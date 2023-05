Stock Market: सेंसेक्स और निफ्टी पूरी बढ़त गंवाकर फ्लैट बंद, INDUSINDBK टॉप गेनर, ITC टॉप लूजर

Stock Market News: सेंसेक्‍स में 3 अंकों की कमजोरी रही है और यह 61,761 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 2 अंक बढ़कर 18,266 के लेवल पर बंद हुआ है.

Stock Market: बाजार की शुरूआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन बाद में गिरावट आ गई.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स पूरी बढ़त गंवाकर फ्लैट बंद हुए हैं. सेंसेक्‍स लाल निशान में बंद हुआ तो निफ्टी में मामूली बढ़त रही. बाजार में आज मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, FMCG, मेटल और रियल्टी इंडेक्‍स लाल निशान में बंद हुए हैं. जबकि आईटी, ऑटो और फार्मा इंडेक्‍स हरे निशान में बंद हुए. फिलहाल सेंसेक्‍स में 3 अंकों की कमजोरी रही है और यह 61,761 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 2 अंक बढ़कर 18,266 के लेवल पर बंद हुआ है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 18 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में INDUSINDBK, TCS, AXISBANK, TATAMOTORS, M&M, WIPRO, HCLTECH शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ITC, SBIN, BAJFINANCE, NTPC, POWERGRID, ICICIBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 14:17 (IST) 9 May 2023 ‘सब्जी कूलर’: रूकार्ट और एसबीआई का गठजोड़ कृषि प्रौद्योगिकी फर्म रूकार्ट ने अपने ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए एसबीआई के साथ करार किया है. इस करार से ग्राहकों को फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने वाले 'सब्जी कूलर' को खरीदने में सुविधा होगी. रूकार्ट के सब्जी कूलर में सिर्फ एक दिन में 20 लीटर पानी की जरूरत होती है. यह फलों, फूलों और सब्जियों को 4-6 दिनों तक अधिक ताजा रखता है. एक सब्जी कूलर की लागत 50,000 रुपये है और इसकी भंडारण क्षमता 100 किलोग्राम है. 11:26 (IST) 9 May 2023 भारत की सॉवरेन रेटिंग ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्‍टेबल आउटलुक के साथ 'BBB' बनाए रखा है. रेटिंग एजेंसी ने इसके पीछे भारत की विकास दर के मजबूत रहने और इसके बाहरी वित्तीय लचीलेपन की ताकत को कारण बताया है. फिच रेटिंग्स ने कहा कि सॉवरेन रेटिंग के लिए मजबूत ग्रोथ क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है. भारत की रेटिंग अन्य समकक्षों की तुलना में मजबूत ग्रोथ आउटलुक और बाहरी वित्तीय लचीलापन दर्शाती है, जिसने भारत को पिछले साल बड़े बाहरी झटकों से निपटने में मदद की है. 11:25 (IST) 9 May 2023 Mankind Pharma की मजबूत लिस्टिंग फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma) के आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को लिस्टिंग पर शानदार रिटर्न मिला है. असल में Mankind Pharma ने शेयर बाजार में दमदार एंट्री मारी है. बीएसई पर कंपनी का शेयर 22 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम के साथ 1322 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जबकि प्राइस बैंड 1080 रुपये था. यानी हर शेयर पर निवेशकों को 242 रुपये का मुनाफा हुआ है. इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से भी शानदार रिस्पांस मिला था. 09:16 (IST) 9 May 2023 Mankind Pharma की आज होगी लिस्टिंग फार्मा कंपनी Mankind Pharma की आज शेयर बाजार में बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग होगी. इश्यू प्राइस 1080 रुपये था, जबकि इसे 15 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला. ग्रे मार्केट में शेयर 10 फीसदी के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. 09:14 (IST) 9 May 2023 Lupin, Birla Corp के नतीजे आज आज Lupin और Birla Corp के तिमाही नतीजे आएंगे. इनके अलावा आज Raymond, Reliance Infrastructure, Apollo Tyres, Castrol India, Chalet Hotels, Godrej Agrovet, Hatsun Agro Product, Indraprastha Gas, KSB, Matrimony.com, Nazara Technologies, Nuvoco Vistas, Rain Industries, Shipping Corporation, SRF के भी नतीजे जारी होने वाले हैं. 