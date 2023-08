Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 250 अंक टूटा, निफ्टी 19550 के नीचे, टॉप गेनर्स में TITAN, टॉप लूजर्स में ICICIBANK

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. जबकि मंगलवार के कारोबार में अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी दिख रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी की शुरूआत लाल निशान में हुई है. आज सेंसेक्‍स में करीब 250 अंकों की गिरावट दिख रही है. जबकि निफ्टी 19550 के नीचे चला गया है. आज के कारोबार में निफ्टी पर मीडिया, ​फार्मा और मेटल इंडेक्‍स हरे निशान में दिख रहे हैं. हालांकि निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी और ऑटो समेत ज्‍यादातर इंडेक्‍स लाल निशान में दिख रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 270 अंकों की गिरावट है और यह 65,576 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 23 अंक गिरकर 19,548 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है. सेंसेक्‍स 30 के 19 शेयर लाल निशान में दिख रहे हैं, जबकि 11 हरे निशान में. आज के टॉप गेनर्स में NTPC, TITAN, TECHM, M&M, JSWSTEEL, POWERGRID शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ICICIBANK, WIPRO, HINDUNILVR, INDUSINDBK, MARUTI, ITC शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 13:25 (IST) 9 Aug 2023 हैवेल्स इंडिया लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डेल्हीवेरी ने हैवेल्स इंडिया को एकीकृत भंडारण और परिवहन समाधान मुहैया कराने के लिए करार किया है. डेल्हीवेरी ने कहा कि उसे हैवेल्स इंडिया से पश्चिमी क्षेत्र में एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला समाधान का अनुबंध मिला है. हम हैवेल्स की सप्लाई चेन में बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए एक भरोसेमंद भागीदार बनकर काफी खुश हैं. चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में डेल्हीवेरी को 89.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. 13:23 (IST) 9 Aug 2023 मारुति: पुरानी कारों के कारोबार की बिक्री मारुति सुजुकी इंडिया लि. (एमएसआईएल) का पुरानी या सेकंड हैंड कारों का कारोबार 50 लाख इकाइयों को पार कर गया है. कंपनी ने अपने पुरानी कारों के कारोबार ‘ट्रू वैल्यू’ को 2001 में शुरू किया था. इंडस्ट्री में 22 साल पूरे करने के साथ ट्रू वैल्यू देश का सबसे भरोसेमंद पुरानी कारों का कारोबार बन गया है. अब ट्रू वैल्यू के ग्राहकों की संख्या 50 लाख इकाइयों को पार कर गई है. 12:33 (IST) 9 Aug 2023 बजाज फाइनेंस और होंडा कार्स इंडिया से मिलाया हाथ होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने देश की प्रमुख और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप में से एक बजाज फिनसर्व लिमिटेड की लोन देने वाली शाखा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है. यह ग्रुप अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक और किफायती दरों पर लोन (वित्तीय समाधान) प्रदान करता है. इस साझेदारी से होंडा के ग्राहकों को होंडा अमेज, होंडा सिटी और जल्द ही लॉन्च होने वाली नई एसयूवी होंडा एलिवेट की खरीद पर कम ब्याज दर पर और बिना किसी परेशानी के बेहद कम समय में लोन मंजूर होगा और इसके साथ ही ग्राहकों को कार फाइनेंस स्कीम का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. 10:57 (IST) 9 Aug 2023 आज आएंगे इन कंपनियों के नतीजे आज Tata Power Company, Zee Entertainment, Abbott India, Bajaj Consumer Care, Bata India, Berger Paints, Bharat Forge, CARE Ratings, Granules India, IRCTC, Kalyan Jewellers, Natco Pharma, PI Industries, Shankara Building Products, Trent के तिमाही नतीजे आएंगे. 10:56 (IST) 9 Aug 2023 Maruti Suzuki News मारुति सुजुकी इंडिया (एमआईएस), सुजुकी मोटर गुजरात में 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन (एसएमसी) को तरजीही आधार पर शेयर जारी करेगी. एमआईएस ने कहा कि उसके बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है. इस लेनदेन से एमआईएस में उसकी मूल कंपनी एसएमसी की हिस्सेदारी मौजूदा के 56.4 फीसदी से बढ़कर 58.28 फीसदी होने की उम्मीद है. 10:56 (IST) 9 Aug 2023 Tata Motors News टाटा मोटर्स इंडिया और उसकी लग्‍जरी वाहन इकाई जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बड़ी योजना है. हालांकि, कंपनी का इरादा फिलहाल हाइब्रिड वाहनों पर दांव लगाने का नहीं है. टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी अपने कम-से-कम 50 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक या हरित परिवहन वाहनों में बदलने की उम्मीद कर रही है. इसी तरह अनुषंगी कंपनी जेएलआर का लक्ष्य 2030 तक अपने 65 फीसदी वाहनों को हरित प्रौद्योगिकी पर लाने का है. 10:56 (IST) 9 Aug 2023 Coal India News कोल इंडिया (सीआईएल) का मुनाफा जून तिमाही में 10 फीसदी घटकर 7,941.40 करोड़ रुपये रहा. मुख्य रूप से खर्च बढ़ने से कंपनी का मुनाफा कम रहा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने 8,834.22 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय 4 फीसदी बढ़कर 37,521.03 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 36,086.65 करोड़ रुपये थी. 10:55 (IST) 9 Aug 2023 Adani Ports News अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन का मुनाफा मौजूदा वित्त वर्ष की जून तिमाही में 80 फीसदी से अधिक बढ़कर 2,119.38 करोड़ रुपये रहा है. मुख्य रूप से आमदनी बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा है. बीते वित्त वर्ष 2022-23 की इसी तिमाही में कंपनी को 1,177.46 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) की कुल आय जून, 2023 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 6,631.23 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 5,526.19 करोड़ रुपये थी. 10:55 (IST) 9 Aug 2023 TCS News सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को सरकार के सार्वजनिक खरीद मंच ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (जीईएम) का नया संस्करण तैयार करने ठेका मिला है. जीईएम मंच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकार के निकायों के लिए एक ऑनलाइन बाजार है, जहां पारदर्शी और कुशल तरीके से आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है. 09:16 (IST) 9 Aug 2023 F&O के तहत NSE पर स्‍टॉक बैन F&O के तहत NSE पर आज यानी 9 अगस्‍त के कारोबार में 6 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग पर बैन रहेगा. NSE ने इस लिस्‍ट में आज Chambal Fertilisers & Chemicals और Delta Corp को जोड़ा है. जबकि India Cements, Balrampur Chini Mills, Hindustan Copper और Indiabulls Housing Finance को रीटेन किया है. इस सेग्‍मेंट के तहत बैन सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल होती हैं, जिनके डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर गए हैं. 09:16 (IST) 9 Aug 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 8 अगस्‍त 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने मंगलवार को 711.34 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 8 अगस्‍त को 537.31 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:15 (IST) 9 Aug 2023 क्रूड 85 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्‍की गिरावट आई है और यह अपने 4 महीने के हाई से कुछ नीचे आ गया है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड करीब 0.50 फीसदी फिसलकर 85 डॉलर प्रति बैरल के आस पास ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी WTI भी करीब 0.62 फीसदी टूटकर 81.50 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. OPEC द्वारा प्रोडक्‍शन कट और रूस व यूक्रेन के बीच वार के चलते सप्‍लाई पर असर हो सकता है. जिसके चलते पिछले दिनों क्रूड में तेजी रही और आगे भी कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है. 09:15 (IST) 9 Aug 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. GIFT NIFTY में 0.19 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई 225 में 0.42 फीसदी कमजोरी दिख रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.12 फीसदी तो हैंगसेंग में 0.16 फीसदी की तेजी है. ताइवान वेटेड में 0.22 फीसदी और कोस्‍पी में 1.04 फीसदी बढ़त है. जबकि शंघाई कंपोजिट में 0.22 फीसदी गिरावट है. 09:15 (IST) 9 Aug 2023 Dow Jones में 159 अंक टूटकर बंद मंगलवार के कारोबार में अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. मंगलवार को Dow Jones में 159 अंकों की गिरावट रही और य‍ह 35,314.49 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 19 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,499.38 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 110 अंकों की कमजोरी रही और यह 13,884.32 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट