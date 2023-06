Live

Stock Market Live: सेंसेक्स 250 अंक टूटा, निफ्टी 18700 के नीचे, M&M-HUL टॉप लूजर्स, TechM टॉप गेनर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले सोमवार को स्‍टॉक फ्यूचर्स पर दबाव देखने को मिला है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ़टी दोनों इंडेक्स में गिरावट है. सेंसेक्स करीब 250 अंक टूट गया है तो निफ़टी 18700 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है. निफ्टी पर आईटी, मेटल, फार्मा इंडेक्स हरे निशान में हैं. वहीं बैंक, फाइनेंशियल, आटो, एफएमसीजी और रियल्टी इंडेक्स लाल निशान में हें. फिलहाल सेंसेक्स में 236 अंकों की कमजोरी दिख रही है और यह 62932 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 72 अंक टूटकर 18683 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में मिक्स्ड ट्रेंड है. सेंसेक्स 30 के 14 शेयर हरे तो 16 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में POWERGRID, WIPRO, SUNPHARMA, TITAN, NESTLEIND, TECHM शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में M&M, HINDUNILVR, BAJFINANCE, INDUSINDBK, HDFC, MARUTI शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 15:13 (IST) 20 Jun 2023 सेबी भेदिया कारोबार रोक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वॉकहार्ट लिमिटेड के पूर्व कार्यकारी यतेंद्र कुमार को प्रतिभूति बाजार से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. उनके खिलाफ यह कदम भेदिया कारोबार से संबंधित मामले में उठाया गया है. इसके साथ ही नियामक ने कुमार को भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन कर बचाई गई 14 लाख रुपये की राशि लौटाने का भी निर्देश दिया है. 15:12 (IST) 20 Jun 2023 HDFC ने एचडीएफसी क्रेडिला को बेचा एचडीएफसी ने अपनी एजुकेशन लोन शाखा एचडीएफसी क्रेडिला को निजी इक्विटी फर्मों के एक गठजोड़ को 9,060 करोड़ रुपये में बेचा है. एचडीएफसी ने एक बयान में कहा कि क्रिसकैपिटल और बीपीईए ईक्यूटी सहित निजी इक्विटी फर्मों के एक गठजोड़ ने एचडीएफसी क्रेडिला में 90 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. 12:20 (IST) 20 Jun 2023 IIFL Securities के शेयर 24% तक टूटे मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के एक्शन के बाद आज ब्रोकरेज बिजनेस वाली कंपनी आईआईएफल सिक्योरिटीज (IIFL Securities) के शेयरों में भारी गिरावट आई है. आईआईएफल सिक्योरिटीज का शेयर आज के कारोबार में 24 फीसदी तक टूटकर 57.50 रुपये के भाव पर आ गया. जबकि सोमवार को यह 71.20 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. सेबी ने आईआईएफल सिक्योरिटीज की स्टॉकब्रोकिंग यूनिट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साल के लिए कंपनी द्वारा किसी भी नए ग्राहक को जोड़े जाने पर पाबंदी लगा दी है. 10:03 (IST) 20 Jun 2023 RS 2000 के नोट को वापस लेने से बढ़ेगा कंजम्‍पशन: रिपोर्ट रिजर्व बैंक का 2,000 रुपये के नोट चलन से वापस लेने का फैसला मौजूदा वित्त वर्ष में कंजम्‍पशन यानी खपत को बढ़ावा देगा. यहीं नहीं इस फैसले से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को 6.5 फीसदी से भी आगे ले जाने में मदद मिलेगी. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा जारी हुए एक लेटेस्‍ट रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है. एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नोट वापस लेने के आरबीआई के कदम से मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों को मिलने वाले दान में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. 10:03 (IST) 20 Jun 2023 Tata Power News बिजली उत्पादक कंपनी टाटा पावर ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपना पूंजीगत व्यय दोगुना कर 12,000 करोड़ रुपये करने की मंशा जताई है. कंपनी का इरादा अक्षय ऊर्जा, वितरण, पारेषण और सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने का है. टाटा पावर के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा कि ग्रोथ के लक्ष्य को पाने के लिए आपकी कंपनी की योजना चालू वित्त वर्ष में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की है. 10:02 (IST) 20 Jun 2023 Interglobe Aviation News नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन इंडिगो को अगस्त से नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन की अनुमति दे दी है. इंडिगो ने नई दिल्ली से जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी के लिए उड़ान शुरू करने की अनुमति मांगी है. अधिकारी ने बताया कि इंडिगो की दिल्ली-त्बिलिसी उड़ान 7 अगस्त से शुरू होगी. 