09:13 (IST) 9 May 2023 Exide Industries News बैटरी बनाने वाली एक्साइड इंडस्ट्रीज कामुनाफा मार्च तिमाही में 181 करोड़ रुपये रहा. इससे पूर्व वित्त वर्ष 2021-22 की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3953 करोड़ रुपये था. एक्साइड इंडस्ट्रीज की परिचालन आय 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 3,677 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 3,523 करोड़ रुपये थी. 09:13 (IST) 9 May 2023 Canara Bank News सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक का मुनाफा मार्च तिमाही में लगभग दोगुना होकर 3174.74 करोड़ रुपये रहा. मुख्य रूप से उच्च ब्याज आय के कारण उसका मुनाफा बढ़ा. बैंक ने 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में 1,666.22 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था. शुद्ध ब्याज आय 23.01 फीसदी बढ़कर 3232.84 करोड रुपये हो गई. 09:13 (IST) 9 May 2023 Indian Bank News सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का मुनाफा मार्च तिमाही में 47 फीसदी बढ़कर 1,447 करोड़ रुपये हो गया. बैंक ने बताया कि फंसे हुए कर्ज में कमी और ब्याज आय बढ़ने से उसका परिणाम बेहतर रहा. एक साल पहले इसी अवधि में बैंक ने 984 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक की कुल आय सालाना आधार पर 11,405 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,238 करोड़ रुपये हो गई. ब्याज आय बढ़कर 12,244 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 9,832 करोड़ रुपये थी. 09:13 (IST) 9 May 2023 UPL News कृषि समाधान देने वाली कंपनी यूपीएल का मुनाफा मार्च तिमाही में 42.56 फीसदी घटकर 792 करोड़ रुपये रह गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 1,379 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. एक साल पहले की समान अवधि के 15,861 करोड़ रुपये के रेवेन्‍यू की तुलना में मार्च तिमाही में रेवेन्‍यू 4.46 फीसदी बढ़कर 16,569 करोड़ रुपये हो गया. 09:12 (IST) 9 May 2023 VIP Industries सूटकेस बनाने वाली कंपनी VIP Industries को मार्च, 2023 तिमाही में 4.26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. तिमाही के दौरान कुछ अपवादस्वरूप नुकसान की वजह से कंपनी को घाटा हुआ है. कंपनी ने एक साल पहले जनवरी-मार्च तिमाही में 12.39 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. मार्च तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 26.6 फीसदी बढ़कर 450.57 करोड़ रुपये हो गई, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 355.90 करोड़ रुपये थी. 09:12 (IST) 9 May 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 8 मई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार उन्होंने 8 मई को बाजार में 2,123.76 करोड़ रुपये का निवेश किया. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्होंने 8 मई को करीब 245.27 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:11 (IST) 9 May 2023 ब्रेंट क्रूड में 2 फीसदी तेजी ब्रेंट क्रूड में 2 फीसदी तेजी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 2.19 फीसदी बढ़कर 76.95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 2.5 फीसदी बढ़कर 73.12 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:11 (IST) 9 May 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.04 फीसदी कमजोरी है तो स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.26 फीसदी गिरावट है. हैंगसेंग में 0.39 फीसदी कमजोरी है. निक्‍केई 225 में 0.77 फीसदी बढ़त है तो ताइवान वेटेड में फ्लैट ट्रेडिंग है. कोस्‍पी भी 0.49 फीसदी कमजोर हुआ है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.42 फीसदी बढ़त देखने को मिल रही है. 09:11 (IST) 9 May 2023 Dow Jones 56 अंक गिरकर बंद सोमवार के कारोबार में यूएस मार्केट पर दबाव देखने को मिला. इनफ्लेशन को लेकर निवेशक अलर्ट रहे. सोमवार को Dow Jones में 56 अंकों की गिरावट रही और यह 33,618.69 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 2 अंकों की मामूली तेजी रही और यह 4138.12 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 22 अंकों की तेजी रही और यह 12,256.92 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट