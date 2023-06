Live

Stock Market Live: बाजार रिकॉर्ड हाई पर, निफ्टी 19000 के पार, सेंसेक्स पहली बार 64000 के आगे, Tata Motors-Titan टॉप गेनर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड रैली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स अपने आलटाइम हाई पर पहुंच गए हैं. सेंसेक्‍स करीब 600 अंक मजबूत होकर पहली बार 64000 के पार पहुंच गया है. जबकि निफ्टी 19000 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में बाजार में चौतरफा तेजी रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, मेटल, फार्मा सहित ज्‍यादातर इंडेक्‍स हरे निशान में बंद हुए हैं. फिलहाज सेंसेक्‍स में 574 अंकों की तेजी दिख रही है और यह 63,990.22 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 179 अंक बढ़कर 18,996.20 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी नजर आ रही है. सेंसेक्‍स 30 के 26 शेयर हरे निशान में हैं, जबकि 4 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में TATAMOTORS, BAJFINANCE, SBIN, INFY, TITAN और BAJAJFINSV शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 15:23 (IST) 28 Jun 2023 बजाज फाइनेंस और BYD इंडिया की साझेदारी लीडिंग न्यू एनर्जी व्हीकल निर्माता कंपनी BYD की सब्सिडियरी कंपनी बीवाईडी इंडिया ने बजाज फिनसर्व लिमिटेड की लोन देने वाली शाखा बजाज फाइनेंस लिमिटेड (BFL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया है. जिसका उद्देश्य पूरे भारत में BYD डीलरों और ग्राहकों को व्यापक व्हीकल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस (वाहन वित्तपोषण समाधान) प्रदान करना है, जिससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके. इस पार्टनरशिप से ग्राहकों और डीलरों को अलग अलग तरह के फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस तक पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी. 14:38 (IST) 28 Jun 2023 सेंसेक्‍स पहली बार 64000 के पार आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स अपने आलटाइम हाई पर पहुंच गए हैं. सेंसेक्‍स करीब 600 अंक मजबूत होकर पहली बार 64000 के पार पहुंच गया है. जबकि निफ्टी 19000 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में बाजार में चौतरफा तेजी है. 14:37 (IST) 28 Jun 2023 वेदांता के डिस्प्ले कारोबार के सीईओ वेदांता समूह ने कहा कि वाई जे चेन को उसके डिस्प्ले कारोबार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है. कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि चेन भारत का पहला डिस्प्ले विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना की अगुवाई करेंगे. इसके पहले वह चीन की डिस्प्ले विनिर्माता एचकेसी कॉर्प में कार्यकारी उपाध्यक्ष थे. 14:37 (IST) 28 Jun 2023 जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में निवेश किया दिग्‍गज निवेशक राजीव जैन का अडानी ग्रुप शेयरों पर भरोसा बना हुआ है. राजीव जैन की कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स (GQG Partners) ने बीते 4 महीने में तीसरी बार अडानी ग्रुप कंपनियों में निवेश किया है. जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में करीब 100 करोड़ डॉलर का निवेश किया है. जीक्यूजी पार्टनर्स और दूसरे निवेशकों ने ब्लॉक डील के जरिए अडानी ग्रुप में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है. जीक्यूजी पार्टनर्स, IHC और अन्य निवेशकों ने अदानी ग्रुप की कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के शेयर खरीदे हैं. अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में ब्लॉक डील के जरिए 1.8 करोड़ शेयर खरीदे गए, जबकि अडानी ग्रीन में 3.52 करोड़ शेयरों की खरीदारी हुई. 09:34 (IST) 28 Jun 2023 HDFC Bank News हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का अपनी ही अनुषंगी और निजी क्षेत्र के सबसे बड़े लेंडर एचडीएफसी बैंक में विलय 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा. एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि इस विलय प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के निदेशक मंडलों की 30 जून को अलग-अलग बैठक होगी. इस विलय के बारे में लगभग सारी मंजूरियां मिल चुकी हैं. विलय होने के बाद एचडीएफसी के शेयरों का लेनदेन 13 या 14 जुलाई से बंद हो जाएगा. अधिकतम 17 जुलाई से एचडीएफसी के शेयर एचडीएफसी बैंक के शेयरों के रूप में कारोबार करने लगेंगे. 