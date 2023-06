Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 18550 के पार, TECHM-TATASTEEL टॉप गेनर्स में, INDUSINDBK टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी दिख रही है. वहीं इसके पहले गुरूवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं.

Go to Live Updates Stock Market Update Today: बेहतर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत हुए हैं. सेंसेक्‍स में 200 अंकों से ज्‍यादा तेज है ते निफ्टी 18550 के पार निकल गया है. आज बाजार में तकरीबन हर सेक्‍टर में बढ़त देखन को मिल रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, ऑटो, मेटल और फार्मा सहित ज्‍यादात इंडेक्‍स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 201 अंकों की तेजी है और यह 62,629.63 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 18557 के लेवल पर है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी नजर आ रही है. सेंसेक्‍स 30 के 25 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TECHM, TATASTEEL, ICICIBANK, HCL, M&M, RIL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INDUSINDBK, Infosys, ASIANPAINT, TATAMOTORS शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:11 (IST) 2 Jun 2023 Adani Enterprises News अदानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ने स्वर्ण टोलवे में 100 फीसदी हिस्सेदारी और गुजरात रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 56.8 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए MAIF के साथ शेयर खरीद समझौते को समाप्त कर दिया है. अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ने अगस्त 2022 में MAIF इन्वेस्टमेंट्स इंडिया PTE लिमिटेड और MAIF इन्वेस्टमेंट्स इंडिया 3 PTE के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. 11:10 (IST) 2 Jun 2023 M&M News महिंद्रा एंड महिंद्रा की यात्री वाहन बिक्री मई में 22 फीसदी बढ़कर 32,886 इकाई रही है. कंपनी ने मई, 2022 में 26,904 वाहन बेचे थे. महिंद्रा ने बताया कि यूटिलिटी (यात्री एवं माल) वाहनों की बिक्री 23 फीसदी की बढ़त के साथ मई में 32,883 इकाई रही, जो मई, 2022 में 26,632 इकाई रही थी. एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन) सेग्‍मेंट में मजबूत मांग के कारण आगे भी ग्रोथ की उम्‍मीद है. 11:10 (IST) 2 Jun 2023 Tata Motors News टाटा मोटर्स की कुल बिक्री मई में 1.62 फीसदी घटकर 74,973 इकाई रही है. कंपनी ने पिछले साल समान महीने में 76,210 वाहन बेचे थे. कंपनी ने कहा कि घरेलू बाजार में उसकी कुल बिक्री 2 फीसदी घटकर 73,448 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 74,755 इकाई रही थी. घरेलू बाजार में कंपनी की यात्री वाहन बिक्री 6 फीसदी बढ़कर 45,878 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले साल मई में 43,341 इकाई रही थी. 11:10 (IST) 2 Jun 2023 NTPC News ओहमियम इंटरनेशनल भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी के साथ साझेदारी की है. ओहमियम प्रमुख हरित हाइड्रोजन कंपनी है जो उन्नत पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर को डिजायन, विनिर्माण और उसे परिचालित करती है.ओहमियम प्रौद्योगिकी की मदद से एनटीपीसी हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन के लिए पांच गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगी. 11:09 (IST) 2 Jun 2023 Coal India OFS Coal India का OFS आज यानी 2 जून 2023 को रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है. आज रिटेल निवेशक इसे सब्‍सक्राइब कर सकते हैं. OFS के जरिए सरकार कोल माइनिंग कंपनी कोल इंडिया में अपनी 3 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है. इसके लिए फलेर प्राइस 225 रुपये रखा गया है, जिस पर निवेशक शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक्‍सपर्ट का कहना है कि Coal India के OFS को रिटेल निवेशकों को सब्‍सक्राइब करना चाहिए. शेयर भाव में कोई भी गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका है. बिजली की डिमांड, कोल प्रोडक्‍शन में बढ़ोतरी, कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी से कंपनी को फायदा मिलेगा. 09:16 (IST) 2 Jun 2023 FII और DII डाटा 1 जून यानी गुरूवार के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. 1 जून को FIIs ने बाजार से 71.07 करोड़ रुपये निकाल लिए. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. एनएसई पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसारा उन्‍होंने 1 जून 2023 को 488.93 करोड़ के शेयर खरीदे. 09:16 (IST) 2 Jun 2023 क्रूड की कीमतों में तेजी रविवार को ओपेक+ की बैठक से पहले क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. अमेरिकी डेट सीलिंग लिमिट को सस्‍पेंड करने के लिए बिल को हाउस ऑफ रीप्रेजेंटेटिव द्वारा पारित होने से देश में बढ़ती इन्वेंट्री के प्रभाव को ऑफसेट करने में मदद मिली. अमेरिकी क्रूड (WTI) 3 फीसदी बढ़कर 70.10 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जो 5 मई के बाद से सबसे बड़ा डेली गेंस है. जबकि क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 2.3 फीसदी बढ़कर 74.65 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो 17 मई के बाद से सबसे बड़ा डेली गेंस है. 09:16 (IST) 2 Jun 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.41 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई 225 में 0.75 फीसदी तेजी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.24 फीसदी और हैंगसेंग में 3.39 फीसदी की तेजी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड 1.13 फीसदी तो कोस्‍पी करीब 0.90 फीसदी मजबूत हुआ है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.72 फीसदी की तेजी नजर आ रही है. 09:15 (IST) 2 Jun 2023 अमेरिकी बाजारों में रही तेजी गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी रही. गुरूवार को Dow Jones में 153 अंकों की बढ़त रही और यह 33,061.57 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 41 अंकों की बढ़त रही और यह 4,221.02 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि Nasdaq में 166 अंकों की बढ़त रही और यह 13,100.98 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट