Stock Market: बैंक शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्‍स लाल निशान में बंद, निफ्टी 19400 के नीचे, HDFC ट्विंस टॉप लूजर्स

Stock Market News: सेंसेक्‍स में 33 अंकों की कमजोरी रही है और यह 65,446.04 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 10 अंक बढ़कर 19,399 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर रहे हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिली है. आज के कारोबार मे सेंसेक्‍स लाल निशान में बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 19400 के नीचे. सेंसेक्‍स में करीब 30 अंकों की कमजोरी रही है. आज के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव रहा है. निफ्टी पर दोनों इंडेक्‍स लाल निशान में बंद हुए हैं. हालांकि ऑटो, आईटी, फार्मा और मेटल इंडेक्‍स हरे निशान में बंद हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 33 अंकों की कमजोरी रही है और यह 65,446.04 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 10 अंक बढ़कर 19,399 के लेवल पर बंद हुआ है. हैवीवेट शेयरों में आज खरीदारी रही है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में MARUTI, TECHM शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HDFC, HDFCBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 13:41 (IST) 5 Jul 2023 सुस्त पड़ी सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ भारत में सेवा क्षेत्र की ग्रोथ जून में सुस्त पड़कर तीन माह के निचले स्तर पर आ गई है. एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है. हालांकि, भारतीय सेवाप्रदाता लगातार सकारात्मक मांग के रुझान का संकेत दे रहे हैं, जिससे नए कारोबार की मात्रा और रोजगार सृजन में ग्रोथ हुई है. मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जून में घटकर 58.5 पर आ गया, मार्च में यह 61.2 पर था. सेवा पीएमआई का सूचकांक लगातार 23वें महीने 50 से ऊपर बना हुआ है. 13:39 (IST) 5 Jul 2023 मैक्रोटेक डेवलपर्स की बिक्री बुकिंग बढ़ी रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में 17 फीसदी बढ़कर 3,350 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इस दौरान कंपनी ने 12,000 करोड़ रुपये की बिक्री क्षमता वाले पांच नए भूखंड या जमीन के टुकड़े जोड़े हैं. लोढ़ा ब्रांड के तहत संपत्ति बेचने वाली मैक्रोटेक डेवलपर्स ने एक साल पहले की समान अवधि में 2,860 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग दर्ज की थी. 13:38 (IST) 5 Jul 2023 आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक में तेजी मर्जर को मंजूरी मिलने के बाद आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक के शेयरों में हलचल है और आज लगातार दूसरे दिन इसमें तेजी नजर आ रही है. यह 80 रुपये के करीब पहुंच गया है. आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर भी अपने रिकॉर्ड हाई 117 रुपये पर पहुंच गया. फिलहाल मर्जर के एलान के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक में मुनाफा वसूली करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि यह शेयर पहले ही अच्‍छा खासा रिटर्न दे चुका है. ऐसे में निवेशक मुनाफा भुना सकते हैं. 13:37 (IST) 5 Jul 2023 PKH Ventures IPO रद्द कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी फर्म PKH वेंचर्स लिमिटेड (PKH Ventures) ने अपना आईपीओ रद्द करने का फैसला किया है. 4 जुलाई को न सिर्फ आईपीओ के लिए सब्‍सक्रिप्‍शन बंद हुआ, बल्कि कंपनी ने इसे कैंसल भी कर दिया. असल में 30 जून से 4 जुलाई तक खुले इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से बेहद सुस्‍त रिस्‍पांस मिला और यह 100 फीसदी भी नहीं भर पाया. जिसके बाद कंपनी ने इसे कैंसल करने का फैसला किया है. 11:13 (IST) 5 Jul 2023 HDFC Bank के डिपॉजिट में मजबूती HDFC Bank का एडवांस 30 जून के अंत तक सालाना आधार पर 15.8 फीसदी बढ़कर 16,15,500 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले यानी 30 जून 2022 तक 13,95100 करोड़ रहा था. बैंक का डिपॉजिट Q1FY24 में लगभग 19,130 ​​बिलियन रुपये हो गया, जो एक साल पहले के 16,048 बिलियन रुपये से लगभग 19.2 फीसदी ज्‍यादा है. वहीं इसमें Q4FY23 में 18,834 बिलियन रुपये से लगभग 1.6 फीसदी ग्रोथ रही है. मर्ज की गई एंटीटी का ग्रॉस एडवांस Q1FY24 में लगभग 22,450 बिलियन रुपये हो गया, जो 30 जून तक 19,859 बिलियन रुपये से लगभग 13.1 फीसदी अधिक है. 11:11 (IST) 5 Jul 2023 Minda Corporation News यूरोप बेस्‍ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप Societe Generale ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से 281 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर ऑटो कंपोनेंट निर्माता में 17.28 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं. हिस्सेदारी खरीदने की राशि 48.57 करोड़ रुपये है. 11:11 (IST) 5 Jul 2023 Suzlon Energy News विंड एंड सोलर एनर्जी सॉल्‍यूशंस प्रोवाइडर ने कहा कि उसके निदेशक मंडल की बैठक 7 जुलाई को होगी, जिसमें एक या अधिक या कॉम्बिनेशन ऑफ परमिसिबल तरीकों के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा. वहीं अगर जरूरी हो तो शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. 