09:34 (IST) 28 Jun 2023 NDTV News अडानी ग्रुप के नियंत्रण वाली मीडिया कंपनी एनडीटीवी के शेयरधारकों ने कंपनी में नए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गत दिसंबर में एनडीटीवी का अधिग्रहण करने के बाद अडानी ग्रुप ने इसके निदेशक मंडल में संजय पुगलिया और सेंथिल एस चेंगल्वरयन को निदेशक नियुक्त करने के साथ यू के सिन्हा और दीपाली बी गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था. कंपनी के शेयरधारकों ने इनकी नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों को ई-मतदान के जरिये स्वीकृति दे दी. 09:34 (IST) 28 Jun 2023 State Bank of India News भारतीय स्टेट बैंक को एसबीआई पेंशन फंड में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स द्वारा रखी गई पूरी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति से मंजूरी मिल गई है. हालांकि यह रेगुलेटरी अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है. 09:33 (IST) 28 Jun 2023 Infosys News देश के दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी ने भारत में क्‍लास 6 से लेकर आजीवन सीखने वाले छात्रों के लिए शिक्षा और सीखने में सुधार के लिए परिवर्तनकारी शिक्षण अनुभव प्रदाता स्किलसॉफ्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इंफोसिस शिक्षार्थियों को इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के माध्यम से प्रौद्योगिकी, नेतृत्व और व्यवसाय और व्यवहार कौशल बनाने के लिए डिजाइन की गई स्किलसॉफ्ट शिक्षण सामग्री तक फ्री में पहुंच प्रदान करेगी. 09:33 (IST) 28 Jun 2023 HUL News रोहित जावा ने दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का पदभार ग्रहण कर लिया है. जावा ने संजीव मेहता का स्थान लिया है जो सोमवार को कंपनी की सालाना आमसभा के बाद रिटायर हो गए. मेहता करीब एक दशक तक एचयूएल के शीर्ष पद पर रहे. जावा गत 1 अप्रैल से ही एचयूएल के अतिरिक्त निदेशक एवं मनोनीत सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे. 09:19 (IST) 28 Jun 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 27 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने मंगलवार को 2,024.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 27 जून 2023 को 1,991.35 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:19 (IST) 28 Jun 2023 क्रूड की कीमतों में गिरावट क्रूड की कीमतों में पिछले कुछ घंटों में गिरावट देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 2.6 फीसदी कमजोर होकर 72.26 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 2.4 फीसदी गिरकर 67.70 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. हालांकि ट्रेडर्स को एक बार फिर रेट हाइक की चिंता सता रही है, लेकिन डिमांड सुधरने से कीमतों को सपोर्ट मिला है. 09:16 (IST) 28 Jun 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.29 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई 225 भी 0.93 फीसदी मजबूत हुआ है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.35 फीसदी और हैंगसेंग में 0.16 फीसदी की बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.29 फीसदी तेजी है तो कोस्‍पी में 0.54 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.40 फीसदी की गिरावट है. 09:16 (IST) 28 Jun 2023 अमेरिकी बाजारों में रही तेजी मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है. Dow Jones 7 दिनों में पहली बार मजबूत होकर बंद हुआ. Dow Jones में 212 अंकों की तेजी रही और यह 33,926.74 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 1.15 फीसदी बढ़त रही और यह 4,378.41 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite करीब 1.65 फीसदी मजबूत होकर 13,555.67 के लेवल पर बंद हुआ. अब निवेशकों को साल की पहली छमाही खत्‍म होने पर फ्रेश इकोनॉमिक डाटा का इंतजार है.