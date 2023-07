Live

Stock Market Live: बाजार में बिकवाली, निफ्टी 19800 के नीचे, सेंसेक्स 150 अंक टूटा; INFY टॉप लूजर, DRREDDY गेनर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली नजर आ रही है. वहीं बुधवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (file photo)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स कमजोर दिख रहे हैं. सेंसेक्स में 150 अंकों से ज्यादा कमजोरी है तो निफ्टी भी 19800 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में निफ्टी पर आटो, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, आईटी, मेटल इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है. जबकि बैंक, फार्मा, रियल्टी इंडेक्स में बढ़त है. फिलहाल सेंसेक्स में 154 अंकों की गिरावट है और यह 66944 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 39 अंक कमजोर होकर 19894 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के टॉप गेनर्स में DRREDDY, POWERGRID, SBILIFE, NTPC, DIVISLAB शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INFY, ULTRACEMCO, CIPLA, HEROMOTOCO, APOLLOHOSP शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:13 (IST) 20 Jul 2023 RIL Demerger, JFSL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस 'स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड' का आज 20 जुलाई को डीमर्जर हो गया है. डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का नाम बदलकर 'जियो फाइनेंशियल सर्विसेज' (JFSL) हो गया है. यह रिलायंस की नई कंपनी है. डीमर्जर के लिए आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक स्पेशल प्री-ओपन सेशन रखा गया था, जिसमें नई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक प्राइस 261.85 रुपये तय हुआ है. वहीं इस सेशन में RIL के लिए नया स्टॉक प्राइस 2,580 रुपये मिला है जो बुधवार की क्लोजिंग से 9 फीसदी डिस्काउंट पर है. 10:14 (IST) 20 Jul 2023 Infosys, HUL के नतीजे आज आज यानी 20 जुलाई को Infosys, HUL के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. आज इनके तिमाही नतीजे आने वाले हैं. इनके अलावा आज Union Bank of India, Coforge, CSB Bank, Dalmia Bharat, Havells India, ICICI Securities, Mphasis, Nelco, Persistent Systems, Reliance Industrial Infra, Shalby, South Indian Bank, Tanla Platforms, और Zensar Tech के भी नतीजे आएंगे. 10:14 (IST) 20 Jul 2023 Bank of Maharashtra News सार्वजनिक क्षेत्र के लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा मौजूदा चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 95 फीसदी बढ़कर 882 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. डूबे कर्ज में कमी और ब्याज आय में सुधार से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. पुणे के इस बैंक ने एक साल पहले की समान तिमाही में 452 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. जून तिमाही में उसकी कुल आय 5,417 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,774 करोड़ रुपये थी. 10:14 (IST) 20 Jul 2023 IOC News पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एडनॉक गैस कंपनी से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने के लिए 7-9 अरब डॉलर का एक समझौता किया है. एडनॉक गैस ने कहा कि 14 साल की अवधि वाले इस समझौते के तहत आईओसी को सालाना 12 लाख टन एलएनजी का निर्यात किया जाएगा. 10:14 (IST) 20 Jul 2023 LIC News सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के एक प्रबंध निदेशक (एमडी) के तौर पर सत पाल भानू को नियुक्त किया है. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि भानू को सिद्धार्थ मोहंती की जगह एमडी बनाया गया है. मोहंती को अप्रैल में एलआईसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था. 10:13 (IST) 20 Jul 2023 Patanjali Foods News अमेरिकी निवेश कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स ने बाबा रामदेव की अगुवाई वाली खाद्य तेल कंपनी पतंजलि फू़ड्स में 5.96 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है. शेयर बाजार को दी गई सूचना के मुताबिक, जीक्यूजी पार्टनर्स ने पतंजलि फूड्स के 2,15,64,517 इक्विटी शेयरों को बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये खरीदा है. कंपनी के मौजूदा बाजार भाव पर जीक्यूजी पार्टनर्स की इस हिस्सेदारी का मूल्य करीब 2,900 करोड़ रुपये है. पतंजलि फूड्स का बाजार पूंजीकरण 48,245 करोड़ रुपये है. 10:13 (IST) 20 Jul 2023 Tata Motors News टाटा ग्रुप ने जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) के साथ-साथ अन्य वाहन कंपनियों के लिए बैटरी बनाने के लिए 400 करोड़ पाउंड (42,500 करोड़ रुपये) के निवेश से कारखाना लगाने की घोषणा की है. टाटा संस ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी या गीगाफैक्टरी के लिए स्पेन की जगह दक्षिण-पश्चिम इंग्लैंड में समरसेट के ब्रिजवॉटर क्षेत्र को इस कारखाने के लिए चुना है. ब्रिटेन की लक्जरी कार विनिर्माता जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व ‘टाटा मोटर्स’ के पास है. 09:07 (IST) 20 Jul 2023 क्रूड ऑयल 80 डॉलर के नीचे गुरूवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.2 फीसदी कमजोर होकर 79.32 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 0.15 फीसदी गिरावट के साथ 75.20 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिकी डॉलर सूचकांक में मजबूती से कीमतों पर असर पड़ा. ब्रिटेन में मुद्रास्फीति के जून में अपेक्षा से अधिक गिरकर एक साल से अधिक की सबसे धीमी गति 7.9 फीसदी पर पहुंचने से धारणा मजबूत होने के बाद बुधवार को डॉलर में उछाल आया. 09:06 (IST) 20 Jul 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 19 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने बुधवार को 1165.47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 19 जुलाई 2023 को 2134.54 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:06 (IST) 20 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 20 जुलाई के कारोबार में 6 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में &T Finance Holdings और Polycab India को नया जोड़ा है. जबकि RBL Bank, Delta Corp, Manappuram Finance और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:06 (IST) 20 Jul 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली नजर आ रही है. GIFT NIFTY में 0.07 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 1.15 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.23 फीसदी कमजोरी है तो हैंगसेंग में 0.07 फीसदी की बढ़त दिख रही है. ताइवान वेटेड में 0.26 फीसदी तेजी है तो कोस्‍पी में 0.14 फीसदी कमजोरी है. शंघाई कंपोजिट भी 0.15 फीसदी कमजोर दिख रहा है. 09:05 (IST) 20 Jul 2023 अमेरिकी बाजारों में रही मजबूती बुधवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए. बुधवार को Dow Jones में 109 अंकों की बढ़त रही और यह 35,061.21 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 11 अंकों की तेजी रही और यह 4,565.72 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 4 अंकों की तेजी रही और यह 14,358.02 के लेवल पर बंद हुआ. यूएस में अर्निंग सीजन के दौरान बैंकिंग सेक्‍टर से बेहतर रिजल्‍ट मिल रहे हैं, जिससे सेंटीमेंट बेहतर हुए हैं.