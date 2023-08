Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 150 अंक टूटा, निफ्टी 19500 के नीचे, टॉप गेनर्स में RIL, टॉप लूजर्स में Airtel

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले बुधवार के कारोबार में यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत आज भी कमजोर नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के करोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में गिरावट है. सेंसेक्‍स में करीब 150 अंकों की गिरावट दिख रही है. जबकि निफ्टी 19500 के नीचे बना हुआ है. आज के कारोबार में ज्‍यादातर प्रमुख सेक्‍टर में कमजोरी नजर आ रही है. निफ्टी पर ऑटो, फार्मा और पीएसयू बैंक इंडेक्‍स हरे निशान में हैं तो बैंक, फाइनेंशियल, आईटी और मेटल समेत अन्‍य इंडेक्‍स लाल निशान में दिख रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 133 अंकों की कमजोरी है और यह 65650 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी भी 41 अंक टूटकर 19,486 के लेवल पर है. हैवीवेट शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर लाल निशान में तो 10 हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में SUNPHARMA, NTPC, TATAMOTORS, RELIANCE, HDFCBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ULTRACEMCO, BHARTIARTL, HUL, BAJAJFINSV, MARUTI, ICICIBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:40 (IST) 3 Aug 2023 सर्विसेज सेक्‍टर की ग्रोथ भारत में सेवा क्षेत्र की ग्रोथ जुलाई में 13 साल के उच्चस्तर पर पहुंच गई है. एक मंथली सर्वे में यह जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि मांग में उल्लेखनीय सुधार और अंतरराष्ट्रीय बिक्री बढ़ने से जुलाई में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आई है. मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जून के 58.5 से बढ़कर जुलाई में 62.3 पर पहुंच गया. 12:39 (IST) 3 Aug 2023 टाइटन कंपनी के शेयरों में गिरावट टाइटन कंपनी के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है. इंट्राडे में शेयर 3 फीसदी से ज्यादा टूटकर 2883 रुपये के भाव पर आ गया, जबकि बुधवार को यह 2977 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने बुधवार को जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और कंपनी का मुनाफा 4 फीसदी से ज्यादा घट गया है. गोल्ड की कीमतो में वोलेटिलिटी के चलते मुनाफे पर असर पड़ा है. हालांकि हर सेग्मेंट में ग्रोथ देखने को मिली है. 12:38 (IST) 3 Aug 2023 SBFC Finance IPO Open नॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस (SBFC Finance) का आईपीओ आज 3 अगस्त को खुल गया है और इसे 7 अगस्‍त तक सब्‍सक्राइब किया जा सकता है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 54 से 57 रुपये प्रति शेयर रखा है. आईपीओ का साइज 1025 करोड़ का है. इसमें फ्रेश इश्‍यू शेयर भी जारी होंगे और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस भी होगा. 11:28 (IST) 3 Aug 2023 Adani Wilmar News प्रमुख खाद्य तेल विनिर्माता कंपनी अडानी विल्मर को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. कंपनी ने कहा कि यह घाटा खाद्य तेल कीमतों में गिरावट के कारण हुआ है. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 194 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. अडानी विल्मर की आय जून तिमाही में 12 फीसदी गिरकर 12,928 करोड़ रुपये रही. अडानी विल्मर खाद्य तेल और अन्य खाद्य वस्तुओं को फॉर्च्यून ब्रांड के अंतर्गत बेचती है. 11:27 (IST) 3 Aug 2023 Indigo New देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 3090.6 करोड़ रुपये रहा है. एयरलाइन की ओर से जारी बयान के अनुसार, कंपनी का यह किसी भी तिमाही का सबसे ऊंचा मुनाफा है. कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,064.3 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी का रेवेन्‍यू जून तिमाही में 17,160.9 करोड़ रुपये रहा. 11:27 (IST) 3 Aug 2023 Tata Power News टाटा पावर की अनुषंगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने अपनी सौर परियोजनाओं से 350 मेगावाट बिजली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) को आपूर्ति करने के लिये 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति 200 मेगावाट और 150 मेगावाट की परियोजनाएं राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 11:27 (IST) 3 Aug 2023 HPCL News सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,203.90 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 10,196.94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. एचपीसीएल ने बताया कि जनवरी-मार्च, 2023 तिमाही के 3,222.62 करोड़ रुपये की तुलना में यह मुनाफा 92 फीसदी ज्यादा है. हालांकि परिचालन आय 2 फीसदी घटकर 1.18 लाख करोड़ रुपये रही. 11:26 (IST) 3 Aug 2023 Titan News ज्‍वैलरी और घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन का मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा 4 फीसदी घटकर 756 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 790 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. टाइटन कंपनी की कुल आय जून तिमाही में बढ़कर 11,070 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 9,131 करोड़ रुपये थी. सालाना आधार पर 19 फीसदी की ग्रोथ के साथ ज्‍वैलरी बिजनेस सबसे आगे बना रहा. 09:06 (IST) 3 Aug 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 2 अगस्‍त 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने बुधवार को 1877.84 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) भी नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 2 अगस्‍त को 2.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:06 (IST) 3 Aug 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 3 अगस्‍त के कारोबार में 4 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज GNFC को जोड़ा है. जबकि Hindustan Copper, Piramal Enterprises और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:06 (IST) 3 Aug 2023 क्रूड की कीमतों में गिरावट क्रूड की कीमतों हल्‍की गिरावट देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.93 फीसदी कमजोर होकर 84.12 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है. इसके पहले क्रूड ने अप्रैल में 84 डॉलर का लेवल टच किया था. वहीं अमेरिकी क्रूड WTI भी करीब 1.12 फीसदी कमजोर होकर 80.46 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. हालांकि ब्रेंट क्रूड ने इस साल की पूरी गिरावट की भरपाई कर ली है और पॉजिटिव में आ गया है. 09:05 (IST) 3 Aug 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. हालांकि GIFT NIFTY में फ्लैट ट्रेडिंग दिख रही है. वहीं निक्‍केई 225 में 1.44 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स 0.20 फीसदी तो हैंगसेंग 0.73 फीसदी कमजोर हुआ है. ताइवान वेटेड में 1.89 फीसदी गिरावट है तो कोस्‍पी में 1.79 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.35 फीसदी कमजोरी है. 09:05 (IST) 3 Aug 2023 यूएस मार्केट में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड बुधवार के कारोबार में यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली है. फिच द्वारा अमेरिका की दीर्घकालिक रेटिंग को डाउनग्रेड करने के बाद अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स पर भी दबाव दिखा. बुधवार को Dow Jones में 348 अंकों की कमजोरी रही और यह 35,283 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 63 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,513 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 310 अंकों की गिरावट रही और यह 13973 के लेवल पर बंद हुआ. फिच रेटिंग्स ने अमेरिका सरकार की क्रेडिट रेटिंग (साख) को घटा दिया है. फिच ने अमेरिका सरकार की रेटिंग को एक पायदान घटाकर ट्रिपल ए (एएए) से एए प्लस कर दिया है. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट