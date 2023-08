Live

Stock Market Live today: निफ्टी 19550 के ऊपर, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, Mahindra & Mahindra में बढ़त

Go to Live Updates Share Market live updates: मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार हरे रंग में खुला. फिलहाल सेंसेक्स 300 अंकों की बढ़त के साथ 66000 के उपर और निफ्टी 80 अंकों की बढ़त के साथ 19574 के उपर कारोबार कर रहा है. सुबह के शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी वायदा 23 अंक या 0.12 फीसदी बढ़कर 19,612 पर कारोबार कर रहा था. एशियाई बाजार सपाट कारोबार कर रहे थे. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.65 फीसदी, जापान का निक्केई 225 0.13 फीसदी, एशिया डॉव 0.15 फीसदी गिर गया, जबकि दक्षिण कोरिया का KOSPI 0.05 फिसदी और हांगकांग का हैंग सेंग 0.05 फीसदी ऊपर था. अमेरिकी बाजार शुक्रवार के सत्र को लाल रंग में समाप्त हुआ. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.43 फीसदी गिर गया, एसएंडपी 500 0.53 फीसदी गिर गया और टेक-हैवी नैस्डैक 0.36 फीसदी गिर गया. शुक्रवार को एनएसई निफ्टी 50 135.35 अंक या 0.70 फीसदी बढ़कर 19,517 पर और 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 480.57 अंक या 0.74 फीसदी चढ़कर 65,721.25 पर पहुंच गया. सेक्टोरल इंडेक्स में बैंक निफ्टी 0.82 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.79 फीसदी, निफ्टी आईटी 1.55 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.31 फ़ीसदी, निफ्टी फार्मा 0.94% और निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.25 फीसदी चढ़ा, जबकि निफ्टी ऑटो 0.33 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.70 फीसदी गिर गया. Live Updates 13:29 (IST) 7 Aug 2023 Paytm के शेयर में 11% से अधिक का उछाल पेटीएम ब्रांड के तहत सेवाएं देने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर में सोमवार को शुरुआती कारोबार में 11 फीसदी से अधिक का उछाल आया. कंपनी के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा के एंटफिन (नीदरलैंड) होल्डिंग बीवी से पेटीएम में 10.30 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा के बाद शेयर में उछाल आया है. 13:14 (IST) 7 Aug 2023 Indian Shelter Finance ने सेबी को जमा कराए प्रारंभिक दस्तावेज हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनी India Shelter Finance ने सेबी को प्रारंभिक दस्तावेज जमा करके IPO की प्रक्रिया शुरू कर दी है. IPO का लक्ष्य कुल 1,800 करोड़ रुपये जुटाने का है. 13:13 (IST) 7 Aug 2023 बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में 1% की बढ़त बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ Q1FY24 में सालाना आधार पर 87.7 फीसदी बढ़कर 4,070 करोड़ रुपये होने के बाद आज बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर मूल्य लगभग 1% बढ़कर 193.20 रुपये हो गया. 11:42 (IST) 7 Aug 2023 ब्रिटानिया का स्टॉक आज 2% गिरा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस आज 2% गिरकर 4,702.60 रुपये हो गया. कंपनी ने अपना राजकोषीय पहली तिमाही का मुनाफा 455.45 करोड़ रुपये पर पोस्ट किया, जो वित्त वर्ष 23 की इसी तिमाही के 335.74 करोड़ रुपये की तुलना में 35 फीसदी अधिक है. वहीं, ऑपेरशनल इनकम 8.4 फीसदी बढ़कर 4,010.70 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 3,700.96 करोड़ रुपये था. 10:12 (IST) 7 Aug 2023 508 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 508 रेलवे स्टेशन को नए सिरे विकसित करने के लिए आधारशिला रखी. प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कई स्टेशनों की सूरत बदलने के लिए नींव रखी. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के रेलवे स्टेशन भी नए सिरे से विकसित किए जाने हैं. देश के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने वाले रिडेवलपमेंट प्रोजक्ट पर कुल 24,470 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं 10:12 (IST) 7 Aug 2023 SBI का मार्केट कैप घटा मार्केट कैप यानी बाजार हैसियत के लिहाज से बीते हफ्ते टॉप 10 कंपनियों में 7 का संयुक्त रुप से मार्केट कैप 1,09,947.86 करोड़ रुपये घट गया. इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई (SBI) को सबसे अधिक नुकसान हुआ. पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स में 438.95 अंक या 0.66 फीसदी की गिरावट हुई. टॉप 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एसबीआई, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस नुकसान में रहे, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस के बाजार हैसियत में वृद्धि हुई. 09:24 (IST) 7 Aug 2023 हरे रंग में खुला भारतीय शेयर बाजार मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार हरे रंग में खुला. फिलहाल सेंसेक्स 165 अंकों की बढ़त के साथ 65886 पर और निफ्टी 57 अंकों की बढ़त के साथ 19574 पर कारोबार कर रहे हैं. 09:10 (IST) 7 Aug 2023 अमेरिकी बाजार में दिखा मिक्स्ड ट्रेंड अमेरिकी बाजार शुक्रवार के सत्र को लाल रंग में समाप्त हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.43 फीसदी गिर गया, एसएंडपी 500 0.53 फीसदी गिर गया और टेक-हैवी नैस्डैक 0.36 फीसदी गिर गया. 09:10 (IST) 7 Aug 2023 एशियाई बाजार में सपाट शुरुआत एशियाई बाजार सपाट कारोबार कर रहे थे. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.65 फीसदी, जापान का निक्केई 225 0.13 फीसदी, एशिया डॉव 0.15 फीसदी गिर गया, जबकि दक्षिण कोरिया का KOSPI 0.05 फिसदी और हांगकांग का हैंग सेंग 0.05 फीसदी ऊपर था. 09:10 (IST) 7 Aug 2023 सपाट खुल सकता है भारतीय शेयर बाजार मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट खुल खुल सकते हैं. सुबह के शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी वायदा 23 अंक या 0.12 फीसदी बढ़कर 19,612 पर कारोबार कर रहा था. 09:09 (IST) 7 Aug 2023 इन स्टॉक्स पर नजर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Adani Enterprises, Reliance Industries, BHEL, Britannia, Bank of Baroda, ABFRL, Gland Pharma जैसे शेयर शामिल हैं. 09:09 (IST) 7 Aug 2023 Adani Power का नेट प्रॉफिट बढ़ा अधिक आय के कारण अप्रैल-जून तिमाही में अडानी पावर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 83.3 फीसदी बढ़कर 8,759.42 करोड़ रुपये हो गया. पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-जून अवधि में इसने 4,779.86 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था. 09:09 (IST) 7 Aug 2023 BHEL का बढ़ा घाटा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने राजकोषीय पहली तिमाही में 343.89 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 187.99 करोड़ रुपये से अधिक था. कंपनी का यह कर्ज मुख्य रूप से अधिक खर्चों के कारण बढ़ा है. 09:08 (IST) 7 Aug 2023 Adani Enterprises ने इस कंपनी का किया अधिग्रहण अडानी डिजिटल लैब्स ने ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन की मूल कंपनी स्टार्क एंटरप्राइजेज में कुल 6.8 करोड़ रुपये में 70.19 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की.