Stock Market Live: आईटी शेयरों ने तोड़ा बाजार, सेंसेक्‍स 600 अंक कमजोर, निफ्टी 19800 के करीब, INFY-HCL टॉप लूजर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं गुरूवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स टूट गए हैं. आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार सेंटीमेंट खराब हुए. सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा टूट गया. जबकि निफ्टी भी 19800 के करीब आ गया है. आज के कारोबार में निफ्टी पर आईटी इंडेक्‍स में करीब 4 फीसदी गिरावट देखने को मिल रही है. जबकि बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल और रियल्‍टी इंडेक्स में भी गिरावट है. फिलहाल सेंसेक्स में 619 अंकों की गिरावट है और यह 66,953.21 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 166 अंक कमजोर होकर 19813 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में बिकवाली दिख रही है. सेंसेक्स 30 के 12 शेयर हरे और 18 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में LT, NESTLEIND, SBI, KOTAKBANK, INDUSINDBK, POWERGRID शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INFY, HCLTECH, WIPRO, TECHM, TCS, HINDUNILVR शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:12 (IST) 21 Jul 2023 Utkarsh SFB Listing उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों की स्‍टॉक मार्केट में ध्‍माकेदार एंट्री हुई है. बैंक का शेयर बीएसई पर करीब 40 रुपये के भाव पर लिस्‍ट हुआ है. जबकि इश्‍यू के लिए अपर प्राइस बैंड 25 रुपये था. इस लिहाज से शेयर की लिस्टिंग करीब 60 फीसदी प्रीमियम पर हुई है. जिन निवेशकों ने आईपीओ में पैसा लगाया था और उन्‍हें शेयर मिले थे, उनकी 60 फीसदी रिटर्न स्‍टॉक लिस्टिंग पर मिला है. 11:11 (IST) 21 Jul 2023 Infosys में भारी बिकवाली आज यानी 21 जुलाई के कारोबार में आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. तिमाही नतीजों के बाद Infosys का शेयर 9 फीसदी टूटकर 1305 रुपये पर आ गया है. जबकि नतीजों वाले वाले दिन यानी 20 जुलाई को यह 1450 रुपये पर बंद हुआ था. असल में कंपनी के तिमाही नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं. वहीं इंफोसिस मैनेजमेंट से रेवेन्‍यू ग्रोथ गाइडेंस में भारी कटौती की है. जिसके चलते पूरे आईटी सेक्‍टर को लेकर सेंटीमेंट खराब हए हैं. आज निफ्टी पर आईटी इंडेक्‍स में करीब 4 फीसदी गिरावट आई है. इस गिरावट में कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर 5.51 लाख करोड़ रह गया है. 09:09 (IST) 21 Jul 2023 शनिवार को ICICI Bank के नतीजे शनिवार 22 जुलाई को ICICI Bank और Kotak Mahindra Bank के तिमाही नतीजे आने हें. इनके अलावा RBL Bank, AU Small Finance Bank, Yes Bank, Sportking India, Thirumalai Chemicals और Titagarh Rail Systems के भी नतीजे शनिवार को आएंगे. 09:09 (IST) 21 Jul 2023 आज RIL के आएंगे नतीजे आज यानी 21 जुलाई को दिग्‍गज कंपनी RIL के तिमाही नतीजे जारी होंगे. इसके अलावा HDFC Life, JSW Steel, UltraTech Cement, Vedanta, Paytm, Aarti Drugs, Ashok Leyland, CMS Info Systems, Cyient DLM, DLF, Dodla Dairy, Glenmark Life Sciences, Hindustan Zinc और Tejas Networks के भी नतीजे आएंगे. 09:09 (IST) 21 Jul 2023 HDFC Bank News निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के कुछ दिनों बाद यह टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की दूसरी सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी बन गई. शेयर बाजार बीएसई में कारोबार बंद होते समय एचडीएफसी बैंक का शेयर 1,688.50 रुपये के भाव पर रहा. इस तरह कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 12,72,718.60 करोड़ रुपये हो गया जो टीसीएस से अधिक है. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 12,66,891.65 करोड़ रुपये का रहा. यह एचडीएफसी बैंक की तुलना में 5,826.95 करोड़ रुपये कम है. 09:08 (IST) 21 Jul 2023 HUL News हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) का मुनाफा जून तिमाही में 6.9 फीसदी बढ़कर 2,556 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,391 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की कुल आय 15,679 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 14,757 करोड़ रुपये थी. कंपनी का कुल खर्च पहली तिमाही में 12,167 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में 11,531 करोड़ रुपये था. 09:08 (IST) 21 Jul 2023 Infosys Result आईटी सर्विसेज कंपनी इंफोसिस का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 5,945 करोड़ रुपये रहा है जो एक साल पहले की समान अवधि में 5,362 करोड़ रुपये था. हालांकि कंपनी ने ब्रॉडर आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 1 से 3.5 फीसदी कर दिया है, जो पहले 4 से 7 फीसदी ग्रोथ का अनुमान जताया था. जून तिमाही में कंपनी की इनकम 10 फीसदी बढ़कर 37,933 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 34,470 करोड़ रुपये थी. 09:08 (IST) 21 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 21 जुलाई के कारोबार में 7 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में Balrampur Chini Mills, Punjab National Bank को नया जोड़ा है. जबकि L&T Finance Holdings, RBL Bank, Delta Corp, Manappuram Finance और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:07 (IST) 21 Jul 2023 FII और DII डाटा गुरूवार यानी 20 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने गुरूवार को 3,370.90 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 20 जुलाई 2023 को 193.024 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:07 (IST) 21 Jul 2023 क्रूड ऑयल 80 डॉलर के नीचे गुरूवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.3 फीसदी बढ़कर 79.67 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 0.9 फीसदी मजबूती के साथ 75.74 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिका में लोअर क्रूड इन्‍वेट्री के चलते क्रूड की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिला है. 09:07 (IST) 21 Jul 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. आज GIFT NIFTY में 0.06 की बढ़त है तो निक्‍केई 225 में 0.22 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.03 फीसदी तेजी है तो हैंगसेंग में 1.13 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.65 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. जबकि कोस्‍पी में 0.04 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.34 फीसदी की बढ़त है. 09:07 (IST) 21 Jul 2023 Dow Jones 164 अंक बढ़कर बंद गुरूवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए. गुरूवार को Dow Jones में 164 अंकों की बढ़त रही और यह 35,225.18 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 31 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,535 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में भी 295 अंकों की गिरावट रही और यह 14,063 के लेवल पर बंद हुआ. यूएस में अर्निंग सीजन के दौरान मिले जुले रिजल्‍ट मिल रहे हैं, जिससे मार्केट सेंटीमेंट पर असर हो रहा है. Tesla और Netflix जैसे शेयरों में कमजोरी देखने को मिली है.