11:11 (IST) 5 Jul 2023 Bandhan Bank News निजी क्षेत्र के बैंक ने कहा कि जून वित्त वर्ष 24 को समाप्त तिमाही में उसके लोन और एडवांस 6.7% की बढ़ोतरी के साथ 1.03 लाख करोड़ रुपये हो गए, लेकिन QoQ में 5.5% की गिरावट आई है. कुल जमा 0.4% QoQ और 16.6% YoY बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिटेल डिपॉजिट सालाना आधार पर 5.9% बढ़कर 77,239 करोड़ रुपये और होलसेल डिपॉजिट सालाना आधार पर 55.4% बढ़कर 31,240 करोड़ रुपये हो गया. 11:11 (IST) 5 Jul 2023 Biocon News जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की सहायक इकाई बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने कहा है कि सूजन (इंफ्लेमेशन) से संबंधित कुछ बीमारियों के इलाज में मददगार उसकी दवा हुलियो अब अमेरिकी बाजार में भी उपलब्ध है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि हुलियो इंजेक्शन यूरोप और कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है. यह इंजेक्शन यूरोप में पिछले 5 साल और कनाडा में 2 साल से उपलब्ध था. 11:10 (IST) 5 Jul 2023 LTIMindtree News एनएसई इंडीसेज की इंडेक्‍स मेंटिनेंस सब-कमिटी (इक्विटी) ने 13 जुलाई से HDFC को बाहर करने और निफ्टी 50 में LTIMindtree को शामिल करने का निर्णय लिया है. जिंदल स्टील एंड पावर निफ्टी 100 इंडेक्स में HDFC और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में LTIMindtree की जगह लेगा. जबकि मैनकाइंड फार्मा निफ्टी 500 इंडेक्स में HDFC की जगह लेगा, वहीं निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में जिंदल स्टील एंड कंपनी HDFC की जगह लेगा. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में HDFC की जगह लेगा. 11:10 (IST) 5 Jul 2023 REC News सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी लिमिटेड राजस्थान में रिफाइनरी परियोजना के लिये एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि. (एचआरआरएल) को 4,785 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराएगी. एचआरआरएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार की ज्‍वॉइंट वेंचर है. एचपीसीएल की एचआरआरएल में 74 फीसदी हिस्सेदारी है. एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी 72,937 करोड़ रुपये की लागत से रिफाइनरी के साथ पेट्रोरसायन परिसर भी स्थापित कर रही है. 11:09 (IST) 5 Jul 2023 SBI News देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक को SBICAP वेंचर्स में SBICAPS द्वारा रखी गई पूरी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्रीय बोर्ड (ECCB) की कार्यकारी समिति से मंजूरी मिल गई है. यह सभी रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन है. SBICAPS, SBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. इस अधिग्रहण के लिए पूंजी की अनुमानित लागत 708.07 करोड़ रुपये होगी. 09:18 (IST) 5 Jul 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज के कारोबार में Indiabulls Housing Finance के स्‍टॉक में ट्रेडिंग बैन रहेगी. F&O सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:18 (IST) 5 Jul 2023 क्रूड की कीमतों पर अपडेट पिछले कुछ घंटों में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में नरमी देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 0.2 फीसदी गिरकर 76.11 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. मंगलवार को ब्रेंट क्रूड में 1.6 फीसदी तेजी आई थी. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी US WTI करीब 1.9 फीसदी बढ़कर 71.14 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. सऊदी अरब और रूस द्वारा प्रोडक्‍शन कट किए जाने के फैसले से सप्‍लई को लेकर चिंता बढ़ी है. 09:18 (IST) 5 Jul 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 4 जुलाई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने मंगलवार को 2,134.33 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 4 जुलाई 2023 को 785.48 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:17 (IST) 5 Jul 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख अमेरिकी बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है. आज GIFT NIFTY में फ्लैट ट्रेडिंग है तो निक्‍केई 225 में 0.36 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.54 फीसदी और हैंगसेंग में 1.15 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड में 0.16 फीसदी, कोस्‍पी में 0.34 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.42 फीसदी कमजोरी दिख रही है. 09:17 (IST) 5 Jul 2023 स्‍टॉक फ्यूचर्स में कमजोरी अमेरिकी बाजारों से कमजोर संकेत हैं. मंगलवार रात स्‍टॉक फ्यूचर्स में कमजोरी देखने को मिली है. Dow Jones फ्यूचर्स में 0.1%, S&P 500 और Nasdaq 100 फ्यूचर्स में 0.07% और 0.14% कमजोरी दिखी. मंगलवार को अमेरिकी बाजार इंडीपेंडेंस डे के मौके पर बंद रहे. जबकि उसके पहले सोमवार को बाजार हल्‍की बढ़त पर बंद हुए थे. Dow Jones में 11 अंकों की हल्‍की बढ़त रही थी और यह 34,418.47 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 5 अंकों की बढ़त रही और यह 4,455.59 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 29 अंकों की तेजी रही थी और यह 13,816.77 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट