Live

Stock Market: सेंसेक्स 349 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी 17915 पर; Bajaj ट्विंस टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स में HUL-TCS

Stock Market News: सेंसेक्स में 349 अंकों की बढ़त रही है और यह 60,649.38 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 101 अंक बढ़कर 17,915 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली है.

Go to Live Updates Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत होकर बंद हुए. सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की तेजी रही. वहीं निफ्टी 17900 के पार बंद हुआ है. आज के कारोबार में निफ्टी पर आईटी इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ है. इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल, आटो, मेटल और रियल्टी इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए. वहीं एफएमसीजी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ. फिलहाल सेंसेक्स में 349 अंकों की बढ़त रही है और यह 60,649.38 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 101 अंक बढ़कर 17,915 के लेवल पर बंद हुआ है. टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स हैवीवेट शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है. सेंसेक्स 30 के 24 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं तो 6 लाल निशान में बंद हुए. आज के टॉप गेनर्स में BAJFINANCE, BAJAJFINSV, INFY, BHARTIARTL, KOTAKBANK, LT, M&M, TATASTEEL, RELIANCE शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HINDUNILVR, POWERGRID, AXISBANK, SBI, TCS, ASIANPAINT शामिल हैं. HUL का मुनाफा 10 फीसदी बढ़ा एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़ गया है. मार्च तिमाही में कंपनी को 2552 करोड़ का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 2327 करोड़ का मुनाफा हुआ था. रेवेन्यू सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 15,053 करोड़ रहा है. कुल खर्च बढ़कर 11,961 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में हिंदुस्तान यूनिलीवर की परिचालन आय 15.49 फीसदी बढ़कर 59,443 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 51,472 करोड़ रुपये थी. कंपनी के बोर्ड ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 22 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. कंपनी ने इसके पहले 17 नवंबर 2022 को 17 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था. Mankind Pharma IPO सब्सक्रिप्शन Mankind Pharma के आईपीओ को निवेशकों का अच्‍छा रिस्‍पांस मिल रहा है. सब्‍सक्रिप्‍शन के अपने आखिरी दिन गुरूवार 27 अप्रैल 2023 को 11 गुना से ज्‍यादा सब्‍सक्राइब हो चुका है. आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. यह हिस्‍सा आईपीओ के तीसरे और आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक 36.73 गुना भर गया है. वहीं इसमें नॉन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स के लिए 15 फीसदी हिस्सा रिजर्व है और यह अबतक 3.62 गुना भर गया है. वहीं रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी हिस्सा रिजर्व है और यह अबतक 77 फीसदी भर पाया है. मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ ओवरआल 11.66 गुना भर चुका है. Maruti Suzuki पर ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने Maruti Suzuki के शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 11,500 रुपये दिया है. ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने Maruti Suzuki के शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 10,091 रुपये दिया है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Maruti Suzuki के शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 10,100 रुपये दिया है. ब्रोकरेज हाउस Morgan Stanley ने शेयर पर ओवरवेट रेटिंग दी है और 11,155 रुपये का हाई टारगेट दिया है. Jefferies ने 11000 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. जबकि ब्रोकरेज हाउस Bernstein ने शेयर पर आउटपरुॉर्म रेटिंग दी है और 10800 रुपये का टारगेट दिया है. Dow Jones 229 अंक टूटकर बंद यूएस मार्केट पर दबाव जारी है. अर्निंग सीजन को लेकर निवेशक सतर्क हैं. बाजार में निश्चितता बनी हुई है. बुधवार को Dow Jones में 229 अंकों की कमजोरी रही और यह 33,301.87 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स में 16 अंकों की गिरावट रही और यह 4,055.99 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 55 अंकों की कमजोरी रही और यह 11,854.35 के लेवल पर बंद हुआ. एशियाई बाजारों में मिक्स्ड ट्रेंड एशियाई बाजारों में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.17 फीसदी और निक्केई 225 में 0.23 फीसदी गिरावट है. स्ट्रेट टाइम्स में 0.49 फीसदी कमजोरी है तो हैंगसेंग में 0.09 फीसदी गिरावट नजर आ रही है. हालांकि ताइवान वेटेड और कोस्पी में 0.25 और 0.15 फीसदी की तेजी है तो शंघाई कंपोजिट 0.38 फीसदी मजबूत हुआ है. क्रूड में जारी है गिरावट ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट जारी है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 4 फीसदी टूटकर 77.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं अमेरिकी क्रूड WTI भी 3.6 फीसदी टूटकर 74.30 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. FII और DII डाटा बुधवार यानी 26 अप्रैल के कारोबार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार उन्होंने 26 अप्रैल को बाजार में 1257.48 करोड़ निवेश किया. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) नेट सेलर्स रहे. उन्होंने 26 अप्रैल को 227.88 करोड़ के शेयर बेच दिए. Maruti Suzuki के मजबूत नतीजे Maruti Suzuki का मुनाफा 43 फीसदी बढ़कर करीब 2624 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का कहना है कि मार्च तिमाही के दौरान पैसेंजर व्हीकल्स की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली, जिसका फायदा हुआ है. कंपनी बोर्ड ने 10 लाख कार हर साल कैपेसिटी बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है. ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 20 फीसदी बढ़कर 32,048 करोड़ रहा है. EBITDA करीब 38 फीसदी सालाना आधार पर बढ़कर 3350 करोड़ रुपये रहा है.कंपनी ने मार्च तिमाही के दौरान 514,927 यूनिट सेल किया, जो सालाना आधार पर 5.3 फीसदी ज्यादा है. वहीं बोर्ड आफ डायरेक्टर ने 90 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. Tata Motors की रेटिंग सुधरी रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने टाटा मोटर्स की आय में सुधार और कर्ज के बोझ को घटाने की कवायदों के चलते आउटलुक को स्‍टेबल मानते हुए कंपनी की रेटिंग में बदलाव किया है और इसे स्‍टेबल आउटलुक के साथ ‘बीबी’ कर दिया गया है. इससे पहले टाटा मोटर्स को एजेंसी ने ‘बीबी-’ की रेटिंग दी थी.एसएंडपी रेटिंग्स के मुताबिक ‘बीबी’ रेटिंग निकट भविष्य में कम अस्थिरता को दर्शाती है. Bajaj Finance का मुनाफा बढ़ा Bajaj Finance का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना बेसिस पर 30 फीसदी बढ़कर 3158 करोड़ रहा है. हालांकि इसी दौरान लोन लॉसेस और प्रोविजंस 22.4 फीसदी बढ़ गया है. नेट इंटरेस्‍ट इनकम 28% बढ़कर 7771 करोड़ रहा. न्‍यू लोन बुक 20% बढ़कर 7.56 मिलियन रही. भुवनेश्वर में इन्‍वेस्‍टर्स सर्विस सेंटर बीएसई (BSE) ने ओडिशा के भुवनेश्वर में सेबी और एनएसई साथ निवेशक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. राज्य में सिक्‍योरिटीज मार्केट (प्रतिभूति बाजार) के निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सेबी, बीएसई और एनएसई के साथ भुवनेश्वर में निवेशक सेवा केंद्र की शुरूआत की गई है. बीएसई द्वारा मैनेज या प्रबंधित किए जाने वाले निवेशक सेवा केंद्र का उद्घाटन सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एसके मोहंती द्वारा किया गया. निवेशक सेवा केंद्र सिक्‍योरिटीज मार्केट में लिस्टेड कॉर्पोरेट संस्थाओं और अन्य पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों के समाधान की सुविधा प्रदान करेगा. Tata Power की रेटिंग सुधरी रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने टाटा पावर की रेटिंग बढ़ा दी है. कंपनी को स्‍टेबल आउटलुक के साथ ‘बीबी प्लस’ रेटिंग दी गयी है. अबतक कंपनी को स्‍टेबल आउटलुक के साथ ‘बीबी’ रेटिंग मिली हुई थी. टाटा पावर की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 14,076 मेगावॉट है. Dalmia Bharat ने किया करार डालमिया भारत ने कहा कि उसने कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के सीमेंट कारोबार के अधिग्रहण के लिए पक्का करार किया है. डालमिया भारत की अनुषंगी इकाई डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड (डीसीबीएल) ने उत्तर प्रदेश में स्थित जेपी सुपर सीमेंट संयंत्र के अधिग्रहण के लिए मंगलवार को जेएएल के साथ पक्का समझौता किया. इस संयंत्र का उद्यम मूल्य 1,500 करोड़ रुपये आंका गया है. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट