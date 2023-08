Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 300 अंक टूटा, निफ्टी 19650 के नीचे, टॉप गनर्स में RIL, टॉप लूजर्स में Tata Steel-LT

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं मंगलवार के कारोबार में यूएस मार्केट में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के करोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स कमजोर दिख रहे हैं. सेंसेक्‍स में 300 अंकों से ज्‍यादा गिरावट है. जबकि निफ्टी 19650 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में ज्‍यादातर प्रमुख सेक्‍टर में कमजोरी नजर आ रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, मेटल, फार्मा और रियल्‍टी समेत ज्‍यादातर इंडेक्‍स लाल निशान में दिख रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 306 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है और यह 66,153.03 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी भी 90 अंक टूटकर 19,643.20 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 26 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. जबकि 26 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में M&M, RELIANCE, MARUTI शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TATASTEEL, LT, BAJAJFINSV, HDFCBANK, JSWSTEEL, SUNPHARMA शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 13:04 (IST) 2 Aug 2023 जीई पावर को 440 करोड़ का ऑर्डर जीई पावर इंडिया को गुजरात राज्य बिजली निगम लि. से 440 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उसे गुजरात राज्य बिजली निगम से इसके बारे में आशय पत्र (एलओआई) मिला है. इस ऑर्डर का मूल मूल्य 440 करोड़ रुपये (18 फीसदी जीएसटी अतिरिक्त) है. 13:04 (IST) 2 Aug 2023 एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज IPO एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की मंजूरी मिल गई है. स्टेनलेस स्टील के होज बनाने वाली कंपनी आईपीओ के तहत 160 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी करेगी. इसके अलावा कंपनी की प्रवर्तक इकाइयां सैट इंडस्ट्रीज और इटालिका ग्लोबल एफजेडसी 1.75 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएंगी. 13:03 (IST) 2 Aug 2023 फिच ने अमेरिका की रेटिंग को घटाया फिच रेटिंग्स ने अमेरिका सरकार की क्रेडिट रेटिंग (साख) को घटा दिया है. 2011 के बाद यह पहला मौका है जबकि अमेरिका की रेटिंग घटाई गई है. रेटिंग एजेंसी ने संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर बढ़ते कर्ज और पिछले दो दशक में कामकाज के संचालन के मानकों में लगातार गिरावट का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है. फिच ने अमेरिका सरकार की रेटिंग को एक पायदान घटाकर ट्रिपल ए (एएए) से एए प्लस कर दिया है. 09:13 (IST) 2 Aug 2023 Titan Company के नतीजे आज आज 2 अगस्‍त को Titan Company के तिमाही नतीजे आएंगे. इसके अलावा आज Ambuja Cements, Hindustan Petroleum, InterGlobe Aviation, Mankind Pharma, Adani Wilmar, Engineers India, Gujarat Gas, Indian Overseas Bank, Quess Corp, Sapphire Foods India, Vaibhav Global और VIP Industries के भी नतीजे जारी किए जाएंगे. 09:12 (IST) 2 Aug 2023 Adani Total News अडानी टोटल गैस का मुनाफा 7 फीसदी बढ़कर 148 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 138 करोड़ रुपये रहा था. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्‍यू 2 फीसदी बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये हो गया. सीएनजी बिक्री बढ़ने से कंपनी की आय सुधरी है. इस तिमाही में अडानी टोटल ने कुल 19.8 करोड़ घन मीटर गैस की बिक्री की. इसमें से सीएनजी की बिक्री 18 फीसदी बढ़कर 12.8 करोड़ घन मीटर हो गई. 09:12 (IST) 2 Aug 2023 Coal India News कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने बताया कि जुलाई 2023 में उसका कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 13.4 फीसदी बढ़कर 5.36 करोड़ टन हो गया. पिछले साल जुलाई में उसका कोयला उत्पादन 4.73 करोड़ टन था. कंपनी ने बताया कि अप्रैल-जुलाई 2023 के दौरान उसका उत्पादन बढ़कर 22.91 करोड़ टन हो गया, जो 2022 की इसी अवधि के 20.7 करोड़ टन की तुलना में 10.7 फीसदी अधिक है. सीआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 78 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है. 