Stock Market Live: SGX Nifty 0.20% मजबूत, Dow 169 अंक बढ़कर बंद, घरेलू बाजार की कैसी रहेगी चाल?

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है.

Stock Market Update Today: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है. गुरूवार को Dow Jones में 169 अंकों की तेजी रही और यह 33834 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि S&P 500 इंडेक्‍स में 26 अंकों की तेजी रही और यह 4294 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 134 अंकों की मजबूती रही और यह 13,239 के लेवल पर बंद हुआ. यूएस में मई महीने के लिए जॉब डाटा बेहतर आया है, जिससे इकोनॉमी को लेकर संकेत बेहतर हुए हैं. एशिया की बात करें तो SGX Nifty में 0.20 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई भी 1.58 फीसदी मजबूत दिख रहा है. वहीं स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.16 फीसदी और हैंगसेंग में 0.25 फीसदी कमजोरी है. ताइवान वेटेड में 0.76 फीसदी और कोस्‍पी में 0.98 फीसदी बढ़त है. वहीं शंघाई कंपोजिट 0.10 फीसदी कमजोर हुआ है.

08:53 (IST) 9 Jun 2023 Mahindra & Mahindra News महिंद्रा एंड महिंद्रा सुप्रो सीएनजी डुओ की पेशकश के साथ दोहरे ईंधन वाले छोटे कमर्शियल व्‍हीकल सेग्‍म्‍मेंट में उतर गई है. इस गाड़ी की शोरूम कीमत 6.32 लाख रुपये है. सुप्रो सीएनजी डुओ सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चल सकती है. यह मॉडल 750 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 75 किलो की सीएनजी टैंक क्षमता के साथ आता है. इसमें 5 लीटर का पेट्रोल टैंक भी है. यानी एक बार सीएनजी भरवाने के बाद यह वाहन 325 किलोमीटर तक चल सकता है.

08:53 (IST) 9 Jun 2023 Hero MotoCorp News हीरो मोटोकॉर्प भविष्य की तैयारियों के तहत प्रीमियम वाहनों के लिए अपने मौजूदा बिक्री बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगी. इसके साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कमर कस रही है. हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता ने मिड टर्म में कंपनी की 3 प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि वह प्रीमियम सेग्‍मेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने, कंप्यूटर सेग्‍मेंट का विस्तार करने और इलेक्ट्रिक दोपहिया सेग्‍मेंट में लीडिंग पोजिशन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

08:53 (IST) 9 Jun 2023 FII और DII डाटा गुरूवार 8 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने गुरूवार 212.40 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 8 जून 2023 को 405.01 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

08:52 (IST) 9 Jun 2023 ब्रेंट क्रूड में तेजी डिमांड में कुछ कमजोरी और स्‍लोडाउन की आशंकाओं के चलते पिछले कुछ घंटों में क्रूड की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 0.4 फीसदी कमजोर होकर 76.65 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 0.66 फीसदी टूटकर 72.05 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है.

08:52 (IST) 9 Jun 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.20 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई भी 1.58 फीसदी मजबूत दिख रहा है. वहीं स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.16 फीसदी और हैंगसेंग में 0.25 फीसदी कमजोरी है. ताइवान वेटेड में 0.76 फीसदी और कोस्‍पी में 0.98 फीसदी बढ़त है. वहीं शंघाई कंपोजिट 0.10 फीसदी कमजोर हुआ है.

08:52 (IST) 9 Jun 2023 Dow Jones 169 अंक बढ़कर बंद गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है. गुरूवार को Dow Jones में 169 अंकों की तेजी रही और यह 33834 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि S&P 500 इंडेक्‍स में 26 अंकों की तेजी रही और यह 4294 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 134 अंकों की मजबूती रही और यह 13,239 के लेवल पर बंद हुआ. यूएस में मई महीने के लिए जॉब डाटा बेहतर आया है, जिससे इकोनॉमी को लेकर संकेत बेहतर हुए हैं.