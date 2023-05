Live

Stock Market: सेंसेक्स 170 अंक बढ़कर बंद, निफ्टी 17814 पर, INDUSINDBK टॉप गेनर, BAJAJFINSV टॉप लूजर

Stock Market News: सेंसेक्स में 170 अंकों की बढ़त रही है और यह 60,301 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 17,814 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली है.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली है. हालांकि अंत में बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में तेजी रही. सेंसेक्स 150 अंकों से ज्यादा मजबूत हुआ, जबकि निफ्टी 17800 के पार बंद हुआ. आज के कारोबार में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. जबकि मेटल इंडेक्स लाल निशान में. ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिली है. जबकि मंगलवार को अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए थे. फिलहाल सेंसेक्स में 170 अंकों की बढ़त रही है और यह 60,301 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 17,814 के लेवल पर बंद हुआ है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी रही है. सेंसेक्स 30 के 20 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में POWERGRID, INDUSINDBK, LT, NESTLEIND, HCLTECH, AXISBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में BAJAJFINSV, NTPC, RIL, KOtak Bank, Wipro शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:36 (IST) 26 Apr 2023 Dalmia Bharat News सीमेंट निर्माता डालमिया भारत लिमिटेड का वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा डबल होकर 609 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने एक साल पहले जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान 271 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय 15.73 फीसदी बढ़कर 3,912 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले वित्तवर्ष की समान अवधि में यह 3,380 करोड़ रुपये थी. कुल खर्च 17.23 फीसदी बढ़कर 3,605 करोड़ रुपये हो गया. 09:36 (IST) 26 Apr 2023 Tata Consumer Products News टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष (2022-23) की चौथी तिमाही में 21.12 फीसदी बढ़कर 289.56 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी की परिचालन आय 13.96 फीसदी बढ़कर 3,618.73 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 3,175.41 करोड़ रुपये रहा था. इस दौरान कंपनी का कुल खर्च भी 14.11 फीसदी बढ़कर 3,217.58 करोड़ रुपये रहा. 09:36 (IST) 26 Apr 2023 M&M News घरेलू वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा चालू वित्त वर्ष में दो से 3.5 टन श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन की अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहती है. इसके साथ ही कंपनी बाजार की स्थिति को देखते हुए कुछ अतिरिक्त क्षमता भी जोड़ने पर विचार कर सकती है. महिंद्रा एंड महिंद्रा के उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय बिक्री प्रमुख (वाहन खंड) बानेश्वर बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हमारी उत्पादन क्षमता एक महीने में 17,500 वाणिज्यिक वाहन (दो टन से 3.5 टन वाले) की है. अगर बाजार में मांग आती है तो हम इसे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं. 09:35 (IST) 26 Apr 2023 HDFC AMC News एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मुनाफा वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 9 फीसदी बढ़कर 376.1 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 343.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी की कुल आय 10 फीसदी बढ़कर 637.8 करोड़ रुपये हो गई. पूरे वित्त वर्ष 2022-23 का शुद्ध मुनाफा 2 फीसदी बढ़कर 1,423.9 करोड़ रुपये हो गया. 09:35 (IST) 26 Apr 2023 Bajaj Auto Result News वाहन कंपनी बजाज ऑटो का मुनाफा वित्त वर्ष 2023 की मार्च तिमाही में मामूली बढ़त के साथ 1468.95 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 1432.88 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी की परिचालन आय 12 फीसदी बढ़कर 8,905 करोड़ रुपये हो गई; पिछले साल इसी तिमाही में यह 7,974.84 करोड़ रुपये रही थी. बजाज ऑटो ने कहा कि महामारी के बाद पहली बार तिपहिया में उसके वाहनों की बिक्री 1,00,000 इकाई के आंकड़े को पार कर गई है. 09:35 (IST) 26 Apr 2023 Maruti Suzuki के नतीजे आज आज 26 अप्रैल को Maruti Suzuki India के तिमाही नतीजे आएंगे. इसके अलावा Bajaj Finance, HDFC Life, Indus Towers, SBI Life, L&T Technology Services, KPIT Technologies, Can Fin Homes, IIFL Finance, Oracle Financial Services Software, Poonawalla Fincorp, Shoppers Stop, Supreme Petrochem, Syngene International, Tanla Platforms, UTI Asset Management Company और Voltas के भी नतीजे आज आएंगे. 09:34 (IST) 26 Apr 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 25 अप्रैल के कारोबार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार उन्होंने 25 अप्रैल को बाजार में 407.35 करोड़ के शेयर बेच दिए. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्होंने 25 अप्रैल को 563.61 करोड़ के शेयर खरीदे. 09:31 (IST) 26 Apr 2023 क्रूड में 2 फीसदी गिरावट क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है. क्रूड करीब 2.4 फीसदी टूटकर 80.77 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 2.2 फीसदी कमजोर होकर 77.07 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:31 (IST) 26 Apr 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty 0.20 फीसदी और निक्केई 225 करीब 0.70 फीसदी टूटकर कारोबार कर रहे हैं. स्ट्रेट टाइम्स में 0.11 फीसदी गिरावट है तो हैंगसेंग में 0.73 फीसदी की तेजी. ताइवान वेटेड 0.32 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.40 फीसदी कमजोर हुए हैं. वहीं कोस्पी में हल्की बढ़त है. 09:31 (IST) 26 Apr 2023 अमेरिकी बाजारों में रही गिरावट मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. कारोबार में Dow Jones में 345 अंकों की कमजोरी रही और यह 33,530.83 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स 65 अंक टूटकर 4,071.63 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 238 अंकों की गिरावट रही और यह 11,799.16 के लेवल पर बंद हुआ. अर्निंग सीजन के चलते निवेशक अलर्ट हैं. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट