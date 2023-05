Live

Stock Market Live: सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 18350 के पार, BAJFINANCE टॉप गेनर, KOTAKBANK टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं सोमवार के कारोबार में अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला था.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.

Go to Live Updates Stock Market Live: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा मजबूत हुआ है. जबकि निफ्टी 18350 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में तकरीबन हर प्रमुख सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, आटो, मेटल, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स हरे निशान में हें. मेटल इंडेक्स में करीब 2 फीसदी की बढ़त दिख रही है. फिलहाल सेंसेक्स में 215 अंकों की तेजी है और यह 62,178 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 49 अंक बढ़कर 18,362.90 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्स 30 के 24 शेयर हरे निशान में हैं, जबकि 6 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में BAJFINANCE, NESTLEIND, INFY, POWERGRID, BHARTIARTL, NTPC शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में KOTAKBANK, TECHM, AXISBANK, HCLTECH, ICICIBANK, ITC शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:31 (IST) 23 May 2023 SJVN को 17 करोड़ रुपये का मुनाफा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसजेवीएन ने बताया कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसका मुनाफा दोगुना से अधिक होकर 17.21 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने बताया कि इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की जनवरी-मार्च तिमाही में उसने 7.49 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था. समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 393.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 582.78 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक 10 रुपये के शेयर पर 0.62 रुपये के डिविडेंड को भी मंजूरी दी है. 09:12 (IST) 23 May 2023 टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज का सीएनजी संस्करण उतारा टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज का सीएनजी संस्करण पेश किया. इसके शोरूम कीमत 7.55 लाख रुपये से शुरू होगी. टाटा मोटर्स ने बयान में कहा कि अल्ट्रोज आईसीएनजी 7.55 लाख रुपये और 10.55 लाख रुपये (शोरूम कीमत) के बीच छह संस्करणों में उपलब्ध होगी. बयान के मुताबिक, यह गाड़ी ‘ट्विन-सिलेंडर’ सीएनजी तकनीक और अन्य उन्नत सुविधाओं जैसे वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और एयर प्यूरिफायर से लैस है. 09:11 (IST) 23 May 2023 सीईएससी को 445 करोड़ का मुनाफा बिजली क्षेत्र की कंपनी सीईएससी लिमिटेड का बीते वित्त वर्ष की चौथी जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत मुनाफा 445 करोड़ रुपये पर स्थिर बना रहा. कंपनी को एक साल पहले की समान तिमाही में भी 445 करोड़ रुपये का ही मुनाफा हुआ था. कंपनी की कुल आय 3,208 करोड़ रुपये रही, जबकि जनवरी-मार्च, 2022 की अवधि में यह 3,092 करोड़ रुपये रही थी. 09:08 (IST) 23 May 2023 मारुति की चोलामंडलम के साथ साझेदारी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कहा कि उसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (चोला) के साथ साझेदारी की है. चोला इस साझेदारी के तहत मारुति सुजुकी के डीलर भागीदारों को वित्त पोषण उपलब्ध कराएगी. कंपनी ने एक बयान में कहा कि नया गठजोड़ देश भर में 3,600 से अधिक मारुति सुजुकी डीलरशिप को वित्त पोषण विकल्पों के साथ उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों के लिए मदद करेगा. 09:07 (IST) 23 May 2023 बीपीसीएल को 6478 करोड़ का मुनाफा सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुनाफा मार्च तिमाही में दोगुने से अधिक होकर 6,478 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2501 करोड़ रुपये रहा था. रिफाइनिंग और ईंधन विपणन मार्जिन में सुधार से कंपनी का लाभ बढ़ा है. 09:07 (IST) 23 May 2023 कोल इंडिया वेतन समझौता सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कहा कि उसने अपने 2.38 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के साथ वेतन संशोधन समझौता किया है. कोल इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि इस समझौते के तहत एक जुलाई 2021 से परिलब्धियों (मूल, वैरिएबल महंगाई भत्ता, विशेष कार्य भत्ता और उपस्थिति बोनस) पर 19 फीसदी न्यूनतम गारंटी लाभ और भत्ते में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है. 09:03 (IST) 23 May 2023 TCS को BSNL से 4जी नेटवर्क के लिए ठेका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की अगुवाई वाले गठजोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र की आईटीआई को भारत संचार निगम लि (बीएसएनएल) से 4जी नेटवर्क लगाने को लेकर 19,000 करोड़ रुपये के ठेके मिले हैं. टीसीएस ने कहा कि उसे बीएसएनएल से 15,000 करोड़ रुपये का ‘अग्रिम खरीद ऑर्डर’ मिला है. दूसरी ओर आईटीआई लिमिटेड को 3,889 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. 08:57 (IST) 23 May 2023 FII और DII डाटा सोमवार 22 जून 2023 को फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे और उन्‍होंने 922.89 करोड़ के शेयर खरीदे. वहीं 22 जून को डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) भी नेट बायर्स रहे. एनएसई पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार DIIs ने 22 जून को 604.57 करोड़ के शेयर खरीदे. 08:57 (IST) 23 May 2023 क्रूड की कीमतों में हल्‍की तेजी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्‍की तेजी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 0.8 फीसदी बढ़कर 76.19 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 0.7 फीसदी बढ़कर 72.09 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. कनाडा और OPEC+ से सप्‍लाई कम होने के चलते क्रूड को सपोर्ट मिला. 08:56 (IST) 23 May 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.18 फीसदी तेजी है तो निक्‍केई 225 में 0.64 फीसदी की बढ़त देखी जा रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.27 फीसदी बढ़त है तो हैंगसेंग भी 0.11 फीसदी कमजोर हुआ है. ताइवान वेटेड में 0.09 फीसदी और कोस्‍पी में 0.78 फीसदी बढ़त है. जबकि शंघाई कंपोजिट में 0.63 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. 08:56 (IST) 23 May 2023 Dow Jones 140 अंक टूटकर बंद सोमवार के कारोबार में अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. सोमवार को Dow Jones में 140 अंकों की कमजोरी रही और यह 33,286.58 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 1 अंक की तेजी रही और यह 4192.63 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq करीब 63 अंक बढ़कर 12,720.78 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट