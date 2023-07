Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 220 अंक टूटा, निफ्टी 19600 के करीब, M&M टॉप गेनर, AXISBANK टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले गुरूवार को अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए थे.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स की शुरूआत कमजोरी के साथ हुई. सेंसेक्‍स में करीब 230 अंकों की गिरावट दिख रही है तो निफ्टी भी 19600 के करीब आ गया है. आज के कारोबार में ज्‍यादातर इंडेक्‍स लाल निशान में दिख रहे हैं. निफ्टी पर सिर्फ एफएमसीजी और रियल्‍टी इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. जबकि बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, मेटल, फार्मा इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 222 अंकों की गिरावट दिख रही है और यह 66,044 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 57 अंक टूटकर 19603 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली है. सेंसेक्स 30 के 13 शेयर हरे और 17 लाल निशान में ट्रेड कर हैं. आज के टॉप गेनर्स में M&M, WIPRO, HINDUNILVR, ITC, POWERGRID शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में AXISBANK, NTPC, HDFCBANK, TATAMOTORS, TCS शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 10:10 (IST) 28 Jul 2023 LTF रूरल बिजनेस फाइनेंस ग्रोथ देश की लीडिंग नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में शामिल, एलएंडटी फाइनेंस (LTF) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रूरल बिजनेस फाइनेंस (ग्रामीण व्यापार वित्त) वर्टिकल में मजबूत प्रदर्शन किया है. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों) में 41 फीसदी ग्रोथ और 70 फीसदी डिस्बर्समेंट ग्रोथ के साथ कंपनी की इस वर्टिकल में ग्रोथ इंडस्‍ट्री की ग्रोथ से आगे निकल गई है. मजबूत कस्टमर प्रोफाइल, डिजिटल रूप से सक्षम वर्कफ्लो, बेहतर जोखिम प्रबंधन के चलते कंपनी की ग्रोथ मजबूत हुई है. एलएंडटी फाइनेंस के चीफ एग्‍जीक्‍यूटिव- रूरल बिजनेस फाइनेंस, कस्टमर सर्विसेज एंड ऑपरेशन, सोनिया कृष्णनकुट्टी ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रूरल बिजनेस फाइनेंस का मजबूत प्रदर्शन हमारे 'लक्ष्य 2026' के अनुरूप है. 09:29 (IST) 28 Jul 2023 FII और DII डाटा गुरूवार यानी 27 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने गुरूवार को 3979.44 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 27 जुलाई 2023 को 2528.15 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:29 (IST) 28 Jul 2023 क्रूड की कीमतों तेजी क्रूड की कीमतों तेजी देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 1 फीसदी बढ़कर 84 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है. इसके पहले क्रूड ने अप्रैल में 84 डॉलर का लेवल टच किया था. वहीं जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी करीब 1 फीसदी मजबूत होकर 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. ब्रेंट क्रूड ने इस साल की पूरी गिरावट की भरपाई कर ली है और पॉजिटिव में आ गया है. अमेरिका में लोअर क्रूड इन्‍वेट्री के चलते क्रूड की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन का लेवल बढ़ने से क्रूड सप्‍लाई में और रुकावट बन सकती है. 09:28 (IST) 28 Jul 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. GIFT NIFTY में 0.11 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई 225 में 1.35 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.67 फीसदी और हैंगसेंग में 0.73 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.31 फीसदी तेजी है तो कोस्‍पी में 0.14 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 1.15 फीसदी बढ़त है. 09:28 (IST) 28 Jul 2023 अमेरिकी बाजारों में रही गिरावट गुरूवार को अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए थे. यूएस फेड ने ब्‍याज दरों में 0.25 फीसदी का इजाफा किया है, जिससे बाजार सेंटीमेंट पर असर हुआ. गुरूवार को Dow Jones में 237 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है और यह 35,282.72 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 29 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,537.41 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 77 अंकों की गिरावट रही और यह 14,050.11 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट