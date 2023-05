Stock Market: सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद, ITC-TCS टॉप गेनर्स, TECHM-MARUTI टॉप लूजर्स

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स बढ़त के साथ, जबकि निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है. आज के कारोबार में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आटो, मेटल और रियल्टी लाल निशान में बंद हुए हैं. जबकि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्‍स हरे निशान में बंद हुए है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज एशियाई बाजारों में बिकवाली रही है. वहीं गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में भी कमजोरी रही. फिलहाल सेंसेक्‍स में 23 अंकों की तेजी रही है और यह 59,655 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी फ्लैट 17,624 के लेवल पर बंद हुआ है. आज हैवीवेट शेयरों में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला है. सेंसेक्‍स 30 के 14 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं. जबकि 16 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में ITC, TCS, WIPRO, HCLTECH, HDFC, KOTAKBANK, INFY शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TECHM, MARUTI, TATASTEEL, BAJAJFINSV, TATAMOTORS, AXISBANK शामिल हैं.