09:11 (IST) 20 Jun 2023 Coal India News सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया में अपनी 0.15 फीसदी हिस्सेदारी यानी 92.44 लाख शेयर अपने कर्मचारियों को 226.10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचेगी. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने बताया कि कर्मचारियों के लिए लाई गई खुली बिक्री पेशकश (ओएफएस) 21 जून से 23 जून तक खुली रहेगी. शेयर बिक्री पेशकश के तहत सीआईएल के 92,44,092 इक्विटी शेयर कंपनी के पात्र कर्मचारियों को 226.10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे जाएंगे. 09:02 (IST) 20 Jun 2023 Shriram Finance News निजी इक्विटी कंपनी TPG ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) श्रीराम फाइनेंस में अपनी समूची 2.65 फीसदी हिस्सेदारी खुले बाजार सौदों के जरिये 1,390 करोड़ रुपये में बेच दी है. TPG ने अपनी सहयोगी टीपीजी इंडिया इन्वेस्टमेंट्स-2 इंक के जरिये 18 चरणों में एनबीएफसी कंपनी में अपने शेयरों की बिक्री की है. निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, डीएसपी एमएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और मॉर्गन स्टेनली एशिया सिंगापुर सहित कई कंपनियों ने ये शेयर खरीदे. 09:02 (IST) 20 Jun 2023 Vedanta News वेदांता लिमिटेड ने मौजूदा वित्त वर्ष में अपने विभिन्न कारोबारों की परिचालन क्षमता बढ़ाने पर 1.7 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है. कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि कंपनी 2022-23 में पहले ही ग्रोथ के लिए 1.2 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है. हम 2023-24 में अपनी ग्रोथ वाली परियोजनाओं पर 1.7 अरब डॉलर का और निवेश करेंगे. 09:01 (IST) 20 Jun 2023 Maruti Suzuki News मारुति सुजुकी इंडिया ने आगामी प्रीमियम यूटिलिटी वाहन इनविक्टो की बुकिंग शुरू कर दी है. मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने शेयर बाजार को बताया कि 5 जुलाई को पेश होने वाले इस वाहन की बुकिंग 25,000 रुपये के भुगतान के साथ कराई जा सकती है. यह बुकिंग कंपनी के प्रीमियम रिटेल आउटलेट 'नेक्सा शोरूम' से या ऑनलाइन कराई जा सकती है. इनविक्टो के साथ कंपनी प्रीमियम थ्री-रो सेग्‍मेंट में प्रवेश करेगी. 09:01 (IST) 20 Jun 2023 Adani Transmission अडानी ट्रांसमिशन को को पात्र संस्थागत नियोजन के जरिये इक्विटी शेयर जारी कर 8,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है. शेयरधारकों से डाक मतपत्र के माध्यम से यह मंजूरी मांगी गई थी. अडानी ट्रांसमिशन ने शेयर बाजार को बताया कि 98.64 फीसदी शेयरधारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया. कंपनी को अपनी विस्तार योजनाओं के लिए पूंजी की जरूरत है. 09:01 (IST) 20 Jun 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 19 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने सोमवार को 1030.90 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) भी नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 19 जून 2023 को 365.20 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:00 (IST) 20 Jun 2023 क्रूड की कीमतों में गिरावट पिछले हफ्ते बढ़त के बाद क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.5 फीसदी गिरकर 75.46 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 1.5 फीसदी गिरावट के साथ 70.69 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. बीते हफ्ते क्रूड में वीकली गेन 2.4 फीसदी और WTI में 2.3 फीसदी रहा है. चीन की ओर से डिमांड बढ़ने से क्रूड की कीमतों को सपोर्ट मिला था. 09:00 (IST) 20 Jun 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.32 फीसदी गिरावट है तो निक्‍केई 225 में 0.63 फीसदी कमजोरी दिख रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.48 फीसदी और हैंगसेंग में 1.44 फीसदी गिरावट है. ताइवान वेटेड में 0.69 फीसदी कमजोरी है तो कोस्‍पी में 0.33 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.38 फीसदी कमजोरी देखने को मिल रही है. 09:00 (IST) 20 Jun 2023 Dow Jones फ्यूचर्स पर दबाव सोमवार को स्‍टॉक फ्यूचर्स पर दबाव देखने को मिला है. Dow Jones फ्यूचर्स में 0.3 फीसदी की कमजोरी नजर आई है, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2 फीसदी और Nasdaq 100 फ्यूचर्स में 0.18 फीसदी गिरावट देखने को मिली. सोमवार को रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार बंद थे. इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो बाजार पॉजिटिव मोड में बंद हुए थे. शुक्रवार को Dow Jones 120 अंक, S&P 500 इंडेक्‍स 8.32 अंक और Nasdaq करीब 93 अंक कमजोर होकर बंद हुए थे.