Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स कमजोर होकर बंद हुए हैं. सेंसेक्स में 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही है तो निफ्टी 18100 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है. निफ्टी पर बैंक, आईटी, फाइनेंशियल, आटो, मेटल, फार्मा साहित ज्यादातर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं. सिर्फ एफएमसीजी और रियल्टी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए है. फिलहाल सेंसेक्स में 161 अंकों की गिरावट रही है और यह 61193 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 58 अंक टूटकर 18090 के लेवल पर बंद हुआ है. हैवीवेट शेयरों में बिकवाली रही है. सेंसेक्स 30 के 20 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप लूजर्स में BHARTIARTL, TECHM, AXISBANK, BAJFINANCE, LT, TCS शामिल हैं. जबकि टॉप गेनर्स में HINDUNILVR, ASIANPAINT, TATAMOTORS, ITC, MARUTI शामिल हैं. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिली है. वहीं मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 15:35 (IST) 3 May 2023 Adani Wilmar का Q4 मुनाफा 60% घटा अडानी ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर (Adani Wilmar) का चौथी तिमाही का मुनाफा (PAT) 60 फीसदी घटकर 93.61 करोड़ रुपये रहा है. एडिबल आयल सेक्टर की प्रमुख कंपनी अडानी विल्मर का मुनाफा एक साल पहले की समान तिमाही में 234.29 करोड़ रुपये रहा था. मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी घट गया है. मार्च तिमाही के दौरान अडानी विल्मर की कुल आय 7 फीसदी घटकर 13,945.02 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 14,979.83 करोड़ रुपये थी. पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में अडानी विल्मर का मुनाफा 803.73 करोड़ रुपये से घटकर 582.12 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि, वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की आय बढ़कर 58,446.16 करोड़ रुपये हो गई. 15:33 (IST) 3 May 2023 जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और द्वारा स्मार्टगोल्ड में साझेदारी फिनटेक कंपनी द्वारा स्मार्टगोल्ड (Dvara SmartGold) ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, ताकि ग्राहकों को आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से गोल्ड लोन की पेशकश की जा सके. शुरू में यह पेशकश तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए होगी. इस साझेदारी के तहत, द्वारा स्मार्टगोल्ड के ग्राहकों के पास गोल्ड लोन के लिए आवेदन करने और सीधे अपने बैंक अकाउंट में लोन पाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का विकल्प होगा. इसके अतिरिक्त लोन रियायती ब्याज दरों पर दिया जाएगा, वहीं भुगतान की शर्तें भी आसान होंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक अपनी शर्तों पर लोन पा सकें. 14:37 (IST) 3 May 2023 अडानी विल्मर का मुनाफा 60 फीसदी घटा खाद्य तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अडानी विल्मर का बीते वित्त वर्ष की मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 60 फीसदी घटकर 93.61 करोड़ रुपये रह गया है. आमदनी घटने से कंपनी का मुनाफा भी नीचे आया है. इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 234.29 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय घटकर 13,945.02 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 14,979.83 करोड़ रुपये थी. 14:37 (IST) 3 May 2023 सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 13 साल के हाई पर देश में सेवा क्षेत्र की वृद्धि अप्रैल में करीब 13 साल के उच्चस्तर पर पहुंच गई. एक मासिक सर्वे में बुधवार को यह जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि मजबूत मांग परिस्थितियों से नए कारोबार और उत्पादन में काफी तेज वृद्धि देखने को मिली. खास बात यह है कि कीमत के मोर्चे पर दबाव के बावजूद मांग बढ़ी है. मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज पीएमआई सूचकांक अप्रैल में बढ़कर 62 पर पहुंच गया. यह मार्च में 57.8 के स्‍तर पर था. 09:19 (IST) 3 May 2023 आज आएंगे Titan Company के नतीजे आज यानी 3 मई 2023 को Titan Company के तिमाही नतीजे आएंगे. इसके अलावा आज ABB India, Tata Chemicals, Petronet LNG, AAVAS Financiers, Anupam Rasayan, Adani Wilmar, Cholamandalam Investment, Godrej Properties, Havells India, KEC International, MRF, SIS, Sona BLW Precision और Sula Vineyards के भी नतीजे आएंगे. 09:19 (IST) 3 May 2023 UCO Bank सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक का मुनाफा चौथी तिमाही में 86.2 फीसदी बढ़कर 581.24 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.डूबा कर्ज घटने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है.इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में बैंक ने 312.18 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक ने वित्‍त वर्ष 2023 में 1,862.34 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो वित्‍त वर्ष 2022 के 929.76 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है. यह बैंक का किसी एक वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा लाभ है. 09:19 (IST) 3 May 2023 NMDC News सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी लिमिटेड का लौह अयस्क उत्पादन अप्रैल, 2023 में 11.42 फीसदी बढ़कर 35.1 लाख टन हो गया. पिछले साल इसी महीने में उसने 31.5 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था. पिछले महीने, कंपनी की बिक्री अप्रैल 2022 के 31.2 लाख टन से लगभग 10 फीसदी बढ़कर 34.3 लाख टन हो गई. 09:19 (IST) 3 May 2023 Tata Steel News टाटा स्टील का मुनाफा मार्च तिमाही में 84 फीसदी से अधिक घटकर 1,566.24 करोड़ रुपये रहा है. मुख्य रूप से आय कम होने से कंपनी का मुनाफा कम हुआ है. कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 9,835.12 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. टाटा स्टील की कुल आय चौथी तिमाही में घटकर 63,131.08 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2021-22 की इसी तिमाही में 69,615.70 करोड़ रुपये थी. 09:18 (IST) 3 May 2023 Adani Total Gas अडानी टोटल गैस का मुनाफा 31 मार्च, 2023 में समाप्त तिमाही में 21 फीसदी बढ़कर 97.91 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. अडानी टोटल गैस ने एक साल पहले की समान तिमाही में 81.09 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की सेल्‍स 2 फीसदी बढ़कर 19.3 करोड़ घनमीटर पर पहुंच गई. कंपनी परिवारों और उद्योगों को सीएनजी के अलावा पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) की आपूर्ति करती है. 09:18 (IST) 3 May 2023 Ambuja Cement News अंबुजा सीमेंट्स का मुनाफा 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही में 10.87 फीसदी घटकर 763.30 करोड़ रुपये रहा है. अंबुजा सीमेंट्स अब अडानी ग्रुप का हिस्सा है. कंपनी ने एक साल पहले जनवरी-मार्च तिमाही में 856.46 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय 7,965.98 करोड़ रुपये पर लगभग स्थिर रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7,900.04 करोड़ रुपये थी. 09:18 (IST) 3 May 2023 ITC News एनसीएलएटी ने डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाली कंपनी आईटीसी पर जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को निरस्त कर दिया है. आयोग पर आईटीसी पर जुर्माना लगाने का आदेश 'सेवलॉन' और 'शॉवर टु शॉवर' ब्रांड के अधिग्रहण की जानकारी नहीं देने पर लगाया था. कंपनी ने साल 2017 में इन दोनों ब्रांड का जॉनसन एंड जॉनसन से खरीदा था. 09:17 (IST) 3 May 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 2 मई 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार उन्होंने 2 मई को बाजार में 1,997.35 करोड़ का निवेश किया. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) भी नेट सेलर्स रहे. उन्होंने 2 मई को 394.05 करोड़ के शेयर बेच दिए. 09:17 (IST) 3 May 2023 क्रूड ऑयल में भारी गिरावट क्रूड ऑयल में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 5 फीसदी या 4 डॉलर टूटकर 75.32 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) 4 डॉलर या 5.3 फीसदी टूटकर 71.66 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:17 (IST) 3 May 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.47 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 करीब 0.12 फीसदी चढ़ा है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स और हैंगसेंग में 0.99 फीसदी और 1.72 फीसदी गिरावट है. ताइवान वेटेड में 0.46 फीसदी कमजोरी है तो कोस्‍पी भी 0.95 फीसदी टूट गया है. हालांकि शंघाई कंपोजिट में 1.12 फीसदी बढ़त है. 09:16 (IST) 3 May 2023 Dow Jones 367 अंक टूटकर बंद मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है. बैंकिंग क्राइसिस और फेडरल बैंक के रेपो रेट के निर्णय के पहले निवेशक अजर्ट रहे. मंगलवार को Dow Jones में 367.17 अंकों या 1.08 फीसदी गिरावट रही और यह 33,684.53 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 48 अंक टूटकर 4,119.58के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 132 अंक टूटकर 12,080.51 के लेवल पर बंद हुआ.