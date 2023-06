Live

Stock Market Live: बाजार मजबूत, सेंसेक्‍स 190 अंक चढ़ा, निफ्टी 18650 के पार, टॉप गेनर्स में INFY-WIPRO

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड नजर आ रहा है. वहीं इसके पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी नजर आ रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में तेजी नजर आ रही है. सेंसेक्‍स करीब 200 अंक मजबूत हुआ है, जबकि निफ्टी भी 18650 के पार निकल गया. आज बाजार में तकरीबन हर सेक्‍टर में खरीदारी दिख रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, ऑटो, मेटल और फार्मा सहित ज्‍यादातर इंडेक्‍स हरे निशान में नजर आ रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 190 अंकों की तेजी है और यह 62,982.81 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 66 अंक बढ़कर 18665 के लेवल पर है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 29 शेयर हरे निशान में दिख रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में NESTLEIND, INFY, POWERGRID, WIPRO, NTPC, TATASTEEL, SBI शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में Bajaj Finance शामिल है. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 10:12 (IST) 7 Jun 2023 Adani Group Stocks News अडानी ग्रुप स्टॉक्स: बीएसई ने अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी विल्मर के लिए सर्किट लिमिट 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी है, जबकि अडानी पावर की सर्किट लिमिट 5 फीसदी से संशोधित होकर 20 फीसदी हो गई है. यह सर्किट लिमिट 7 जून से प्रभावी होगी. एक्सचेंज ने 477 शेयरों के लिए सर्किट लिमिट में संशोधन की घोषणा की है. 10:12 (IST) 7 Jun 2023 GMR Infrastructure News GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (GHIAL), जो GMR Infra की सहायक कंपनी है, ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर आईएलपी कोर वेंचर्स आई पीटीई लिमिटेड को लगभग 8.18 लाख वर्ग फुट गोदाम सुविधा को 188.1 करोड़ रुपये में बेच दिया है. आईएलपी कोर , Indospace Core PTE की सहायक कंपनी है, जो भारत में कोर लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट व्हीकल की सबसे बड़ी ऑपरेटर है. 10:11 (IST) 7 Jun 2023 Engineers India News नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (NALCO) ने कच्चे-अयस्क उत्पादन को बढ़ाने के लिए पोट्टांगी बॉक्साइट खानों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अपडेशन के लिए कंसल्‍टेंसी सर्विसेज प्रदान करने के लिए कंपनी का चयन किया है. जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपीएल) ने अंगुल में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्लांट के लिए बेसिक इंजीनियरिंग और डिटेल इंजीनियरिंग की आपूर्ति के लिए इंजीनियर्स इंडिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. ये ऑर्डर 20.55 करोड़ रुपये के हैं. 09:09 (IST) 7 Jun 2023 क्रूड 77 डॉलर के करीब ओपेक द्वारा प्रोडक्‍शन कट किए जाने के फैसले से कच्‍चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि पिछले कुछ घंटों में क्रूड की कीमतों में फ्लैट ट्रेडिंग रही है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में बिना किसी बदलाव के 77.42 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 0.2 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 72.27 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:09 (IST) 7 Jun 2023 FII और DII डाटा मंगलवार 6 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने मंगलवार को 385.71 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 6 जून 2023 को 489.02 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:05 (IST) 7 Jun 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड नजर आ रहा है. SGX Nifty में 0.15 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई 225 में करीब 1.5 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में भी 0.43 फीसदी कमजोरी है. हालांकि हैंगसेंग में 0.94 फीसदी, ताइवान वेटेड में 0.72 फीसदी और कोस्‍पी में 0.39 फीसदी की मजबूती नजर आ रही है. शंघाई कंपोजिट में 0.08 फीसदी की बढ़त है. 09:05 (IST) 7 Jun 2023 अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद मंगलवार को Dow Jones में 10 अंकों की तेजी रही और यह 33,573.28 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में भी 10 अंकों की बढ़त रही और यह 4283.85 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 47 अंकों की बढ़त रही और यह 13,276.42 के लेवल पर बंद हुआ है. यूएस में मई महीने का जॉब डाटा बेहतर आया है, जिससे इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हैं. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट