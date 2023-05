Stock Market: सेंसेक्‍स 347 अंक टूटकर बंद, निफ्टी 18534 पर; KOTAKBANK टॉप गेनर, AXISBANK टॉप लूजर

Stock Market Today: सेंसेक्‍स में 347 अंकों की कमजोरी है और यह 62,622.24 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 99 अंक टूटकर 18,534.40 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर रहे हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी बिकवाली देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स लाल निशान में बंद हुए हैं. सेंसेक्‍स करीब 350 अंक टूटकर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 18500 के करीब बंद हुआ है. आज के कारोबार में ज्‍यादातर सेक्‍टर पर दबाव रहा है. निफ्टी पर बैंक, आटो, फाइनेंशियल, मेटल लाल निशान में बंद हुए हैं. जबकि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी हरे निशान में बंद हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 347 अंकों की कमजोरी है और यह 62,622.24 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 99 अंक टूटकर 18,534.40 के लेवल पर बंद हुआ है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है. सेंसेक्‍स 30 के 19 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में KOTAKBANK, TECHM, BHARTIARTL, SUNPHARMA और TATAMOTORS शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में AXISBANK, NTPC, SBI, RELIANCE, HDFC शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 13:34 (IST) 31 May 2023 मणप्पुरम फाइनेंस ने ऐप पेश किया केरल की कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने बढ़ते डिजिटल लोन मार्केट का लाभ उठाने के लिए एक नया डिजिटल लोन ऐप ‘मा-मनी’ पेश किया है. कंपनी ने बयान में कहा कि इस ऐप को पेश करने का उद्देश्य ग्राहकों को मणप्पुरम फाइनेंस के सभी वित्तीय उत्पादों को एक साथ उपलब्ध कराना है. 13:33 (IST) 31 May 2023 सेबी का एफपीआई की ओर से प्रस्ताव सेबी ने ऊंचे जोखिम वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से अतिरिक्त खुलासे को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है. इससे न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) की जरूरत को लेकर किसी तरह की कोताही से बचा जा सकेगा. नियामक के संज्ञान में आया है कि कुछ एफपीआई ने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा एक कंपनी में केंद्रित किया हुआ है. 13:31 (IST) 31 May 2023 एक दशक से भी कम समय में बदल गया है भारत : रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है और आज विश्व व्यवस्था में एक स्थान हासिल करने की ओर है. अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. रिपोर्ट में कहा है कि आज भारत एशिया और वैश्विक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है. 12:08 (IST) 31 May 2023 Adani Port में तेजी गौतम अडानी ग्रुप के शेयर अडानी पोर्ट्स एंड स्‍पेशल इकोनॉमिक जोन में आज 1 फीरसदी की तेजी है और यह 742 रुपये पर पहुंच गया. इसमें 88 फीसदी रिकवरी देखने को मिली है. हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद यह 3 फरवरी को गिरकर अपने लो लेवल 395 रुपये पर पहुंच गया था. अब शेयर 742 रुपये पर ट्रेड कर रहार है, जो 24 जनवरी के लेवल से ज्‍यादा है. 09:10 (IST) 31 May 2023 Torrent Pharma News दवा कंपनी टॉरेंट फार्मा ने मार्च, 2023 में समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 287 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 118 करोड़ रुपये था. कंपनी ने कहा कि चौथी तिमाही में आमदनी बढ़कर 2,491 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,131 करोड़ रुपये थी. 09:10 (IST) 31 May 2023 NMDC News सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी ने लौह अयस्क ढेले (लम्प) और चूरे (फाइन्स) की दरें 300 रुपये और 450 रुपये प्रति टन घटा दी हैं. कंपनी ने कहा कि उसने ‘लम्प’ अयस्क की कीमत 3,900 रुपये प्रति टन तथा ‘फाइन्स’ की कीमत 3,560 रुपये प्रति टन निर्धारित की है. ‘लम्प’ उच्च स्तर का लौह अयस्त है जिसमें लोहे (एफई) 65.53 फीसदी होता जबकि फाइन्स में लोहे की मात्रा 64 फीसदी और उससे कम होती है. 09:09 (IST) 31 May 2023 Coal India New कोल इंडिया लिमिटेड ने गैर-कोकिंग कोयले की कीमतों में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इससे कंपनी को 2,703 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्‍यू मिलने की उम्मीद है. यह बढ़ोतरी बुधवार से लागू होगी. कोल इंडिया ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने ऊंचे ग्रेड के जी2 से जी10 ग्रेड के कोयले के दाम में वर्तमान में अधिसूचित कीमत पर 8 फीसदी की बढ़ोतरी की है. 09:09 (IST) 31 May 2023 Adani Ports News अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) का मुनाफा मार्च तिमाही में 2.63 फीसदी बढ़कर 1,140.97 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉजिस्टिक्स कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,111.63 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. तिमाही के दौरान कंपनी की आय बढ़कर 6,179.12 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,739.08 करोड़ रुपये थी. 09:09 (IST) 31 May 2023 Patanjali Foods News खाद्य तेल और रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड का मुनाफा मार्च, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही में 12 फीसदी बढ़कर 263.7 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 234.43 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आय बढ़कर 7,962.95 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 6,676.19 करोड़ रुपये थी. 09:08 (IST) 31 May 2023 FII और DII डाटा 30 मई यानी मंगलवार के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. 30 मई को FIIs ने बाजार में 2,085.62 करोड़ का शुद्ध निवेश किया. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. एनएसई पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसारा उन्‍होंने 30 मई 2023 को 438.93 करोड़ के शेयर बेचे दिए. 09:08 (IST) 31 May 2023 ब्रेंट क्रूड 74 डॉलर के नीचे ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 4.6 फीसदी टूटकर 73.54 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी US WTI भी करीब 4.5 फीसदी टूटकर 69.46 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. 09:07 (IST) 31 May 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.41 फीसदी और निक्‍केई 225 में 1.14 फीसदी कमजोरी दिख रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.67 फीसदी और हैंगसेंग में 2.20 फीसदी गिरावट है. ताइवान वेटड और कोस्‍पी में 0.33 फीसदी और 0.09 फीसदी तो शंघाई कंपोजिट में 0.56 फीसदी कमजोरी देखने को मिल रही है. 09:07 (IST) 31 May 2023 Dow Jones 51 अंक टूटकर बंद मंगलवार को अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखने को मिला. मंगलवार को Dow Jones में 51 अंकों की गिरावट रही और यह 33,042.78 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स पूरी तरह से फ्लैट 4,205.52 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 42 अंकों की तेजी रही और यह 13,017.43 के लेवल पर बंद हुआ. राष्ट्रपति जो बिडेन और हाउस मेजॉरिटी लीडर केविन मैक्कार्थी कर्ज की सीमा बढ़ाने और डिफॉल्‍ट से बचने के लिए एक समझौते पर पहुंचते दिख रहे हैं. बाजार की नजरें इसी पर टिकी हैं. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट