67083 का लेवल टच किया. जबकि निफ्टी भी 19829 के लेवल पर पहुंच गया. आज के कारोबार में ज्‍यादातर सेक्‍टर में खरीदारी देखने को मिल रही है. निफ्टी पर ऑटो इंडेक्‍स लाल निशान में है. जबकि बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, मेटल, फार्मा सहित ज्‍यादातर इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 203 अंकों की बढ़त है और यह 66999 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 50 अंक बढ़कर 19,800 के लेवल पर दिख रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 22 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में INDUSINDBK, NTPC, INFY, WIPRO, TECHM शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में MARUTI, BHARTIARTL, NESTLEIND, M&M, AXISBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 10:57 (IST) 19 Jul 2023 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मुनाफा बढ़ा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में मुनाफा (PAT) 11.8 फीसदी बढ़कर 390 करोड़ रुपये रहा है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 349 करोड़ था. इस दौरान कंपनी का ग्रॉस डायरेक्‍ट प्रीमियम इनकम (GDPI) भी 18.9 फीसदी बढ़कर 6387 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 5370 करोड़ रुपये थी. कंपनी के ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम में ग्रोथ इंडस्‍ट्री के 17.9 फीसदी की तुलना में ज्यादा रही है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ, भार्गव दासगुप्ता ने कहा कि बाजार की चुनौतियों में भी हम मजबूत ग्रोथ हासिल करने में कामयाब रहे हैं. 10:19 (IST) 19 Jul 2023 L&T Finance समेत आज इन कंपनियों के नतीजे आज यानी 19 जुलाई को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें L&T Finance Holdings, Tata Communications, Alok Industries, Can Fin Homes, Century Textiles, Finolex Industries, Hatsun Agro, Jubilant Pharmova, Bank of Maharashtra, Mastek, Newgen Software शामिल हैं. 10:18 (IST) 19 Jul 2023 Happiest Minds News सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसने इक्विटी शेयरों के योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं. निदेशक मंडल की पूंजी जुटाने वाली समिति ने योग्य निवेशकों को 2 रुपये अंकित मूल्य के 54.11 लाख इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है. आवंटन 924 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर किया जाएगा. 10:18 (IST) 19 Jul 2023 Piramal Pharma News पीरामल फार्मा को शेयरों के राइट इश्‍यू के जरिए 1,050 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिली है. कंपनी ने इसके लिए मार्च में नियामक के पास आवेदन किया था और उसे 12 जुलाई को इसके लिए मंजूरी मिली. दस्तावेज के अनुसार पिरामल फार्मा 1,050 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने के लिए अपने मौजूदा पात्र शेयरधारकों को राइट निर्गम के जरिए इक्विटी शेयर जारी करेगी. निर्गम से मिली राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. 10:18 (IST) 19 Jul 2023 Tata Chemicals News टाटा केमिकल्स ने अपनी अनुषंगी रैलिस इंडिया के 97 लाख शेयर 208 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. इससे कंपनी में टाटा केमिकल्स की हिस्सेदारी बढ़कर 55.04 फीसदी हो गई है. टाटा केमिकल्स ने कहा कि उसने रैलिस इंडिया के 97 लाख शेयर 215.05 रुपये प्रति शेयर के भाव पर थोक में खरीदे हैं. यह रैलिस की पेड इक्विटी कैपिटल का 4.99 फीसदी है. 10:17 (IST) 19 Jul 2023 Vedanta News वेदांता ग्रुप ने गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने की प्रतिबद्धता जताते हुए मंगलवार को कहा कि इसके लिए प्रौद्योगिकी एवं इक्विटी साझेदारों के साथ गठजोड़ की दिशा में कुछ प्रगति हुई है. वेदांता को पिछले हफ्ते अपनी साझेदार फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम से अलग होने की घोषणा से बड़ा झटका लगा था. 10:17 (IST) 19 Jul 2023 Container Corporation of India एनसीएलएटी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी है. कंटेनर कॉरपोरेशन के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने का 12 जुलाई को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आदेश दिया था. यह निर्णय परिचालक कर्जदाता रोडविंग्स इंटरनेशनल की तरफ से दायर अर्जी पर आया था. हालांकि, कॉनकॉर ने इस आदेश को फौरन ही एनसीएलएटी में चुनौती दे दी जहां से उसे राहत मिल गई है. 10:16 (IST) 19 Jul 2023 IndusInd Bank News निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 30 फीसदी बढ़कर 2,124 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. डूबे कर्ज में कमी से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. निजी क्षेत्र के बैंक ने एक साल पहले की समान तिमाही में 1,631 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक की कुल आय इस दौरान 12,939 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 10,113 करोड़ रुपये थी. समीक्षाधीन अवधि में बैंक द्वारा अर्जित ब्याज साल भर पहले के 8,182 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,730 करोड़ रुपये हो गया. 09:13 (IST) 19 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 19 जुलाई के कारोबार में 4 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में RBL Bank, Delta Corp, Manappuram Finance और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:13 (IST) 19 Jul 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 18 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने मंगलवार को 2115.84 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 18 जुलाई 2023 को 1317.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:13 (IST) 19 Jul 2023 क्रूड ऑयल 80 डॉलर के करीब बुधवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. यूएस की ओर से क्रूड की सप्‍लाई टाइट होने की आशंका है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.11 फीसदी बढ़कर 79.72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी हल्‍की बढ़त के साथ 75.75 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:10 (IST) 19 Jul 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली नजर आ रही है. GIFT NIFTY में 0.03 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 0.96 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.31 फीसदी तेजी है तो हैंगसेंग में 1.28 फीसदी की गिरावट दिख रही है. ताइवान वेटेड फ्लैट है तो कोस्‍पी में 0.18 फीसदी कमजोरी है. शंघाई कंपोजिट में 0.32 फीसदी गिरावट है. 09:10 (IST) 19 Jul 2023 अमेरिकी बाजारों में रही मजबूती मंगलवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए. मंगलवार को Dow Jones में 367 अंकों की बढ़त रही और यह 34,951.93 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 32 अंकों की तेजी रही और यह 4,554.98 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 109 अंकों की तेजी रही और यह 14,353.64 के लेवल पर बंद हुआ. यूएस में अर्निंग सीजन के दौरान बैंकिंग सेक्‍टर से बेहतर रिजल्‍ट मिल रहे हैं, जिससे सेंटीमेंट बेहतर हुए हैं.