Stock Market Live: RIL में बिकवाली से बाजार कमजोर, सेंसेक्‍स और निफ्टी लाल निशान में, LT-NTPC टॉप गेनर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखने को मिला था.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स टूट गए हैं. सेंसेक्स में करीब 50 अंकों की गिरावट दिख रही है. जबकि निफ्टी भी 19750 के नीचे आ गया है. जबकि बीते गुरूवार के ट्रेड में यह 20000 के लेवल के करीब पहुंच गया था. आज के कारोबार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड दिख रहा है. निफ्टी पर बैंक, एफएमसीजी, मेटल और फार्मा इंडेक्‍स पर दबाव देखने को मिल रही है. जबकि फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी और रियल्‍टी इंडेक्‍स हरे निशान में दिख रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 56 अंकों की गिरावट है और यह 66,628 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 17 अंक कमजोर होकर 19728 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में कुछ खरीदारी दिख रही है. सेंसेक्स 30 के 20 शेयर हरे और 10 लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में LT, NTPC, TATAMOTORS, SBIN, KOTAKBANK, ICICIBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में RIL, KOTAKBANK, JSWSTEEL, HUL, Tata Steel, Titan शामिल हैं. Tata Steel, Canara Bank के नतीजे आज आज यानी 24 जुलाई 2023 को Tata Steel और Canara Bank के नतीजे आएंगे. इनके अलावा HDFC AMC, IDBI Bank, TVS Motor Company, PNB Housing, Poonawalla Fincorp, Chennai Petroleum, Craftsman Automation, Gravita India, Jammu & Kashmir Bank, JK Paper, Mahindra Logistics, SRF और Tamilnad Mercantile Bank के भी नजीजे आएंगे. 09:43 (IST) 24 Jul 2023 Paytm News पेटीएम ब्रांड के तहत काम करने वाली फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को इस साल के अंत तक फ्री कैश फ्लो की स्थिति में आने की उम्मीद है. पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि जून 2023 तिमाही में कंपनी की ग्रोथ पेमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और कमर्शियल बिजनेस में विस्तार के कारण हुई है. शर्मा ने कहा कि हम साल के अंत तक फ्री कैश फ्लो को पॉजिटिव बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं. कंपनी का घाटा जून तिमाही में घटकर 358.4 करोड़ रुपये रह गया है. 09:43 (IST) 24 Jul 2023 ICICI Bank News निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा जून तिमाही में 40 फीसदी बढ़कर 9,648 करोड़ रुपये हो गया. बैंक ने बताया कि फंसे हुए कर्ज में कमी और ब्याज आय में सुधार से उसका मुनाफा बढ़ा. बैंक का एक साल पहले की समान तिमाही में मुनाफा 6,905 करोड़ रुपये था. आईसीआईसीआई बैंक की कुल आय सालाना आधार पर 28,337 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,763 करोड़ रुपये हो गई्. ब्याज आय 23,672 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,328 करोड़ रुपये हो गई. 09:42 (IST) 24 Jul 2023 Kotak Bank News निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा जून तिमाही में 67 फीसदी बढ़कर 3,452 करोड़ रुपये रहा है. संचयी आधार पर मुनाफा 51 फीसदी बढ़कर 4,150 करोड़ रुपये रहा. इसमें ब्रोकरेज/आई-बैंकिंग, एआरसी (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां), धन प्रबंधन और बीमा व्यवसायों से मुनाफा शामिल है. जून तिमाही में बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 5.57 फीसदी रहा, जिसके चलते शुद्ध ब्याज आय 33 फीसदी बढ़कर 6,234 करोड़ रुपये हो गई. 09:42 (IST) 24 Jul 2023 Adani Wilmar News थोक ई-कॉमर्स फर्म जंबोटेल ने कहा है कि उसके गोदाम पर फॉर्च्यून ब्रांड का नकली तेल भेजने वाले विक्रेता की पहचान करने के लिए वह अडानी विल्मर को सभी जरूरी सहयोग दे रही है. अडानी विल्मर ने उसके फॉर्च्यून ब्रांड नाम से कथित तौर पर फर्जी उत्पाद बेचने के आरोप में नेक्सस वेंचर और कलाकार कैपिटल समर्थिक जंबोटेल के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. जंबोटेल के एक प्रवक्ता ने कहा कि अडाणी विल्मर ने कथित फर्जी उत्पादों के संबंध में कंपनी से संपर्क किया था. 09:42 (IST) 24 Jul 2023 RIL News रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा जून तिमाही में 11 फीसदी घटकर 16011 करोड़ रहा. तेल-पेट्रो रसायन कारोबार के फीके प्रदर्शन की वजह से 11 मुनाफा घटा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 17,955 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. तिमाही आधार पर भी कंपनी का मुनाफा कम हुआ है. जनवरी-मार्च, 2023 में कंपनी को 19,299 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. परिचालन आय भी जून तिमाही में घटकर 2.1 लाख करोड़ रुपये रही. जियो प्लेटफॉर्म्स का मुनाफा 12.5 फीसदी बढ़कर 5,098 करोड़ रुपये रहा है. 09:34 (IST) 24 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 24 जुलाई के कारोबार में 6 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में Balrampur Chini Mills, Punjab National Bank, L&T Finance Holdings, Delta Corp, Manappuram Finance और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:33 (IST) 24 Jul 2023 FII और DII डाटा शुकवार यानी 21 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने शुक्रवार को 1998.77 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 21 जुलाई 2023 को 1290.73 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:33 (IST) 24 Jul 2023 क्रूड ऑयल 81 डॉलर के पार सोमवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 1.8 फीसदी बढ़कर 81 डॉलर प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 1.9 फीसदी मजबूती के साथ 77.04 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिका में लोअर क्रूड इन्‍वेट्री के चलते क्रूड की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन का लेवल बढ़ने से क्रूड सप्‍लाई में और रुकावट बन सकती है. 09:27 (IST) 24 Jul 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. GIFT NIFTY में 0.02 फीसदी गिरावट है तो निक्‍केई 225 में 1.21 फीसदी बढ़त. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.50 तो हैंगसेंग में 1.36 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. माइवान वेटेड में 0.21 फीसदी और कोस्‍पी में 0.85 फीसदी बढ़त है. शंघाई कंपोजिट में 0.04 फीसदी की गिरावट नजर आ रही है. 09:27 (IST) 24 Jul 2023 अमेरिकी बाजारों पर दिखा दबाव शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखने को मिला था. शुक्रवार को यूएस फेड के पॉलिसी में आने वाले निर्णय के इंतजार में निवेशक अलर्ट रहे. वहीं आगे अर्निंग सीजन में कुछ कंपनियों के नतीजों पर भी नजर है. शुक्रवार को Dow Jones में 2.51 अंकों की बढ़त रही और यह 35,227.69 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 1 अंक की तेजी रही और यह 4,536.34 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq करीब 31 अंक टूटकर 14,032.80 के लेवल पर बंद हुआ. वीकली बेसिस पर S&P 500 और Dow बढ़त पनर तो Nasdaq कमजोर होकर बंद हुआ.