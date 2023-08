Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स और निफ्टी हरे निशान में, टॉप गेनर्स में SBI-MARUTI, टॉप लूजर्स में INFY-TCS

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले सोमवार के कारोबार में अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं.

Stock Market: आज के कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बढ़त नजर आ रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों हरे निशान में दिख रहे हैं. निफ्टभ्‍ 19600 के पार है. जबकि सेंसेक्‍स भी करीब 50 अंक मजबूत हुआ है. आज के कारोबार में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, फार्मा सहित ज्‍यादातर सेक्‍टर हरे निशान में दिख रहे हैं. हालांकि निफ्टी पर मेटल इंडेक्‍स लाल निशान में है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 47 अंकों की तेजी है और यह 66,000.73 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 14 अंक बढ़कर 19,610.85 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 23 शेयर हरे निशान में हैं, जबकि 7 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में NTPC, SBI, MARUTI, ULTRACEMCO, INDUSINDBK, TATAMOTORS शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में POWERGRID, INFY, TCS, ICICIBANK, RELIANCE शामिल हैं. Live Updates Stock Market News: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 13:07 (IST) 8 Aug 2023 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड डिजिटल अभियान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने आईएल टेककेयर ऐप के लिए डिजिटल अभियान शुरू किया है. इस ऐप में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण बातों को ट्रैक करने के लिए फेस स्कैन, वीडियो पर डॉक्टर परामर्श, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट (पोषण विशेषज्ञों) के साथ आहार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों तक पहुंच, वाटर रिमाइंडर, स्टेप अप चैलेंज जैसी सुविधाएं हैं. अभियान में इस ऐप का इस्‍तेमाल अंतरिक्ष में करते दिखाया गया है. 13:01 (IST) 8 Aug 2023 एफपीआई कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिये कॉरपोरेट बॉन्ड में उनके कुल कारोबार का 10 फीसदी शेयर बाजारों के ‘रिक्वेस्ट फॉर कोट’ (आरएफक्यू) मंच के जरिये करने को अनिवार्य कर दिया. इस पहल का मकसद इस खंड में नकदी को बढ़ाना है. 12:56 (IST) 8 Aug 2023 हीरो मोटोकॉर्प हार्ले-डेविडसन एक्स440 देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि उसे अभी तक हार्ले-डेविडसन एक्स440 के लिए कुल 25,597 बुकिंग मिली हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा कि चार जुलाई को शुरू हुई बुकिंग अब बंद कर दी गई है और दोबारा बुकिंग शुरू होने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता ने कहा कि इस खंड में हीरो मोटोकॉर्प के प्रवेश पर ग्राहकों का भरोसा देखकर बेहद खुशी है. इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि हमारी ज्यादातर बुकिंग शीर्ष मॉडल से आ रही हैं. 09:18 (IST) 8 Aug 2023 Coal India, Hindalco के नतीजे आज आज यानी 8 अगस्‍त 2023 को Coal India और Hindalco Industries के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. इनके अलावा Adani Ports, Oil India, Aarti Industries, Happiest Minds, IRCON, Phoenix Mills, Prestige Estates Projects, Utkarsh Small Finance Bank और Windlas Biotech के भी नतीजे आज आएंगे. 09:18 (IST) 8 Aug 2023 India Cements News इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को जून तिमाही में 73.58 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. इसका मुख्य कारण विक्रय मूल्य कम होना और वॉल्‍यूम में कमी है. कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 83.83 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. जून तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 5.12 फीसदी घटकर 1,436.74 करोड़ रुपये रह गयी, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,514.35 करोड़ रुपये थी. 09:18 (IST) 8 Aug 2023 Tata Chemicals News टाटा समूह की कंपनी टाटा केमिकल्स का जून तिमाही में मुनाफा 9.67 फीसदी घटकर 532 करोड़ रुपये रह गया. टाटा केमिकल्स ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी. इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 589 करोड़ रुपये था. समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 5.58 फीसदी बढ़कर 4218 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3,995 करोड़ रुपये थी. 09:18 (IST) 8 Aug 2023 Torrent Pharma News टॉरेंट फार्मा का जून तिमाही में मुनाफा 7 फीसदी बढ़कर 378 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 354 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में दवा कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी आमदनी बढ़कर 2,591 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,347 करोड़ रुपये थी. घरेलू बाजार में सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्‍यू 14.5 फीसदी बढ़कर 1,426 करोड़ रुपये रहा. 09:17 (IST) 8 Aug 2023 Adani Green News कतर के सरकारी संपत्ति कोष कतर निवेश प्राधिकरण (क्यूआईए) ने अडानी ग्रीन एनर्जी में करीब 50 करोड़ डॉलर में 2.5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी हासिल की है. इंडस्‍ट्री से जुड़े सूत्रों से यह जानकारी आ रही है. अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) के बाद ग्रुप की कंपनी में पर्यावरण, सामाजिक और कंपनी संचालन केंद्रित (ईएसजी) फंड का यह दूसरा निवेश है. इससे पहले, 2020 में, क्यूआईए ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सब्सिडियरी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. में 25.1 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था. 09:17 (IST) 8 Aug 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 8 अगस्‍त के कारोबार में 6 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज India Cements और Balrampur Chini Mills को जोड़ा है. जबकि Hindustan Copper, Piramal Enterprises, GNFC और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:17 (IST) 8 Aug 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 7 अगस्‍त 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने सोमवार को 1892.77 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 7 अगस्‍त को 1080.80 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:16 (IST) 8 Aug 2023 क्रूड 85 डॉलर के पार ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्‍की गिरावट आई है और यह अपने 4 महीने के हाई से कुछ नीचे आ गया है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड करीब 1 फीसदी फिसलकर 85.44 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी WTI भी करीब 1 फीसदी टूटकर 82.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. OPEC द्वारा प्रोडक्‍शन कट और रूस व यूक्रेन के बीच वार के चलते सप्‍लाई पर असर हो सकता है. जिसके चलते पिछले दिनों क्रूड में तेजी रही और आगे भी कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है. 09:16 (IST) 8 Aug 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. GIFT NIFTY में 0.19 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 0.32 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स फ्लैट है तो हैंगसेंग 1 फीसदी टूट गया है. ताइवान वेटेड में 0.67 फीसदी, कोस्‍पी में 0.04 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में भी 0.04 फीसदी गिरावट दिख रही है. 09:16 (IST) 8 Aug 2023 अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद सोमवार की रात स्टॉक फ्यूचर्स फ्लैट दिखे. हालांकि सोमवार के कारोबार में अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं. Dow Jones में 408 अंकों की तेजी रही और यह 35,473.13 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि S&P 500 इंडेक्‍स में 40 अंकों की बढ़त रही और यह 4518.44के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 85 अंकों की बढ़त रही और यह 13,994.40 के लेवल पर बंद हुआ है. यूएस में अर्निंग सीजन जारी है जासे मिला जुला बीत रहा है. Stock Market News: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट