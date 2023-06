Stock Market: बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 260 अंक टूटकर बंद, निफ्टी 18666 पर; Tata Steel-Tata Motors टॉप लूजर्स

Stock Market News: सेंसेक्स में 260 अंकों की गिरावट रही है और यह 62979 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 106 अंक टूटकर 18,666 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले रहे हैं.

Stock Market Update Today: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स कमजोर होकर बंद हुए हैं. सेंसेक्स में 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही है तो निफ्टी 18650 के करीब आ गया है. आज के कारोबार में तकरीबन हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आटो, आईटी, मेटल, रियल्टी सहित तकरीबन हर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए है. फिलहाल सेंसेक्स में 260 अंकों की गिरावट रही है और यह 62979 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 106 अंक टूटकर 18,666 के लेवल पर बंद हुआ है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली रही है. सेंसेक्स 30 के 22 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप लूजर्स में TATASTEEL, TATAMOTORS, SBIN, INFY, ULTRACEMCO, TITAN शामिल हैं. जबकि INDUSINDBK, ASIANPAINT, NTPC और BHARTIARTL टॉप गेनर्स में हैं. साइंट डीएलएम का आईपीओ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनी साइंट डीएलएम लिमिटेड का आईपीओ 27 जून को खुलकर 30 जून को बंद होगा. आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 250-265 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एंकर निवेशकों 26 जून को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे. साइंट डीएलएम के आईपीओ के तहत 592 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसमें कोई बिक्री पेशकश (ओएफएस) नहीं है. अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में बड़ी गिरावट अमेरिका में मार्केट रेगुलेटर ने अडानी ग्रुप को लेकर एक चांज शुरू कर दी है, जिसके चलते आज ग्रुप शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. इंट्राडे में Adani Enterprises के शेयरों में करीब 10 फीसदी तक गिरावट आ गई थी. ग्रुप के सभी 10 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. अडानी ग्रुप ने निवेशकों के भरोसे को जीतने के लिए यूएस में इनवेस्टर रोडशो किया था. अमेरिका में जांच शुरू हो गई कि अडानी ग्रुप ने निवेशकों से क्या बातचीत की. आईटी सेक्टर पर 'Underweight' रेटिंग ब्रोकरेज हाउस निर्मल बंग का कहना है कि एक्सेंचर (ACN) का 4QFY23 के लिए गाइडेंस अनुमान से कमजोर रहा है. कई तिमाहियों में पहली बार कंपनी ने कुछ पॉकेट्स में प्राइसिंग प्रेशर की बात मानी है. ब्रोकरेज हाउस ने इंडियन आईटी सेक्टर पर ‘underweight’ रेटिंग दी है, खासतौर से Tier-2 के लिए जिनकी निर्भरता स्माल डील्स पर ज्यादा है. 12:01 (IST) 23 Jun 2023 एक्सेंचर का गाइडेंस कमजोर एक्सेंचर (Accenture) इंडियन आईटी सर्विसेज की पियर कंपनी है, का रेवेन्यू ग्रोथ तीसरी तिमाही में 5% YoY CC रही है. रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर रहने के बाद भी कंपनी ने FY23 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस के अपर लेवल में कटौती की है और इसे 8-9% YoY CC रखा है. मैनेजमेंट का कहना है कि कमजोर मैक्रो कंडीशंस में डिमांड एन्वायरमेंट भी कमजोर है.स्माल डील्स में देरी हो रही है, प्राइसिंग प्रेशर है, डील प्राइसिंग में गिरावट देखने को मिल रही है. 10:01 (IST) 23 Jun 2023 Vedanta News खनन कंपनी ने उन मीडिया रिपोर्टों के बाद एक्सचेंजों को स्पष्टीकरण नोट जारी किया है जिनमें कहा गया है कि वेदांता थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट बेच रही . कंनी के अनुसार यह मीडिया रिपोर्ट गलत, निराधार और गलत हैं, और कंपनी द्वारा इसका खंडन किया जा रहा है. 10:01 (IST) 23 Jun 2023 Eros International News भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रुपयों की कथित हेराफेरी के एक मामले में मीडिया और मनोरंजन कंपनी इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड, उसके प्रवर्तकों, प्रबंध निदेशक सुनील अर्जन लुला और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रदीप कुमार द्विवेदी को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया. इरोज इंटरनेशनल और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा दो प्रवर्तक इकाइयों- इरोज वर्ल्डवाइड एफजेड एलएलसी और इरोज डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को भी सेबी ने प्रतिबंधित कर दिया है. 10:01 (IST) 23 Jun 2023 Fortis Healthcare News फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड श्री कावेरी मेडिकल केयर (इंडिया) लिमिटेड को 152 करोड़ रुपये में चेन्नई के वड़पलानी स्थित अपना अस्पताल कारोबार परिचालन बेचेगी. फोर्टिस हेल्थकेयर ने बयान में कहा कि उसने श्री कावेरी मेडिकल केयर (इंडिया) लिमिटेड के साथ बिक्री के लिए पक्के करार पर हस्ताक्षर किए हैं. बयान के अनुसार, यह पूरा सौदा कैश में होगा और इसके जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. समझौते में कुछ शर्तें तय की गई हैं. कंपनी ने बताया कि आर्कोट रोड स्थित वड़पलानी यूनिट अक्टूबर, 2020 में शुरू हुई थी और यह पट्टे पर लिए गए एक परिसर में 110 बिस्तरों के साथ ऑपेशनल है. 10:00 (IST) 23 Jun 2023 HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रूरलशोर्स बिजनेस सर्विसेज में पूरी 9.65 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है. इसने HDFC Property Ventures में भी 10 लाख शेयर और एचडीएफसी वेंचर कैपिटल में 5 लाख शेयर विविध डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1.20 करोड़ रुपये और 0.30 करोड़ रुपये में बेचे. हालांकि, एचडीएफसी ने बोनिटो डिजाइन्स में 25 करोड़ रुपये में 3.86 फीसदी शेयर खरीदे. जबकि कॉर्पोरेशन ने एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स के माध्यम से कॉग्निलेमेंट्स में 914 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर (CCPS) खरीदे. 10:00 (IST) 23 Jun 2023 BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कहा है कि राइट्स इश्यू सहित पूंजी निवेश के विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक 28 जून को होने वाली है. यह फंड कंपनी को एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो और और एनर्जी सिक्‍योरिटी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी. 10:00 (IST) 23 Jun 2023 Gail (India) देश की सबसे बड़ी गैस वितरक कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को पछाड़कर पंजाब में गुरदासपुर से जम्मू तक गैस पाइपलाइन बिछाने का लाइसेंस हासिल कर लिया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने यह जानकारी दी. पीएनजीआरबी ने बयान में कहा कि उसने गुरदासपुर-जम्मू गैस पाइपलाइन के लिए जनवरी में आवेदन एवं बोलियां मांगी थीं. बयान के अनुसार गुरदासपुर-जम्मू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए निविदा दाखिल करने के अंतिम तिथि 17 मई, 2023 थी. 09:31 (IST) 23 Jun 2023 क्रूड की कीमतों में गिरावट क्रूड की कीमतों में पिछले कुछ घंटों में गिरावट देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 3.9 फीसदी टूटकर 74.14 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 4.2 फीसदी टूटकर 69.51 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. बीते हफ्ते क्रूड में वीकली गेन 2.4 फीसदी और WTI में 2.3 फीसदी रहा है. चीन की ओर से डिमांड बढ़ने से क्रूड की कीमतों को सपोर्ट मिला था. 09:29 (IST) 23 Jun 2023 FII और DII डाटा गुरूवार यानी 22 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने गुरूवार को 693.28 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 22 जून 2023 को 219.42 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:27 (IST) 23 Jun 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.13 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 1.83 फीसदी गिरावट दिख रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.63 फीसदी और हैंगसेंग में 1.94 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड में 0.10 फीसदी बढ़त है तो कोस्‍पी में 0.74 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 1.33 फीसदी गिरावट दिख रही है. अमेरिकी बाजारों में रहा मिक्‍स्‍ड ट्रेंड गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. गुरूवार को Dow Jones में 5 अंकों की गिरावट रही और यह 33,946.71 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 में 16 अंकों की तेजी रही और यह 4,381.89 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 128 अंकों की बढ़त रही और यह 13,630.61 के लेवल पर बंद हुआ है. इसके पहले पिछले हफ्ते बाजार पॉजिटिव मोड में बंद हुए थे. हालांकि आगे भी रेट हाइक को लेकरी बाजार सतर्क मोड में दिख रहे हैं.