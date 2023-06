Stock Market: सेंसेक्‍स 446 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी 18817 पर; SBI टॉप गेनर, MARUTI टॉप लूजर

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर रहे हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में मजबूती रही है. सेंसेक्‍स करीब 450 अंक मजबूत हुआ है. जबकि निफ्टी 18800 के पार बंद हुआ है. आज के कारोबार में बाजार में चौतरफा तेजी रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, मेटल, फार्मा सहित ज्‍यादातर इंडेक्‍स हरे निशान में बंद हुए हैं. सिर्फ एफएमसीजी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ है. फिलहाज सेंसेक्‍स में 446 अंकों की तेजी रही है और यह 63,416 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 126 अंक बढ़कर 18,817 के लेवल पर बंद हुआ है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी रही है. सेंसेक्‍स 30 के 26 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं, जबकि 4 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में SBI, HDFC, HDFCBANK, AXISBANK, BHARTIARTL, ICICIBANK, KOTAKBANK शामिल हैं. वहीं टॉप लूजर्स में MARUTI, INDUSINDBK, HINDUNILVR, ITC शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 15:29 (IST) 27 Jun 2023 HDFC Bank-HDFC Merger एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा. एचडीएफसी समूह के चेयरमैन दीपक पारिख ने ये ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से हट जायेंगे और इसके शेयर की ट्रेडिंग एचडीएफसी बैंक के शेयर के रूप में होगी. 12:58 (IST) 27 Jun 2023 अमारा राजा इंफ्रा को मिला कांट्रैक्ट अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (एआरआईपीएल) को बांग्लादेश में एक नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कांट्रैक्ट मिला है. अमारा राजा ने एक बयान में कहा कि इस परियोजना के साथ एआरआईपीए अंतरराष्ट्रीय सौर बाजार में प्रवेश कर रहा है, जो कंपनी के लिए एक नया मील का पत्थर है. बयान में आगे कहा गया कि परियोजना को एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तपोषित किया है और इसके तहत 100 मेगावाट (एसी) सौर पीवी पावर संयंत्र की इंजीनियरिंग, डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और उसे चालू करने का काम शामिल है. 12:55 (IST) 27 Jun 2023 किआ वापस मंगाएगी कारेंस मॉडल वाहन विनिर्माता किआ इंडिया ने अपने कारेंस मॉडल की 30,000 से अधिक इकाइयों को सॉफ्टवेयर ‘अपडेट’ के लिए वापस मंगाया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि सितंबर, 2022 और फरवरी, 2023 के बीच विनिर्मित कारेंस मॉडल की कुल 30,297 कारों को वापस मंगाया जा रहा है. उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वापस मंगाने का फैसला किया गया है. किआ ने कहा कि इस प्रक्रिया में ग्राहकों को होने वाली असुविधा को कम-से-कम रखने पर उसका पूरा ध्यान रहेगा. 12:54 (IST) 27 Jun 2023 International MSME Day इंटरनेशनल MSME डे के अवसर पर 3 नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, जिससे सेक्‍टर को सुरक्षा मिलेगी. भारत की लीडिंग निजी सामान्य बीमा कंपनियों में शामिल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) ने इंटरनेशनल MSME डे के अवसर पर 3 नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. इन्‍हें MSMEs को ध्‍यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इन 3 नई स्‍कीम में एमएसएमई सुरक्षा कवच पॉलिसी, प्रॉपर्टी ऑल रिस्क (PAR) पॉलिसी, और आई-सेलेक्ट लायबिलिटी शामिल हैं. 09:35 (IST) 27 Jun 2023 SBI Life Insurance News भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वामीनाथन को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद स्वामीनाथन जानकीरमन ने 26 जून से जीवन बीमा कंपनी SBI Life Insurance के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है. वह भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक थे. 09:34 (IST) 27 Jun 2023 City Union Bank News City Union Bank को योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है. 09:34 (IST) 27 Jun 2023 Tech Mahindra News टेक महिंद्रा की स्टेप-डाउन सहायक कंपनी LCC फ्रांस SARL ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी EURL LCCUK अल्जीरी के साथ SARL Djazatech में अपनी 49 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. हिस्सेदारी बिक्री लेनदेन 10 जुलाई, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है. 09:34 (IST) 27 Jun 2023 JSW Steel News एनसीएलटी द्वारा विलय की योजना को मंजूरी मिलने के बाद, जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट, वर्धमान इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास उक्त आदेश दायर किया. योजना 26 जून से प्रभावी हो गई है. इसके अनुसार जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट और वर्धमान इंडस्ट्रीज का जेएसडब्ल्यू स्टील की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स के साथ विलय हो गया है और प्रभावी डेट से अस्तित्व समाप्त हो गया है. 09:33 (IST) 27 Jun 2023 HUL News हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के चेयरमैन नितिन परांजपे ने कहा कि मूल कंपनी यूनिलीवर को दी जाने वाली रॉयल्टी बढ़ाकर 3.45 फीसदी करने का फैसला विस्तृत चर्चा और जांच-परख के बाद किया गया है. एचयूएल ने साल की शुरुआत में मूल कंपनी यूनिलीवर पीएलसी को दी जाने वाली रॉयल्टी 2.65 फीसदी से बढ़ाकर कुल कारोबार का 3.45 फीसदी करने का फैसला किया था. यह फैसला 3 साल में फेजवाइज लागू किया जाएगा. 09:33 (IST) 27 Jun 2023 Bharti Airtel News टेलीकॉम प्रमुख Bharti Airtel ने एयरटेल बिजनेस में अपनी लीडीरशिप टीम में बदलाव की घोषणा की है. अजय चितकारा ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है और वह अगस्त के तीसरे सप्ताह तक कंपनी में बने रहेंगे. नतीजतन, एयरटेल बिजनेस तीन बिजनेस और चैनल सेगमेंट के रूप में काम करेगा. वैश्विक कारोबार का नेतृत्व वाणी वेंकटेश, घरेलू कारोबार का नेतृत्व गणेश लक्ष्मीनारायणन और नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर का नेतृत्व आशीष अरोड़ा करेंगे. 09:17 (IST) 27 Jun 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 26 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने सोमवार को 409.43 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 26 जून 2023 को 250.12 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:16 (IST) 27 Jun 2023 क्रूड की कीमतों में हल्‍की तेजी क्रूड की कीमतों में पिछले कुछ घंटों में हल्‍की तेजी देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 0.80 फीसदी मजबूत होकर 74.47 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 1.30 फीसदी मजबूत होकर 69.74 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. हालांकि ट्रेडर्स को एक बार फिर रेट हाइक की चिंता सता रही है, लेकिन डिमांड सुधरने से कीमतों को सपोर्ट मिला है. 09:11 (IST) 27 Jun 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.14 फीसदी की बढ़त है तो निक्‍केई 225 में 0.78 फीसदी की गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.42 फीसदी और हैंगसेंग में 1.22 फीसदी की बढ़त दिख रही है. वहीं ताइवान वेटेड में 0.45 फीसदी और कोस्‍पी में 0.42 फीसदी कमजोरी है. जबकि शंघाई कंपोजिट 0.61 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:11 (IST) 27 Jun 2023 Dow Jones 219 अंक टूटकर बंद सोमवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. निवेशकों को फ्रेश इकोनॉमिक डाटा का इंतजार है, वहीं जून तिमाही खत्‍म होने वाला है, जिससे निवेशक सतर्क होकर ट्रेड कर रहे हैं. सोमवार को Dow Jones में 219 अंकों की कमजोरी रही और यह 33,727.43 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 34 अंकों की गिरावट रही और यह 4,348.33 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 138 अंकों की गिरावट रही और यह 13,492.52 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट