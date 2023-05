Stock Market: सेंसेक्‍स 115 अंक बढ़कर बंद, निफ्टी 17398 पर, MARUTI टॉप गेनर, INFY टॉप लूजर

Stock Market News: सेंसेक्स में 115 अंकों की तेजी रही है और यह 59106 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 39 अंक बढ़कर 17398 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: नए फाइनेंशियल के पहले कारोबार दिन घरेलू शेयर बाजार में निवेशक अलर्ट नजर आए हैं.

Stock Market Update: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच नए फाइनेंशियल के पहले कारोबार दिन घरेलू शेयर बाजार में निवेशक अलर्ट नजर आए हैं. हालांकि बाजार मजबूत होकर बंद हुआ है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में बढ़त रही है. सेंसेक्स में करीब 100 अंकों की बढ़त रही है. जबकि निफ्टी 17400 के करीब पहुंच गया है. आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद हुए. फिलहाल सेंसेक्स में 115 अंकों की तेजी रही है और यह 59106 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 39 अंक बढ़कर 17398 के लेवल पर बंद हुआ है. आज के कारोबार में बाजार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो और रियल्‍टी इंडेक्‍स हरे निशान में बंद हुए हैं. वहीं आईटी, एफएमसीजी और मेटल लाल निशान में बंद हुए हैं. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी दिखी है. सेंसेक्‍स 30 के 22 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में MARUTI, BAJFINANCE, BHARTIARTL, NTPC, M&M, HCLTECH, INDUSINDBK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INFY, ITC, HINDUNILVR, TATASTEEL और TCS शामिल हैं.