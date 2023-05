Live

Stock Market Closed: Sensex 74 अंक चढ़ा, Nifty 17770 पर बंद, ADANIENT और BAJAJ FINANCE टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स में रहा HDFC LIFE

Go to Live Updates Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत होकर बंद हुए हैं. सेंसेक्‍स में 74 अंकों से ज्‍यादा तेजी देखने को मिली है. जबकि निफ्टी भी 17769 के करीब बंद हुआ है. आज के कारोबार में निफ्टी पर बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल और फार्मा इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. जबकि फाइनेंशियल सर्विस और आईटी इंडेक्‍स लाल निशान में बंद हुए हैं. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिली है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 74 (+0.12%) अंकों की तेजी रही है और यह 60,130.71 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 25.85 (0.15%) अंक बढ़कर 17769 के लेवल पर बंद हुआ है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में ADANIENT, BAJAJ FINANCE, BRITANNIA, BAJAJFINSV और INDUSINDBK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HDFC LIFE, UPL, HDFC BANK, TECHM और SUNPHARMA शामिल हैं.