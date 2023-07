Live

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत हुए हैं. सेंसेक्स में करीब 80 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है. जबकि निफ्टी भी 19700 के पार निकल गया है. जबकि बीते गुरूवार के ट्रेड में यह 20000 के लेवल के करीब पहुंच गया था. आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में खरीदारी है. निफ्टी पर एफएमसीजी और आईटी इंडेक्‍स लाल निशान में दिख रहे हैं. जबकि बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल, फार्मा और रियल्‍टी इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 76 अंकों की तेजी है और यह 66,460 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 40 अंक मजबूत होकर 19708 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी दिख रही है. सेंसेक्स 30 के 18 शेयर हरे और 12 लाल निशान में दिख रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATAMOTORS, JSWSTEEL, ULTRACEMCO, M&M, NESTLEIND, POWERGRID शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ITC, ASIANPAINT, INFY, WIPRO, RELIANCE, TATASTEEL शामिल हैं. 09:11 (IST) 25 Jul 2023 Tata Motors, L&T के नतीजे आज आज यानी 25 जुलाई 2023 को Tata Motors और L&T अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनके आलावा Bajaj Auto, Asian Paints, SBI Life, Jubilant Foodworks, Ceat, Cient, Delta Corp, Suzlon Energy, UTI AMC और Dixon Technology के भी नतीजे आज जारी किए जाएंगे. 09:11 (IST) 25 Jul 2023 NMDC News सरकार ने एनएमडीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में अमिताभ मुखर्जी का अतिरिक्त प्रभार इस साल 19 नवंबर तक बढ़ा दिया है. मुखर्जी एनएमडीसी में निदेशक (वित्त) हैं और उनके पास एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है. 09:10 (IST) 25 Jul 2023 Tata Steel News टाटा स्टील ने टी वी नरेंद्रन को 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. कंपनी ने कहा कि नरेंद्रन का नया कार्यकाल 19 सितंबर से शुरू होगा. उनका मौजूदा कार्यकाल 18 सितंबर को खत्म होने वाला है. टाटा स्टील ने कहा कि इस नियुक्ति पर शेयरधारकों की मंजूरी लेनी अभी बाकी है. 09:10 (IST) 25 Jul 2023 Maruti Suzuki News देश की सबसे बड़ी कार मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने स्टीयरिंग रॉड की समस्या दूर करने के लिए अपने एस-प्रेसो और ईको मॉडल की 87,599 यूनिट को वापस मंगाने की घोषणा की है. कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि इन इकाइयों का उत्पादन 5 जुलाई, 2021 से 15 फरवरी, 2023 के दौरान हुआ था।. इनके स्टीयरिंग टाई रॉड में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थीं. 09:10 (IST) 25 Jul 2023 PNB Housing News पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा मौजूदा वित्त वर्ष की जून तिमाही में 48 फीसदी बढ़कर 347 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित इस आवास वित्त कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 235 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की कुल आय एक साल पहले की समान अवधि के 1,412 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,708 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी की ब्याज 1667 करोड़ रुपये रही. 09:09 (IST) 25 Jul 2023 ITC Demerger आईटीसी ग्रुप ने कहा है कि वह सब्सिडियरी यूनिट आईटीसी होटल्स का गठन कर अपने होटल कारोबार को अलग करेगा. कंपनी ने कहा कि होटल कारोबार के आगे बढ़ने के साथ यह तेजी से बढ़ते होटल क्षेत्र में अलग इकाई के रूप में अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है. आईटीसी के निदेशक मंडल ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. आईटीसी ने कहा कि कंपनी के पास नई यूनिट में लगभग 40 फीसदी की हिस्सेदारी है और लगभग 60 फीसदी की बची हिस्सेदारी कंपनी के शेयरधारकों के पास होगी. 09:09 (IST) 25 Jul 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 24 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने सोमवार को 82.96 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 24 जुलाई 2023 को 934.87 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:09 (IST) 25 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 25 जुलाई के कारोबार में 5 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज Canara Bank और RBL Bank को शामिल किया है. जबकि Punjab National Bank, Delta Corp और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:08 (IST) 25 Jul 2023 क्रूड ऑयल 82 डॉलर के करीब मंगलवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 1.1 फीसदी बढ़कर 81.98 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 1.3 फीसदी मजबूती के साथ 78.12 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिका में लोअर क्रूड इन्‍वेट्री के चलते क्रूड की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन का लेवल बढ़ने से क्रूड सप्‍लाई में और रुकावट बन सकती है. 09:04 (IST) 25 Jul 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. हालांकि GIFT NIFTY में 0.10 फीसदी और निक्‍केई 225 में 0.29 फीसदी कमजोरी दिख रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.18 फीसदी बढ़त है तो हैंगसेंग भी 3.37 फीसदी मजबूत हुआ है. ताइवान वेटेड में 1.05 फीसदी, कोस्‍पी में 0.08 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 1.74 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है. 09:04 (IST) 25 Jul 2023 Dow Jones 184 अंक बढ़कर बंद सोमवार को प्रमुख अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए. सोमवार को Dow Jones में 184 अंकों की बढ़त रही और यह 35,411.24 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 18 अंकों की तेजी रही और यह 4554.64 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 26 अंकों की तेजी रही और यह 14,058.87 के लेवल पर बंद हुआ. निवेशकों को यूएस फेड पॉलिसी मीटिंग में निर्णय का इंतजार है. वहीं अर्निंग सीजन में भी कुछ कंपनियों के बेहतर नतीजों से सेंटीमेंट अच्‍छे हुए हैं.