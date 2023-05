Stock Market: सेंसेक्स 556 अंक बढ़कर बंद, निफ्टी 18256 पर, BAJFINANCE-HDFC टॉप गेनर, INDUSINDBK टॉप लूजर

Stock Market News: सेंसेक्स में 556 अंकों की तेजी रही है और यह 61749 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 166 अंक बढ़कर 18256 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिली है.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी रही है. सेंसेक्स करीब 550 अंक मजबूत हुआ है तो निफ्टी 18250 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, मेटल, IT, फार्मा, आटो और रियल्टी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. सिर्फ FMCG इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ है. फिलहाल सेंसेक्स में 556 अंकों की तेजी रही है और यह 61749 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 166 अंक बढ़कर 18256 के लेवल पर बंद हुआ है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी रही है. सेंसेक्स 30 के 21 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं तो 9 लाल निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में BAJFINANCE, HDFC, HDFCBANK, SBI, TCS, RIL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INDUSINDBK, NESTLEIND, TATAMOTORS, ITC, WIPRO शामिल हैं. ग्लोबल संकेतों की बात करें तो यूएस फेड ने दरों में बढ़ोतरी की है. आज एशियाई बाजारों पर दबाव रहा है तो बुधवार को अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 15:16 (IST) 4 May 2023 अडानी पोर्ट्स ने बिक्री सौदा पूरा किया अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने कुल 3 करोड़ डॉलर में म्यामां बंदरगाह की बिक्री का सौदा पूरा कर लिया है. एपीएसईजेड ने मई, 2022 में म्यामां बंदरगाह की बिक्री के लिए शेयर खरीद करार (एसपीए) की घोषणा की थी. एसपीए में परियोजना को पूरा करने और खरीदार को कारोबार करने के लिए सुगमता से जरूरी मंजूरियों जैसी शर्तें शामिल थीं. खरीदार द्वारा कंपनी को सभी जरूरी अनुपालन पूरा करने के तीन कारोबारी दिन में इस राशि का भुगतान किया जाएगा. 15:06 (IST) 4 May 2023 HDFC का मुनाफा 20% बढ़कर 4426 करोड़ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (HDFC) के लिए मार्च तिमाही दमदार रही है. कंपनी HDFC ने वित्‍त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 4426 करोड़ के करीब मुनाफा दर्ज किया है. यह सालाना आधार पर करीब 20 फीसदी ज्‍यादा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 3700.32 करोड़ का मुनाफा हुआ था. मार्च तिमाही में HDFC का रेवेन्‍यू 16,679.43 करोड़ हो गया है. यह सालाना आधार पर 36.6 फीसदी ज्‍यादा है. HDFC का नेट इंटरेस्‍ट इनकम (NII) मार्च तिमाही में 5,321 करोड़ हो गया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 4,601 करोड़ था. यानी इसमें सालाना आधार र 16 फीसदी ग्रोथ रही. SGX Nifty में 0.30 फीसदी गिरावट है तो निक्‍केई 225 करीब 0.12 फीसदी मजबूत हुआ है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है तो हैंगसेंग करीब 1 फीसदी मजबूत हुआ है. ताइवान वेटेड 0.12 फीसदी चढ़ा है तो कोस्‍पी में 0.19 फीसदी गिरावट है. शंघाई कंपोजिट में 0.35 फीसदी बढ़त है. 09:14 (IST) 4 May 2023 Dow Jones में 270 अंकों की रही गिरावट फेडरल रिजर्व द्वारा ब्‍याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद एस एंड पी 500 फ्यूचर्स व अन्‍य स्