09:12 (IST) 2 Aug 2023 Tata Motors News देश की प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स की कुल बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर एक फीसदी घटकर 80,633 यूनिट रही. कंपनी ने जुलाई, 2022 में 81,790 वाहन बेचे थे. कंपनी की घरेलू बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर मामूली गिरावट के साथ 78,844 यूनिट रही. जुलाई, 2022 में यह 78,978 यूनिट थी. कंपनी के कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 4 फीसदी घटकर 32,944 यूनिट रह गई. 09:12 (IST) 2 Aug 2023 Maruti Suzuki News वाहन बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री जुलाई में 3 फीसदी बढ़कर 1,81,630 यूनिट हो गई. कंपनी ने जुलाई, 2022 में कुल 1,75,916 यूनिट की बिक्री की थी. कुल घरेलू यात्री वाहन बिक्री 6 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 1,52,126 यूनिट रही, जो जुलाई, 2022 में 1,42,850 यूनिट थी. अल्टो, एस-प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री घटकर 9,590 यूनिट रही, जो जुलाई, 2022 में 20,333 यूनिट थी. 09:11 (IST) 2 Aug 2023 PVR Inox News पीवीआर आईनॉक्स को जून तिमाही में 81.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. कंपनी ने जून, 2022 तिमाही में 53.4 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय 1304.9 करोड़ रुपये रही, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 981.4 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने कहा कि पीवीआर आईनॉक्स के विलय की तिथि एक जनवरी, 2023 मानी गई है. 09:11 (IST) 2 Aug 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 2 अगस्‍त के कारोबार में 3 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज Hindustan Copper को जोड़ा है. जबकि Piramal Enterprises और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:11 (IST) 2 Aug 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 1 अगस्‍त 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने मंगलवार को 92.85 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 1 अगस्‍त को 1035.69 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:11 (IST) 2 Aug 2023 क्रूड की कीमतों तेजी क्रूड की कीमतों हल्‍की गिरावट देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.71 फीसदी कमजोर होकर 84.72 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है. इसके पहले क्रूड ने अप्रैल में 84 डॉलर का लेवल टच किया था. वहीं अमेरिकी क्रूड WTI भी करीब 0.68 फीसदी कमजोर होकर 81.13 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. ब्रेंट क्रूड ने इस साल की पूरी गिरावट की भरपाई कर ली है और पॉजिटिव में आ गया है. अमेरिका में लोअर क्रूड इन्‍वेट्री के चलते क्रूड की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन का लेवल बढ़ने से क्रूड सप्‍लाई में और रुकावट बन सकती है. 09:05 (IST) 2 Aug 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. GIFT NIFTY में 0.28 फीसदी तो निक्‍केई 225 में 1.87 फीसदी कमजारेरी नजर आ रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स 0.73 फीसदी तो हैंगसेंग 1.93 फीसदी कमजोर हुआ है. ताइवान वेटेड में 1.56 फीसदी गिरावट है तो कोस्‍पी में 1.44 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.74 फीसदी कमजोरी है. 09:05 (IST) 2 Aug 2023 यूएस मार्केट में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड मंगलवार के कारोबार में यूएस मार्केट में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. फिच द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की दीर्घकालिक रेटिंग को डाउनग्रेड करने के बाद अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी मंगलवार रात गिरावट आई. हालांकि अर्निंग सीजन पर भी बाजार की नजरें बनी हुई हैं. मंगलवार को Dow Jones में 71 अंकों की कमजोरी रही और यह 35,630.68 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 12 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,576.73 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 62 अंकों की गिरावट रही और यह 14,283.91 के लेवल पर बंद हुआ.