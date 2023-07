Stock Market: सेंसेक्‍स 351 अंक बढ़कर बंद, निफ्टी 19778 पर, टॉप गेनर्स में LT-RIL, लूजर में BAJFINANCE

Stock Market News: सेंसेक्स में 351 अंकों की तेजी रही है और यह 66,707 के लेवल पर बंद हुआ है. वहीं निफ्टी 98 अंक मजबूत होकर 19778 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले रहे हैं. (File Image)

Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत हुए हैं. सेंसेक्‍स में करीब 350 अंकों की तेजी रही है तो निफ्टी भी 19750 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में ज्‍यादातर इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. निफ्टी पर सिर्फ आटो इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ. जबकि बैंक, आईटी, फाइनेंशियल, मेटल और फार्मा इंडेक्‍स हरे निशान में बंद हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 351 अंकों की तेजी रही है और यह 66,707 के लेवल पर बंद हुआ है. वहीं निफ्टी 98 अंक मजबूत होकर 19778 के लेवल पर बंद हुआ है. हैवीवेट शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है. सेंसेक्स 30 के 19 शेयर हरे और 11 लाल निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में LT, ITC, RELIANCE, SUNPHARMA, KOTAKBANK, AXISBANKशामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में BAJFINANCE, BAJAJFINSV, M&M, TECHM, ASIANPAINT, TITAN शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 14:54 (IST) 26 Jul 2023 सूरज एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ रियल एस्टेट कंपनी सूरज एस्टेट डेवलपर्स ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए नए सिरे से शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं. कंपनी का इरादा आईपीओ से 400 करोड़ रुपये जुटाने का है. इससे पहले मुंबई की इस रियल्टी कंपनी ने मार्च, 2022 में आईपीओ के लिए दस्तावेजों का मसौदा दाखिल किया था. दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी इस निर्गम के तहत 400 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी. इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का कोई प्रस्ताव नहीं है. 14:53 (IST) 26 Jul 2023 रिलायंस रिटेल हिस्सेदारी कतर का सॉवरेन संपदा कोष मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई में करीब एक प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है. इंडस्ट्री सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि कतर निवेश प्राधिकरण (क्यूआईए) द्वारा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. (आरआरवीएल) में एक प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण एक अरब डॉलर या 8,199 करोड़ रुपये में किया जाएगा. इस लिहाज से आरआरवीएल का मूल्यांकन करीब 100 अरब डॉलर बैठेगा. 14:51 (IST) 26 Jul 2023 PNB का मुनाफा 4 गुना सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में चार गुना होकर 1,255 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. डूबे कर्ज में कमी तथा ब्याज आय बढ़ने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 308 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. पीएनबी की कुल आय बढ़कर 28,579 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 21,294 करोड़ रुपये थी. 12:41 (IST) 26 Jul 2023 Ajmera Realty का मुनाफा 82% बढ़ा अजमेरा रियल्टी का मुनासफा जून तिमाही में 82 फीसदी बढ़कर 21.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 12 करोड़ का मुनाफा हुआ था. वहीं आय 52.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 116.1 करोड़ रुपये हो गई है. एबिटडा 15.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 37.3 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी का एबिटडा मार्जिन पिछले साल के मुकाबले 33.1 से घटकर 32.9 फीसदी पर आ गया है. हालांकि मार्च तिमाही के मुकाबले मार्जिन में बढ़त रही है. पिछली तिमाही में मार्जिन 29.3 फीसदी था. कंपनी की तिमाही के दौरान बिक्री मूल्य मार्च तिमाही के मुकाबले 60 फीसदी बढ़कर 225 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. वहीं सेल्स वॉल्यूम 1,35,460 वर्ग फीट के स्तर पर था. इसमें पिछली तिमाही के मुकाबले 96 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है. 11:24 (IST) 26 Jul 2023 Yatharth Hospital IPO News आज यानी 26 जुलाई को दिल्‍ली-एनसीआर में सुपरस्‍पेशिएलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करने वाली कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ खुल गया है. इसके जरिए कंपनी का 687 करोड़ जुटाने का प्‍लान है. यह सब्सक्रिप्शन के लिए 28 जुलाई तक खुला रहेगा. कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 285-300 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इस आईपीओ का आकार 687 करोड़ होगा. इश्यू के तहत कंपनी 490 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी करेगी. वहीं, 65.51 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे. ब्रोकरेज हाउस ने आईपीओ में निवेश की सलाह दी है. 11:24 (IST) 26 Jul 2023 Axis Bank के नतीजे आज आज 26 जुलाई 2023 को Axis Bank के नतीजे आएंगे. इसके अलावा आज Bharat Petroleum, Cipla, Deepak Fertilisers, Dr Reddy's, PNB, Shree Cement, Tech Mahindra, Bajaj Finance और REC के भी नतीजे आने हैं. 11:24 (IST) 26 Jul 2023 Suzlon Energy News सुजलॉन एनर्जी का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 96 फीसदी घटकर 101 करोड़ रुपये रह गया. कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 2,433 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया था. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्‍यू भी एक साल पहले के 1,378 करोड़ रुपये से घटकर 1,348 करोड़ रुपये रह गया. 11:23 (IST) 26 Jul 2023 SBI Life News एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का मुनाफा जून तिमाही में 45 फीसदी बढ़कर 381 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 263 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी का कुल प्रीमियम (बीमाकर्ता का कुल प्रत्यक्ष और अनुमानित प्रीमियम) जून तिमाही में 19 फीसदी बढ़कर 13,560 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 11,350 करोड़ रुपये था. 11:23 (IST) 26 Jul 2023 L&T News लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को देश और विदेश में बिजली पारेषण और वितरण खंड में 1,000 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये तक के ठेके मिले हैं. कंपनी का मुनाफा जून तिमाही में 36 फीसदी बढ़कर 3,116 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी के निदेशक मंडल ने 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की पुनर्खरीद योजना को भी मंजूरी दे दी. कंपनी की कुल आय बढ़कर 49,027.93 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 36,547.92 करोड़ रुपये थी. 11:23 (IST) 26 Jul 2023 Tata Motors News टाटा मोटर्स का मुनाफा जून तिमाही में 3,300.65 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 4,950.97 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. टाटा मोटर्स की ब्रिटेन स्थित इकाई जगुआर लैंड रोवर और वाणिज्यिक वाहन कारोबार के बेहतर प्रदर्शन के चलते तिमाही नतीजे बेहतर रहे. कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय 1,01,528.49 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 71,227.76 करोड़ रुपये थी. 10:10 (IST) 26 Jul 2023 क्रूड में जारी है तेजी बुधवार को भी क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 1.41 फीसदी बढ़कर 83.78 डॉलर प्रति बैरल के करीब कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी करीब 1.5 फीसदी मजबूत होकर 79.78 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. ब्रेंट क्रूड ने इस साल की पूरी गिरावट की भरपाई कर ली है और पॉजिटिव में आ गया है. अमेरिका में लोअर क्रूड इन्‍वेट्री के चलते क्रूड की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल रहा है. 10:10 (IST) 26 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 26 जुलाई के कारोबार में 5 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज Sun TV Network को शामिल किया है. जबकि Canara Bank, RBL Bank, Delta Corp और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 10:10 (IST) 26 Jul 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 25 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने मंगलवार को 1088.76 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 25 जुलाई 2023 को 333.70 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 10:10 (IST) 26 Jul 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. GIFT NIFTY में 0.06 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में फ्लैट ट्रेडिंग है. स्‍ट्रैट टाइम्‍स में 0.68 फीसदी बढ़त है तो हैंगसेंग 0.97 फीसदी टूटा है. ताइवान वेटेड मे 0.18 फीसदी बढ़त है तो कोस्‍पी में 0.58 फीसदी गिरावट है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.35 फीसदी कमजोरी है. 10:07 (IST) 26 Jul 2023 Dow Jones 27 अंक बढ़कर बंद मंगलवार के कारोबार में अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली और सभी इंडेक्‍स बढ़त पर बंद हुए. मंगलवार को Dow Jones में 27 अंकों की तेजी रही और यह 35,438.07 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 13 अंकों की बढ़त रही और यह 4,567.46 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 86 अंकों की बढ़त रही और यह 14,144.55 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट